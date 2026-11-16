ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSmartphone Price Hike : दिवाली के बाद महंगे हुए फोन, Samsung-Xiaomi ने बढ़ाए 4 हजार तक दाम

Smartphone Price Hike : दिवाली के बाद महंगे हुए फोन, Samsung-Xiaomi ने बढ़ाए 4 हजार तक दाम

दिवाली के बाद स्मार्टफोन खरीदना अब महंगा हो गया है. Samsung और Xiaomi ने अपने कई स्मार्टफोन वेरिएंट की कीमतों में 4,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है. जानिए किन स्मार्टफोन की कीमत कितनी बढ़ी है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 16 Nov 2026 02:58 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • स्मार्टफोन बिक्री घटने से ग्राहक पुराने फोन खरीदने लगे हैं.

Smartphone Price Hike : दिवाली के समय स्मार्टफोन खरीदने के लिए यूजर्स को कई तरह के ऑफर्स और डिस्काउंट का इंतजार रहता है. इस बार भी त्योहार के आसपास बाजार में अच्छी हलचल देखने को मिली, लेकिन अब फोन खरीदने का प्लान बना रहे लोगों को अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है. दिवाली खत्म होते ही Samsung और Xiaomi ने अपने कई स्मार्टफोन की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. इन दोनों कंपनियों के 40 से ज्यादा स्मार्टफोन वेरिएंट अब पहले के मुकाबले महंगे हो गए हैं. नई कीमतें 16 नवंबर यान आज से लागू हो गई हैं. वहीं अलग-अलग मॉडल और स्टोरेज के हिसाब से इनकी कीमतों में 1,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक का इजाफा किया गया है. इस बदलाव का असर खासतौर पर बजट और मिड-रेंज फोन खरीदने वाले यूजर्स पर पड़ सकता है. 

Samsung और Xiaomi वेरिएंट इतने हुए महंगे

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
US Flights Halted: तांबे के तार ने कैसे रोकीं US की फ्लाइट्स, कैसे जाम हो गए सिग्नल?
तांबे के तार ने कैसे रोकीं US की फ्लाइट्स, कैसे जाम हो गए सिग्नल?
टेक्नोलॉजी
Jio SIM Alert: सिर्फ SIM चालू रखने से नहीं चलेगा काम! Jio यूजर्स के लिए आया नया अलर्ट
सिर्फ SIM चालू रखने से नहीं चलेगा काम! Jio यूजर्स के लिए आया नया अलर्ट
टेक्नोलॉजी
ATM Machine Technology: ATM मशीन कैसे गिनती है नोट, अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है?
ATM मशीन कैसे गिनती है नोट, अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है?
टेक्नोलॉजी
OPPO Reno 17 Series Launch : OPPO Reno 17 सीरीज की एंट्री आज, दमदार बैटरी और कैमरे के साथ आएंगे फोन
OPPO Reno 17 सीरीज की एंट्री आज, दमदार बैटरी और कैमरे के साथ आएंगे फोन

जानकारी के मुताबिक, Samsung ने अपने Galaxy A और F सीरीज के 22 स्मार्टफोन वेरिएंट की कीमतें बढ़ाई हैं. वहीं Xiaomi के Redmi पोर्टफोलियो के 19 वेरिएंट महंगे हुए हैं. Samsung के फोन की कीमतों में 3.13 प्रतिशत से 9.52 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि Xiaomi ने 4.26 प्रतिशत से 18.75 प्रतिशत तक दाम बढ़ाए हैं. Samsung Galaxy A07 5G के दोनों वेरिएंट अब 2,000 रुपये महंगे मिलेंगे. इसका 4GB+128GB मॉडल पहले 20,999 रुपये में आता था, जिसकी कीमत अब 22,999 रुपये हो गई है. इसके अलावा कुछ Galaxy A57 वेरिएंट 4,000 रुपये और A36, A56 साथ ही  A37 सीरीज के फोन 2,000 रुपये महंगे हुए हैं.

फोन कंपनियां क्यों बढ़ा रही हैं कीमतें?

स्मार्टफोन कंपनियों पर मेमोरी और दूसरे जरूरी कंपोनेंट की बढ़ती लागत का दबाव है. इसी वजह से Oppo, Vivo और Realme जैसी कंपनियों की ओर से भी कीमतें बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है. Xiaomi ने दिवाली के दौरान यूजर्स को ऑफर्स देने के लिए कीमतों में बदलाव नहीं किया था, हालांकि रिटेलर्स के पास पुराने दाम वाले फोन का स्टॉक अभी मौजूद है, ऐसे में कुछ यूजर्स को पुरानी कीमत पर फोन खरीदने का मौका मिल सकता है.

