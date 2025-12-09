गूगल पर कभी सर्च न करें ये चीजें, जेल पहुंचा सकता है एक भी गलत सवाल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







डिजिटल दुनिया में हर सवाल का जवाब गूगल के पास है. अगर कोई कहीं अटक जाए तो गूगल करने से काम चल जाता है. स्पोर्ट्स अपडेट से लेकर हिस्ट्री से जुड़े सवालों तक के जवाब गूगल के पास है. यही वजह है कि दुनियाभर में रोजाना करोड़ों लोग अपनी क्वेरीज लेकर गूगल के पास आते हैं और जवाब खोजते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल पर कुछ सवाल पूछना खतरनाक हो सकता है. कई चीजें ऐसी हैं, जिन्हें सर्च करने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है. आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको गूगल पर सर्च नहीं करनी चाहिए.

हथियार या बम बनाने से जुड़ी जानकारी

गूगल पर हथियार, बम या विस्फोटक बनाने की जानकारी सर्च करना आपको खतरे में डाल सकता है. ऐसी सर्च से आप सिक्योरिटी एजेंसी के सर्विलांस पर आ सकते हैं और अगर आप बार-बार यही जानकारी सर्च करते हैं तो एजेंसियां आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकती हैं.

साइबर क्राइम करने के तरीके खोजना

कई लोग गूगल पर हैकिंग और पासवर्ड चुराने वाली ऐप्स खोजते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जान लें कि यह कानून का उल्लंघन है. अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हैकिंग करते हैं तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही ऐसी क्वेरिज से आपके डिवाइस में मालवेयर और स्पाईवेयर आदि इंस्टॉल हो सकते हैं.

बच्चों से जुड़ा अश्लील कंटेट खोजना

बच्चों से जुड़ा अश्लील कंटेट सर्च करना एक गंभीर अपराध है और इसे लेकर कड़ी कार्रवाई होती है. आईटी एक्ट 2000 और पॉक्सो एक्ट के तहत ऐसा कंटेट सर्च करने वालों को जेल हो सकती है और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

अवैध चीजों के बारे में सर्च करना

ड्रग्स, नारकोटिक्स, हथियार और दूसरी चीजों को खरीदने के बारे में सर्च करना भी महंगा पड़ सकता है. अगर आप बार-बार ऐसी चीजें सर्च करेंगे तो सरकारी एजेंसियों की आप पर नजर पड़ सकती है और आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी.

ये भी पढ़ें-

स्टारलिंक ने अनाउंस नहीं किए प्राइस, कंपनी ने कहा- वेबसाइट में दिक्कत के कारण टेस्ट डेटा हुआ पब्लिक