ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीUS Flights Halted: तांबे के तार ने कैसे रोकीं US की फ्लाइट्स, कैसे जाम हो गए सिग्नल?

US Flights Halted: तांबे के तार ने कैसे रोकीं US की फ्लाइट्स, कैसे जाम हो गए सिग्नल?

US Flights Halted: अमेरिका में अचानक हजारों फ्लाइट्स पर ब्रेक लग गया और एयर ट्रैफिक के सिग्नल पूरी तरह जाम हो गए. इसके पीछे की वजह एक मामूली तांबे के तार थी. जानें आखिर कैसे जाम हो गए थे सिग्नल.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 16 Nov 2026 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

US Flights Halted: अमेरिका में 13 नवंबर 2026 को अचानक हवाई यातायात पूरी तरह से ठप पड़ गया. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA को देशभर में विमानों के टेकऑफ पर रोक लगानी पड़ी जिससे हजारों फ्लाइट्स लेट हुईं और रद्द हो गईं. शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद कोई बड़ा साइबर हमला हुआ है लेकिन जब असली वजह सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया. 

दरअसल यह परेशानी एक पुराने तांबे के तार यानी कॉपर वायर को आधुनिक फाइबर ऑप्टिक केबल से बदलने के दौरान हुई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुई. यह कोई घर में इस्तेमाल होने वाला आम इंटरनेट केबल नहीं था. यह FAA के उस बेहद खास कम्युनिकेशन नेटवर्क का हिस्सा था जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर और दूर-दराज के रेडियो सिस्टम को आपस में जोड़ता है. चलिए बताते हैं कि आखिर एक तार बदलने के चक्कर में पूरे अमेरिका के हवाई सिग्नल कैसे जाम हो गए.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Jio SIM Alert: सिर्फ SIM चालू रखने से नहीं चलेगा काम! Jio यूजर्स के लिए आया नया अलर्ट
सिर्फ SIM चालू रखने से नहीं चलेगा काम! Jio यूजर्स के लिए आया नया अलर्ट
टेक्नोलॉजी
ATM Machine Technology: ATM मशीन कैसे गिनती है नोट, अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है?
ATM मशीन कैसे गिनती है नोट, अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है?
टेक्नोलॉजी
OPPO Reno 17 Series Launch : OPPO Reno 17 सीरीज की एंट्री आज, दमदार बैटरी और कैमरे के साथ आएंगे फोन
OPPO Reno 17 सीरीज की एंट्री आज, दमदार बैटरी और कैमरे के साथ आएंगे फोन
टेक्नोलॉजी
AC Current vs DC Current: घर में AC करंट होता है या DC, कौन सा ज्यादा खतरनाक?
घर में AC करंट होता है या DC, कौन सा ज्यादा खतरनाक?

तांबे के तार से फाइबर ऑप्टिक तक का सफर

तांबा यानी कॉपर बिजली और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बहुत आसानी से आगे बढ़ाता है इसलिए दशकों से टेलीफोन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता आ रहा है. जमीन पर बिछे इन तारों के जरिए कंट्रोल सेंटर अलग-अलग रेडियो साइट्स से जुड़े रहते हैं जिससे पायलट और कंट्रोलर के बीच बातचीत होती है. लेकिन समय के साथ यह सिस्टम पुराना पड़ गया था इसलिए FAA इसे आधुनिक फाइबर ऑप्टिक केबल से अपग्रेड कर रहा है.

कॉपर वायर जहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है वहीं फाइबर ऑप्टिक केबल में डेटा रोशनी की रफ्तार से आगे बढ़ता है. इसमें एक साथ बहुत ज्यादा डेटा भेजा जा सकता है और मैग्नेटिक गड़बड़ी का असर भी नहीं होता. अमेरिका के परिवहन मंत्री सीन डफी के मुताबिक FAA के एक दूर-दराज के सेंटर पर ठेकेदार कंपनी L3Harris पुराने कॉपर वायर को फाइबर नेटवर्क से बदलने का काम कर रही थी लेकिन इसी अपग्रेड के दौरान पूरा नेटवर्क क्रैश हो गया.


US Flights Halted: तांबे के तार ने कैसे रोकीं US की फ्लाइट्स, कैसे जाम हो गए सिग्नल?

राउटर की एक गलती ने कैसे जाम किए सिग्नल

अपग्रेड का काम चल ही रहा था कि नेटवर्क में लगे एक राउटर में अचानक तकनीकी खराबी आ गई और वह जरूरत से ज्यादा डेटा भेजने लगा. अधिकारियों के अनुसार यह राउटर हर 4 से 5 सेकंड में 1000 से ज्यादा कनेक्शन की कोशिशें करने लगा. इस भारी दबाव का असर नेटवर्क के बाकी राउटर्स पर भी पड़ा और देखते ही देखते पूरा सिस्टम जाम होने लगा. इसका नतीजा यह हुआ कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में कम्युनिकेशन और रडार से मिलने वाली जानकारी रुक-रुक कर आने लगी. 