यह भी पढ़ें - Apple Phone: iPhone 18 और 18e में मिल सकते हैं नए फीचर्स, जानें कीमत

Redmi के इस फोन पर सबसे ज्यादा बढ़े दाम

Xiaomi के Redmi A7 Pro 5G की कीमत में सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई है. यह फोन पहले 15,999 रुपये में उपलब्ध था, लेकिन अब इसके लिए 18,999 रुपये खर्च करने होंगे. इसकी कीमत 3,000 रुपये बढ़ गई है. Redmi Note 17 5G के अलग-अलग वेरिएंट 3,000 रुपये और Note 17 Pro 5G मॉडल 4,000 रुपये महंगे हुए हैं. 

दिवाली पर घट गई स्मार्टफोन की बिक्री

दिवाली के शुरूआती दिनों में यूजर्स की आवाजाही अच्छी रही, लेकिन पिछले साल के मुकाबले स्मार्टफोन की बिक्री 18 से 20 प्रतिशत घट गई. वहीं दिवाली से पहले के सात दिनों में बिक्री में करीब 40 प्रतिशत की गिरावट आई. बढ़ती कीमतों के चलते अब एंट्री-लेवल और मिड-रेंज फोन खरीदने वाले यूजर पुराने और रिफर्बिश्ड फोन की ओर रुख कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें - OPPO New Launches : अब जेब में रख सकेंगे प्रोफेशनल कैमरा? OPPO ला रहा है नया गिंबल डिवाइस

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read More
Published at : 16 Nov 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
Technology ABP LIVE TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
US Flights Halted: तांबे के तार ने कैसे रोकीं US की फ्लाइट्स, कैसे जाम हो गए सिग्नल?
तांबे के तार ने कैसे रोकीं US की फ्लाइट्स, कैसे जाम हो गए सिग्नल?
टेक्नोलॉजी
Jio SIM Alert: सिर्फ SIM चालू रखने से नहीं चलेगा काम! Jio यूजर्स के लिए आया नया अलर्ट
सिर्फ SIM चालू रखने से नहीं चलेगा काम! Jio यूजर्स के लिए आया नया अलर्ट
टेक्नोलॉजी
ATM Machine Technology: ATM मशीन कैसे गिनती है नोट, अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है?
ATM मशीन कैसे गिनती है नोट, अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है?
टेक्नोलॉजी
OPPO Reno 17 Series Launch : OPPO Reno 17 सीरीज की एंट्री आज, दमदार बैटरी और कैमरे के साथ आएंगे फोन
OPPO Reno 17 सीरीज की एंट्री आज, दमदार बैटरी और कैमरे के साथ आएंगे फोन
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह ने अजित पवार की जमकर की तारीफ, 'महायुति में आने से...', उद्धव ठाकरे पर तंज
अमित शाह ने अजित पवार की जमकर की तारीफ, 'महायुति में आने से...', उद्धव ठाकरे पर तंज
महाराष्ट्र
राहुल गांधी के बचाव में उतरे संजय राउत, PM मोदी के विदेशी दौरे पर उठाए सवाल
राहुल गांधी के बचाव में उतरे संजय राउत, PM मोदी के विदेशी दौरे पर उठाए सवाल
इंडिया
यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, 5 लोग तय करेंगे अखिलेश संग सीट शेयरिंग फॉर्मूला
यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, 5 लोग तय करेंगे अखिलेश संग सीट शेयरिंग फॉर्मूला
क्रिकेट
दूसरे टी20 में जीती वैभव सूर्यवंशी की टीम, 4 विकेट से दर्ज की शानदार जीत
दूसरे टी20 में जीती वैभव सूर्यवंशी की टीम, 4 विकेट से दर्ज की शानदार जीत
बॉलीवुड
'प्लीज एक्टिंग मत छोड़ना', धनुष के पॉलिटिक्स में एंट्री की अफवाहों के बीच साई पल्लवी ने की रिक्वेस्ट
'प्लीज एक्टिंग मत छोड़ना', धनुष के पॉलिटिक्स में एंट्री की अफवाहों के बीच साई पल्लवी ने की रिक्वेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? सपा चीफ को भेजी इन 181 सीटों की लिस्ट
राहुल ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? सपा चीफ को भेजी इन 181 सीटों की लिस्ट
इंडिया
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
हेल्थ
Public Health: हेल्थ पर 3 गुना बढ़ा सरकारी खर्च, आम लोगों को 21% हुआ फायदा
हेल्थ पर 3 गुना बढ़ा सरकारी खर्च, आम लोगों को 21% हुआ फायदा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget