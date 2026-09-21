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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमैप में देखना चाहते हैं अपने घर का लुक? ये सेटिंग कर लें ऑन

मैप में देखना चाहते हैं अपने घर का लुक? ये सेटिंग कर लें ऑन

अगर आप अपने घर का लुक गूगल मैप पर देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल की कुछ जरूरी सेटिंग्स को ऑन करना होगा. जानिए मैप पर अपना घर देखने का आसान तरीका.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 21 Sep 2026 08:44 PM (IST)
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आज की डिजिटल दुनिया में हर चीज ऑनलाइन हो गई है. ऐसे में गूगल मैप भी रास्ता देखने का एक आसान विकल्प बन गया है. कहीं भी जाना हो, तो गूगल मैप्स की मदद से आप उस जगह की लोकेशन, लाइव लोकेशन और यहां तक की 3डी व्यू भी देख सकते हैं. ऐसे में अगर आप अपने घर की लोकेशन भी अन्य लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं. जिससे उन्हें आपका घर का पता आसानी से मिल जाए या घर ढूंढने में परेशानी न हो, तो आपको गूगल मैप्स की इस सेटिंग को ऑन करना होगा.

गूगल पर घर की लोकेशन डालने के फायदें

गूगल मैप या गूगल पर अपने घर की लोकेशन डालने से आपको नेविगेशन फिचर्स में बेहतरीन लाभ मिलते हैं. वहीं अगर आप कही ऑफिस से आते हुए ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो यह आपको घर पहुंचने का रास्ता दिखाता है. वहीं अन्य ऐप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपको बार-बार लोकेशन नहीं डालनी पड़ती. ऐप खुद ही आपकी लोकेशन ले लेता है.

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ऐसे ऑन करें सेटिंग

गूगल मैप्स पर अपने घर का लूक देखने के लिए सबसे पहले कंम्प्यूटर या मोबाइल पर गूगल मैप्स को ऑपन करें. अपने घर का पता डालकर सर्च करें. मोबाइल फोन पर ऊपर दिए गए लेयर्स आइकन पर टैप कर के सैटेलाइट ऑप्शन को सिलेक्ट करें. वहीं कंम्प्यूटर पर नीचे दिए गए लेफ्ट साइड पर सैटेलाइट ऑप्शन पर क्लिक करें. मैप पर लोकेशन आने के बाद जूम कर के आप अपने घर की छत या आसपास के व्यू को देख सकते हैं.

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गूगल मैप का स्ट्रीट व्यू फीचर भी है असरदार

गूगल मैप का स्ट्रीट व्यू फीचर आपको किसी भी जगह का 360-डिग्री पैनोरमिक व्यू दिखाता है, जिससे आप घर बैठे ही दुनिया के किसी भी कोने की गलियों, सड़कों और इमारतों को आसानी से देख उनका पता लगा सकते हैं. अगर आप के क्षेत्र में स्ट्रीट व्यू ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप गूगल मैप्स पर अपने घर की 3डी लोकेशन भी देख सकते हैं. हालांकि यह फीचर भारत के हर क्षेत्र की तस्वीरे नहीं दिखता, जिसमें गांव के कुछ छोटे इलाके शामिल हो सकते हैं. यह फीचर आपको 3डी व्यू दिखाकर किसी भी जगह तक आसानी से पहुंचने में मदद करता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 21 Sep 2026 08:44 PM (IST)
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