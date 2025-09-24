इन देशों में सबसे तेज चलता है इंटरनेट, भारत और अमेरिका टॉप-10 में भी नहीं, देखें लिस्ट

Fastest Internet Speed: स्पीड तेज हो तो इंटरनेट चलाने का मजा दोगुना हो जाता है. फिर चाहे बात गेमिंग की हो या बिना रुके किसी फिल्म या वेबसीरीज देखने की. तेज इंटरनेट स्पीड से काम तो जल्दी होता ही है, साथ ही एंटरटेनमेंट का भी पूरा मजा आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट कहां चलता है? आप कुछ अंदाजा लगाएं, उससे पहले बता दें कि भारत और अमेरिका का नाम टॉप-10 में भी शामिल नहीं हैं. तो फिर सबसे तेज इंटरनेट चलता कहां है? आइए जानते हैं.

मिडल-ईस्ट देशों का दबदबा

मिडल-ईस्ट और एशियाई देशों में सबसे तेज इंटरनेट चलता है. सबसे तेज डाउनलोड स्पीड के साथ संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सबसे आगे है. UAE की राजधानी आबूधाबी में पिछले कुछ सालों में इंटरनेट स्पीड 100 गुना बेहतर हुई है और अगले कुछ सालों में इसे तीन गुना सुधार और होने की उम्मीद है. अभी यहां 442Mbps की स्पीड से इंटरनेट चलता है.

इस देशों में चलता है सबसे तेज इंटरनेट

स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स ने हाईएस्ट मीडियन मोबाइल इंटरनेट के आधार पर पिछले साल नवंबर में एक लिस्ट जारी की थी. इसमें सबसे तेज इंटरनेट स्पीड वाले देशों के नाम शामिल है.

UAE- 442Mbps

कतर- 358Mbps

कुवैत- 264Mbps

बुल्गारिया- 172Mbps

डेनमार्क- 162Mbps

दक्षिण कोरिया- 148Mbps

नीदरलैंड- 147Mbps

नॉर्वे- 145.74Mbps

चीन- 139.58

लग्जमबर्ग- 134.14Mbps

भारत और अमेरिका का कौन-सा स्थान?

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका इस सूची में 13वें स्थान पर है. वहीं अगर भारत की बात करें तो यहां चीन के बाद सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं. इंडेक्स के मुताबिक, इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत का दुनिया में 25वां स्थान है. भारत में डाउनलोड स्पीड 100Mbps और अपलोड स्पीड 9.08Mbps दर्ज की गई. रिपोर्ट में सामने आया है कि 2023 के अंत तक दुनिया की 58 प्रतिशत आबादी (लगभग 4.7 अरब लोग) मोबाइल इंटरनेट यूज कर रही थी. 2015 की तुलना में इसमें 2.1 अरब का उछाल आया है.

