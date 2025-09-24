VIP मोबाइल नंबर चाहिए? Jio, Vi और BSNL यूजर्स ऐसे करें अप्लाई, बेहद आसान है तरीका

मोबाइल नंबर अब महज नंबर न रहकर लोगों की पहचान बन गए हैं. ऐसे में कई लोग सामान्य नंबर की जगह अपने लिए VIP मोबाइल नंबर चाहते हैं. इनमें कुछ खास नंबर हो सकते हैं या इन्हें याद रखना आसान होता है. जियो, वोडाफोन आइडिया और BSNL अपने ग्राहकों को VIP नंबर चूज करने की सुविधा देती हैं. अगर आप अपने लिए कोई VIP मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं तो आइए इसका तरीका जान लेते हैं.

जियो

जियो का VIP नंबर लेने के लिए सबसे पहले गूगल पर जाएं और Jio VIP number सर्च करें. अब सर्च रिजल्ट में दिख रहे जियो के ऑफिशियल लिंक पर क्लिक करें. इस लिंक पर आपसे आपका मौजूदा मोबाइल नंबर और OTP मांगा जाएगा. इसके बाद आपके नंबर से मिलते-जुलते नंबर दिखाए जाएंगे. इनमें से आप अपनी पसंद से कोई भी नंबर चुन सकते हैं.

Vi

जियो की तरह VI का VIP नंबर लेना भी आसान है. गूगल पर VI VIP number सर्च करें. सर्च रिजल्ट में दिख रहे Vi के लिंक पर क्लिक करें. यहां भी आपसे मौजूदा नंबर और OTP पूछा जाएगा. इसके बाद आपको इससे जुड़े नंबर दिखाए जाएंगे. इनमें से आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं.

BSNL

BSNL का VIP नंबर लेने के लिए कंपनी की साइट पर जाएं और चूज योर मोबाइल नंबर पर टैप करें. अब इसके बाद अपने जोन और राज्य को सेलेक्ट करें. अब यहां आपको अलग-अलग फिल्टर के जरिए मोबाइल नंबर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा. इसमें आप सीरीज, स्टार्टिंग नंबर, एंडिंग नंबर आदि फिल्टर के जरिए नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं. इसके बाद दिख रही लिस्ट में से अपनी पसंद का नंबर रिजर्व कर सकते हैं.

Airtel

जियो, VI और BSNL की तरह एयरटेल अपन यूजर्स को फैंसी या VIP नंबर चूज करने की सुविधा नहीं देती है. अगर आपको एयरटेल के फैंसी नंबर चाहिए तो जानकारी के लिए कंपनी के स्टोर पर संपर्क किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें-

इन देशों में सबसे तेज चलता है इंटरनेट, भारत और अमेरिका टॉप-10 में भी नहीं, देखें लिस्ट