कई क्षेत्रीय कंट्रोल सेंटरों में पायलटों से संपर्क करने और रडार फीड देखने में दिक्कत शुरू हो गई. चूंकि अमेरिका का एयर ट्रैफिक सिस्टम कई सेंटरों के आपसी तालमेल से चलता है इसलिए एक छोटे इलाके की इस गड़बड़ी ने कई बड़े सेंटरों के काम को प्रभावित कर दिया. हालांकि जांच में किसी साइबर हमले के सबूत नहीं मिले लेकिन सिग्नल जाम होने से खतरा काफी बढ़ गया था.


US Flights Halted: तांबे के तार ने कैसे रोकीं US की फ्लाइट्स, कैसे जाम हो गए सिग्नल?

यह भी पढ़ें:  ATM Machine Technology: ATM मशीन कैसे गिनती है नोट, अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है?

सुरक्षा के लिए चार घंटे रोकी गईं सभी उड़ानें

हवाई सफर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का रोल बहुत अहम होता है. कंट्रोलर ही रडार की मदद से पायलट को रास्ता, ऊंचाई, मौसम और आसपास उड़ रहे दूसरे विमानों की जानकारी देते हैं. अगर पायलट और कंट्रोलर के बीच संपर्क टूट जाए या रडार डेटा सही न मिले, तो आसमान में विमानों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखना नामुमकिन हो जाता है.

इसी बड़े खतरे को भांपते हुए FAA ने तुरंत सभी नए विमानों के टेकऑफ पर रोक लगा दी. जो विमान पहले से हवा में थे उन्हें तय सुरक्षा नियमों के तहत सुरक्षित लैंड कराया गया. करीब चार घंटे से ज्यादा समय तक लगी इस रोक के बाद सिस्टम को ठीक किया गया. 

यह भी पढ़ें: iPhone Scam: चोरी हुए iPhone को ढूंढने के नाम पर नया स्कैम, भूलकर भी न करें ये गलती

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 16 Nov 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
US Flight TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Jio SIM Alert: सिर्फ SIM चालू रखने से नहीं चलेगा काम! Jio यूजर्स के लिए आया नया अलर्ट
सिर्फ SIM चालू रखने से नहीं चलेगा काम! Jio यूजर्स के लिए आया नया अलर्ट
टेक्नोलॉजी
ATM Machine Technology: ATM मशीन कैसे गिनती है नोट, अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है?
ATM मशीन कैसे गिनती है नोट, अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है?
टेक्नोलॉजी
OPPO Reno 17 Series Launch : OPPO Reno 17 सीरीज की एंट्री आज, दमदार बैटरी और कैमरे के साथ आएंगे फोन
OPPO Reno 17 सीरीज की एंट्री आज, दमदार बैटरी और कैमरे के साथ आएंगे फोन
टेक्नोलॉजी
AC Current vs DC Current: घर में AC करंट होता है या DC, कौन सा ज्यादा खतरनाक?
घर में AC करंट होता है या DC, कौन सा ज्यादा खतरनाक?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? सपा चीफ को भेजी इन 181 सीटों की लिस्ट
राहुल ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? सपा चीफ को भेजी इन 181 सीटों की लिस्ट
इंडिया
'भारत को ज्ञान मत दो', वोट चोरी वाले बयान पर मेलोनी की करीबी ने फिलिबेक को फटकारा
'भारत को ज्ञान मत दो', वोट चोरी वाले बयान पर मेलोनी की करीबी ने फिलिबेक को फटकारा
बॉलीवुड
शरद कपूर ने काम के लिए बॉलीवुड से लगाई गुहार, मिलने पहुंचे सोनू सूद, एक्टर को लगाया गले, वीडियो वायरल
शरद कपूर ने बॉलीवुड से मांगा काम, एक्टर से मिलने पहुंचे सोनू सूद, वीडियो वायरल
क्रिकेट
Watch: छोटी बच्ची के सामने प्रिंस विलियम्स क्लीन बोल्ड, मुंबई में सचिन संग लिए गली क्रिकेट के बजे
छोटी बच्ची के सामने प्रिंस विलियम्स क्लीन बोल्ड, मुंबई में सचिन संग लिए गली क्रिकेट के बजे
पंजाब
पंजाब चुनाव में BJP-SAD के बीच अटक रही बात? सीट बंटवारे में फंसा पेच
पंजाब चुनाव में BJP-SAD के बीच अटक रही बात? सीट बंटवारे में फंसा पेच
इंडिया
लाल किला धमाके की जांच में NIA को SC से बड़ी राहत, 3 FIR पर एक साथ चलेगा मुकदमा
लाल किला धमाके की जांच में NIA को SC से बड़ी राहत, 3 FIR पर एक साथ चलेगा मुकदमा
हेल्थ
Public Health: हेल्थ पर 3 गुना बढ़ा सरकारी खर्च, आम लोगों को 21% हुआ फायदा
हेल्थ पर 3 गुना बढ़ा सरकारी खर्च, आम लोगों को 21% हुआ फायदा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget