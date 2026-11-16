Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्मार्ट टीवी पर कंटेंट देखने के लिए Netflix-JioHotstar प्लान्स की तुलना.

JioHotstar का ₹1099 वार्षिक सुपर प्लान 1080p, दो डिवाइस.

Netflix का ₹199 मासिक बेसिक प्लान 720p, विज्ञापन-मुक्त स्ट्रीम.

कम बजट में JioHotstar बेहतर, Netflix विज्ञापन-मुक्त अनुभव देता.

Netflix vs JioHotstar : अब पसंदीदा शो और फिल्में देखने के लिए अलग-अलग OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है. Netflix और JioHotstar जैसे प्लेटफार्म पर कई तरह के कंटेंट मौजूद हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करने के लिए हर महीने पैसे खर्च करने पड़ते हैं. अगर आप भी स्मार्ट टीवी पर अपनी पसंदीदा फिल्में और वेब सीरीज देखना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं कि इसके लिए महंगे सब्सक्रिप्शन ही लें.

Netflix और JioHotstar दोनों के पास ऐसे प्लान हैं, जिनकी मदद से कम खर्च में टीवी पर कंटेंट देखा जा सकता है, हालांकि दोनों की कीमत, वीडियो क्वालिटी और डिवाइस यूज करने की सुविधा में अंतर है. ऐसे में सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आइए जानते हैं कि कम खर्च में किस पर ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलेगा.

JioHotstar में कम कीमत पर कितना मिलेगा फायदा?

JioHotstar का Super प्लान कम कीमत में उपलब्ध है. इसकी कीमत 149 रुपये प्रति महीने है, जबकि सालाना सब्सक्रिप्शन के लिए 1,099 रुपये देने होते हैं. जिसमें पूरे साल का प्लान लेने पर हर महीने का खर्च करीब 92 रुपये पड़ता है. इस प्लान में यूजर्स एक साथ दो डिवाइस पर कंटेंट देख सकते हैं. इसमें स्मार्ट टीवी पर भी स्ट्रीमिंग की सुविधा मिलती है और वीडियो क्वालिटी 1080p Full HD तक जाती है, हालांकि इस प्लान में एड देखने पड़ते हैं. इसके अलावा यूजर्स को हॉलीवुड फिल्मों और शोज के साथ JioHotstar का भारतीय कंटेंट भी मिलता है. इसका 79 रुपये वाला Mobile प्लान टीवी पर यूज नहीं किया जा सकता है.

Netflix का सबसे सस्ता टीवी प्लान कितने रुपये का है?

Netflix पर टीवी में कंटेंट देखने के लिए Basic प्लान सबसे सस्ता ऑप्शन है. इसकी कीमत 199 रुपये प्रति महीने है. इस प्लान में यूजर्स बिना एड के Netflix की पूरी कंटेंट लाइब्रेरी का मजा ले सकते हैं, हालांकि इसमें एक समय पर सिर्फ एक ही डिवाइस पर स्ट्रीमिंग की सुविधा मिलती है. इस प्लान में वीडियो की क्वालिटी 720p HD तक सीमित रहती है. अगर आपके पास Full HD या 4K स्मार्ट टीवी है, तब भी आप इस प्लान में बेहतर रिजॉल्यूशन का फायदा नहीं उठा पाएंगे. Netflix का सालाना प्लान भी उपलब्ध नहीं है. ऐसे में 12 महीने तक Basic प्लान यूज करने पर कुल 2,388 रुपये खर्च होंगे. वहीं इसका 149 रुपये वाला Mobile प्लान टीवी पर काम नहीं करता है.

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कम खर्च में किस पर ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलेगा?

कम बजट में ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए, तो JioHotstar का Super प्लान अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसका सालाना सब्सक्रिप्शन 1,099 रुपये में मिलता है, जबकि Netflix Basic का यूज पूरे साल करने पर 2,388 रुपये खर्च करने पड़ते हैं. वहीं Netflix उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जो बिना एड के फिल्में और वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं.



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