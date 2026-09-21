मैप में देखना चाहते हैं अपने घर का लुक? ये सेटिंग कर लें ऑन

आज की डिजिटल दुनिया में हर चीज ऑनलाइन हो गई है. ऐसे में गूगल मैप भी रास्ता देखने का एक आसान विकल्प बन गया है. कहीं भी जाना हो, तो गूगल मैप्स की मदद से आप उस जगह की लोकेशन, लाइव लोकेशन और यहां तक की 3डी व्यू भी देख सकते हैं. ऐसे में अगर आप अपने घर की लोकेशन भी अन्य लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं. जिससे उन्हें आपका घर का पता आसानी से मिल जाए या घर ढूंढने में परेशानी न हो, तो आपको गूगल मैप्स की इस सेटिंग को ऑन करना होगा.

गूगल पर घर की लोकेशन डालने के फायदें

गूगल मैप या गूगल पर अपने घर की लोकेशन डालने से आपको नेविगेशन फिचर्स में बेहतरीन लाभ मिलते हैं. वहीं अगर आप कही ऑफिस से आते हुए ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो यह आपको घर पहुंचने का रास्ता दिखाता है. वहीं अन्य ऐप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपको बार-बार लोकेशन नहीं डालनी पड़ती. ऐप खुद ही आपकी लोकेशन ले लेता है.

ऐसे ऑन करें सेटिंग

गूगल मैप्स पर अपने घर का लूक देखने के लिए सबसे पहले कंम्प्यूटर या मोबाइल पर गूगल मैप्स को ऑपन करें. अपने घर का पता डालकर सर्च करें. मोबाइल फोन पर ऊपर दिए गए लेयर्स आइकन पर टैप कर के सैटेलाइट ऑप्शन को सिलेक्ट करें. वहीं कंम्प्यूटर पर नीचे दिए गए लेफ्ट साइड पर सैटेलाइट ऑप्शन पर क्लिक करें. मैप पर लोकेशन आने के बाद जूम कर के आप अपने घर की छत या आसपास के व्यू को देख सकते हैं.

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गूगल मैप का स्ट्रीट व्यू फीचर भी है असरदार

गूगल मैप का स्ट्रीट व्यू फीचर आपको किसी भी जगह का 360-डिग्री पैनोरमिक व्यू दिखाता है, जिससे आप घर बैठे ही दुनिया के किसी भी कोने की गलियों, सड़कों और इमारतों को आसानी से देख उनका पता लगा सकते हैं. अगर आप के क्षेत्र में स्ट्रीट व्यू ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप गूगल मैप्स पर अपने घर की 3डी लोकेशन भी देख सकते हैं. हालांकि यह फीचर भारत के हर क्षेत्र की तस्वीरे नहीं दिखता, जिसमें गांव के कुछ छोटे इलाके शामिल हो सकते हैं. यह फीचर आपको 3डी व्यू दिखाकर किसी भी जगह तक आसानी से पहुंचने में मदद करता है.

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