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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीLava Probuds Xplore 13 : 30 घंटे तक म्यूजिक का साथ, Lava ने भारत में पेश किए नए TWS ईयरबड्स

Lava Probuds Xplore 13 : 30 घंटे तक म्यूजिक का साथ, Lava ने भारत में पेश किए नए TWS ईयरबड्स

भारतीय कंपनी Lava ने नए TWS ईयरबड्स Lava Probuds Xplore 13 लॉन्च किए हैं. इनमें 13mm ड्राइवर्स, Bluetooth 5.4 और कॉलिंग के लिए Intelligent Noise Cancellation (INC) फीचर मिलता है. जानिए इनकी कीमत

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 16 Nov 2026 03:17 PM (IST)
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  • इनकी कीमत 969 रुपये है, जो अमेज़न पर उपलब्ध हैं.

Lava Probuds Xplore 13 : वायरलेस ईयरबड्स आज कई लोगों की जरूरत बन चुके हैं. ऐसे में अगर आप कम कीमत में नए TWS ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं, तो भारतीय कंपनी Lava ने अपना नया प्रोडक्ट बाजार में उतारा है. कंपनी ने भारत में Lava Probuds Xplore 13 लॉन्च किए हैं. इन ईयरबड्स में 13mm के बड़े ड्राइवर्स और कॉलिंग के लिए Intelligent Noise Cancellation (INC) जैसे कई खास फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी का दावा है कि चार्जिंग केस के साथ ये ईयरबड्स कुल 30 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक दे सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि Lava Probuds Xplore 13 की कीमत और फीचर्स क्या हैं. 

Lava Probuds Xplore 13 के खास फीचर्स क्या हैं

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ऑडियो के लिए Lava Probuds Xplore 13 में 13mm के स्पीकर ड्राइवर्स दिए गए हैं. ये डायनामिक साउंड इफेक्ट्स को भी सपोर्ट करते हैं. कंपनी के मुताबिक, इनमें 60dB से ज्यादा का सिग्नल-टू-नॉइज रेशियो मिलता है. इन ईयरबड्स की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रेंज 100Hz से 10,000Hz तक है. इनमें AB5656C2 चिपसेट दिया गया है. कॉलिंग के दौरान बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए इनमें Intelligent Noise Cancellation (INC) फीचर मिलता है. Lava के अनुसार, ये ईयरबड्स एक बार चार्ज करने पर 4.5 घंटे तक का टॉकटाइम दे सकते हैं.

चार्जिंग केस के साथ मिलेगी 30 घंटे की बैटरी

Lava Probuds Xplore 13 एक बार चार्ज करने पर 5 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक दे सकते हैं. वहीं चार्जिंग केस के साथ इनका कुल प्लेबैक टाइम 30 घंटे तक बताया गया है. हर ईयरबड में 35mAh की बैटरी और चार्जिंग केस में 350mAh की बैटरी दी गई है. कंपनी के मुताबिक, ईयरबड्स को चार्ज होने में करीब 30 मिनट और चार्जिंग केस को लगभग 70 मिनट लगते हैं. वहीं सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर 1.5 घंटे तक म्यूजिक सुना जा सकता है. इनमें 2,000 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम मिलने का भी दावा किया गया है.

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Bluetooth 5.4 और IPX5 रेटिंग का सपोर्ट

कनेक्टिविटी के लिए इनमें Bluetooth 5.4 दिया गया है. इसकी ट्रांसमिशन रेंज 10 मीटर तक है. ये ईयरबड्स सिंगल डिवाइस पेयरिंग को सपोर्ट करते हैं. साथ ही इन्हें IPX5 रेटिंग मिली है, यानी ये पानी की बौछारों से सुरक्षित रह सकते हैं. कंपनी इन ईयरबड्स के साथ Over-the-Counter Replacement (OTCR) सपोर्ट भी दे रही है.

Lava Probuds Xplore 13 की भारत में कीमत

Lava Probuds Xplore 13 को भारतीय बाजार में 969 रुपये की कीमत पर पेश किया गया है. इन TWS ईयरबड्स को यूजर Amazon के जरिए खरीद सकते हैं. इसके अलावा देशभर के रिटेल स्टोर पर भी इनकी बिक्री की जा रही है. कंपनी ने इन्हें दो कलर ऑप्शन में उतारा है, जिनमें Stereo White और Sonic Black शामिल हैं.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 03:17 PM (IST)
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