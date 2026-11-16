क्यों दुनिया भर में डाउन हुआ था Microsoft? कंपनी ने बताई वजह

Microsoft Server Down: पिछले हफ्ते गुरुवार देर रात दुनिया भर में Microsoft की सर्विस अचानक ठप होने से करोड़ों यूजर्स और कंपनियों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ था. इस ग्लोबल आउटेज के दौरान Outlook, Microsoft 365 और कई दूसरी जरूरी सर्विसेज घंटों तक काम नहीं कर सकीं.

अब इस पूरे मामले पर Microsoft ने चुप्पी तोड़ते हुए असली वजह का खुलासा किया है. कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट चार्ल्स लमाना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि इस आउटेज के पीक टाइम में उनके नेटवर्किंग गेटवे के 80 फीसदी से ज्यादा सर्वर पूरी तरह रिस्पॉन्स करना बंद कर चुके थे.

कंपनी ने ग्राहकों को हुई परेशानी के लिए माफी मांगते हुए बताया कि इसके पीछे जुलाई में आया एक छिपा हुआ सॉफ्टवेयर बग और तीन बड़े तकनीकी कारण जिम्मेदार थे. चलिए आपको बताते हैं उस रात Microsoft के सिस्टम में ऐसा क्या हुआ थ जिससे ठप हो गईं थी सर्विसेज

जुलाई की एक गलती और तीन बड़े कारण

कंपनी के मुताबिक यह पूरा दिक्कत किसी एक वजह से नहीं बल्कि तीन अलग-अलग कारणों के एक साथ मिलने से पैदा हुआ. पहला कारण एक छिपा हुआ सॉफ्टवेयर बग था जिसे जुलाई महीने में Microsoft 365 नेटवर्किंग गेटवे सर्वर के लिए एक अपडेट के रूप में रोलआउट किया गया था. यह बग तीन महीने से ज्यादा समय तक सिस्टम में चुपचाप पड़ा रहा क्योंकि कंपनी की लोड टेस्टिंग पुराने और कम क्षमता वाले हार्डवेयर पर हुई थी.

जबकि यह दिक्कत ज्यादा प्रोसेसिंग कोर वाली नई मशीनों पर भारी लोड पड़ने पर सामने आती है. दूसरा कारण यह था कि आउटेज से करीब 15 घंटे पहले Microsoft Teams का ट्रैफिक प्राइमरी गेटवे पर शिफ्ट किया गया था जिससे लोड बढ़ गया. तीसरा कारण यह था कि एक दिन पहले हुई तकनीकी दिक्कत के चलते करीब 14 फीसदी सर्वर कैपेसिटी पहले से बंद थी. अमेरिका में पीक ट्रैफिक के दौरान जब यह तीनों सिचुएशन एक साथ बनीं तो सर्वर क्रैश होने लगे.





दो घंटे के भीतर ठप हो गए 80 फीसदी से ज्यादा सर्वर

आमतौर पर जब किसी सर्वर का कनेक्शन टूटता है तो Microsoft का ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यूजर्स को अपने आप दूसरे सही चल रहे सर्वर पर भेज देता है. लेकिन इस बार यही ऑटोमैटिक सिस्टम मुसीबत बन गया. जैसे ही शुरुआती सर्वर बंद हुए सारा लोड बचे हुए कम सर्वरों पर शिफ्ट हो गया. ज्यादा दबाव पड़ते ही बाकी सर्वरों में भी जुलाई वाला बग एक्टिव हो गया और वे भी एक के बाद एक बंद होते चले गए.

चार्ल्स लमाना ने बताया कि महज दो घंटे के भीतर ही कंपनी के 80 फीसदी से ज्यादा सर्वर अनरिस्पॉन्सिव हो गए. गेटवे के अलग-अलग हिस्सों को सेफ रखने वाले सेफगार्ड भी एक दूसरे टेक्निकल ग्लिच के चलते इस चेन रिएक्शन को रोक नहीं पाए. हालांकि Teams, OneDrive और SharePoint जैसी सर्विसेज को दूसरे गेटवे पर शिफ्ट कर जल्दी बहाल कर लिया गया लेकिन Exchange Online शिफ्ट नहीं हो पाया इसलिए ईमेल सर्विसेज सबसे ज्यादा प्रभावित रही.





यह भी पढ़ें: US Flights Halted: तांबे के तार ने कैसे रोकीं US की फ्लाइट्स, कैसे जाम हो गए सिग्नल?



भारत में एयरलाइंस से लेकर बैंकों तक दिखा बड़ा असर

इस आउटेज को ठीक करने में कंपनी के इंजीनियरों को नार्मल से काफी ज्यादा समय लगा. दरअसल जैसे ही किसी सर्वर को रीस्टार्ट कर वापस चालू किया जाता था वेटिंग में पड़ा भारी ट्रैफिक उस पर टूट पड़ता और वह फिर से बैठ जाता था. पुराने बग को ऑटोमैटिक सिस्टम से तुरंत हटाना भी मुमकिन नहीं था. आखिरकार इंजीनियरों ने कोड को पुरानी सिचुएशन में लाने के लिए नया अपडेट तैयार किया और सर्वरों के छोटे-छोटे ग्रुप को ऑफलाइन कर उन्हें ठीक किया.

इस संकट का असर भारत समेत 72 से 74 देशों में देखने को मिला और डाउनडिटेक्टर पर 1.3 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुईं. भारत में IndiGo, Air India और Akasa Air जैसी एयरलाइंस का ईमेल बेस्ड कस्टमर सपोर्ट प्रभावित हुआ, हालांकि उड़ानों के संचालन पर असर नहीं पड़ा. इसके अलावा कई फाइनेंशियल फर्मों को भी क्लाइंट बातचीत और रिपोर्ट एक्सेस करने में भारी दिक्कत झेलनी पड़ी.

यह भी पढ़ें: iPhone Scam: चोरी हुए iPhone को ढूंढने के नाम पर नया स्कैम, भूलकर भी न करें ये गलती

