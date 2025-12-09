Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







सोमवार को खबर आई थी कि स्टारलिंक इंडिया ने अपने प्लान्स की कीमतें घोषित कर दी हैं. हालांकि, अब कंपनी ने इससे इनकार किया है. स्टारलिंक बिजनेस ऑपरेशंस की वाइस प्रेसिडेंट Lauren Dreyer ने कहा कि यह टेस्ट डेटा था और वेबसाइट पर आई किसी खामी के कारण पब्लिक हो गया. भारतीय ग्राहकों के लिए अभी तक सर्विस के प्राइस अनाउंस नहीं किए गए हैं. बता दें कि भारत में लंबे समय से स्टारलिंक की लॉन्चिंग का इंतजार किया जा रहा है.

कंपनी की तरफ से कही गई यह बात

सोमवार को कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि एलन मस्क के नेतृत्व वाली स्टारलिंक ने भारत में अपने रेसिडेंशियल प्लान की आधिकारिक कीमतें जारी कर दी हैं. हालांकि, इन रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए Dreyer ने कहा कि भारत में स्टारलिंक इंडिया की वेबसाइट लाइव नहीं है और अभी तक सर्विस प्राइस अनाउंस नहीं हुए हैं. न ही कंपनी भारत में कस्टमर्स से ऑर्डर ले रही है. उन्होंने एक्स पर लिखा कि कॉन्फिगरेशन ग्लिच के कारण वेबसाइट पर डमी टेस्ट डेटा लीक हो गया, लेकिन यह भारत में स्टारलिंक सर्विस की कीमत नहीं होने वाली है. उन्होंने बताया कि कंपनी सरकार से भारत में अपनी सर्विस और वेबसाइट शुरू करने की परमिशन लेने में लगी हुई है.

कस्टमर्स के लिए लंबा हुआ इंतजार

कंपनी की तरफ से इस सफाई के बाद स्टारलिंक सर्विसेस का इंतजार कर रहे कस्टमर्स का इंतजार और लंबा हो गया है. बता दें कि सैटेलाइट इंटरनेट देने वाली इस कंपनी के ट्रायल पूरे हो चुके हैं और जल्द ही इसे भारत में सर्विस शुरू करने की मंजूरी मिलने वाली है. इसे देखते हुए कंपनी ने बेंगलुरू ऑफिस के लिए हायरिंग भी तेज कर दी है. खुद मस्क का भी मानना है कि स्टारलिंक के लिए भारत अहम बाजारों में से एक है और यहां के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने में स्टारलिंक बड़ी भूमिका निभा सकती है.

