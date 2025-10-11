हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआपका कंप्यूटर माउस सुन रहा आपकी बातें, नई स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

आपका कंप्यूटर माउस सुन रहा आपकी बातें, नई स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Computer Mouse: कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक नया तरीका पेश किया है जिसे उन्होंने Mic-E-Mouse नाम दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 11 Oct 2025 03:03 PM (IST)
Preferred Sources

Computer Mouse: कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक नया तरीका पेश किया है जिसे उन्होंने Mic-E-Mouse नाम दिया है. इस तकनीक में सामान्य कंप्यूटर माउस के अंदर लगे संवेदनशील सेंसर का इस्तेमाल करके उसे एक तरह के गुप्त माइक्रोफोन में बदला जा सकता है. यानी वही माउस जिसे आप क्लिक और स्क्रॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं कुछ शर्तों में आपकी आवाज़ें रिकॉर्ड कर सकता है.

कैसे काम करता है

शोधकर्ताओं के अनुसार माउस के सेंसर छोटी-छोटी कंपनों को भी पकड़ लेते हैं और मानव आवाज़ से उत्पन्न ध्वनिक कंपनें भी इन्हीं में से एक हैं. हमलावर एक ऐसा मालवेयर सिस्टम में डाल कर इन कंपन सिग्नलों को इकट्ठा कर सकता है. एक बार डेटा मिल जाने के बाद उसे शोर से साफ करने के लिए Wiener filter जैसा तकनीकी तरीका लगाया जाता है और फिर एक AI मॉडल की मदद से शब्दों की पहचान कराई जाती है.

कितनी सफल है यह तकनीक?

टीम के अनुसार आवाज़ की कुछ आवृत्तियों के साथ वे besz-किए गए भाषण को करीब 61% सटीकता तक पकड़ने में सक्षम रहे. हालांकि सामान्य शब्द पहचान मुश्किल रहती है पर अंक (नंबर) पहचानना आसान निकला यानी क्रेडिट-कार्ड नंबर जैसी संख्यात्मक जानकारी जोखिम में पड़ सकती है.

हमला करने की शर्तें और सीमाएं

शोध पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह हमला हर हाल में संभव नहीं है. इसके लिए कई विशेष शर्तें जरूरी हैं माउस को सपाट और साफ सतह पर होना चाहिए; माउस-मैट या डेस्क कवर पर रहने से सिग्नल बहुत कमजोर हो जाते हैं. साथ ही आसपास का वातावरण शांत होना चाहिए अधिक शोर होने पर बातचीत समझना कठिन हो जाता है. और सबसे अहम बात: हमला तभी संभव है जब सिस्टम पहले से संक्रमित हो.

क्यों यह मायने रखता है?

यह अध्ययन संकेत देता है कि छोटे-मोटे परिधीय उपकरण जिन्हें हम सामान्यत: सुरक्षा स्कैन से उठाकर नहीं देखते, वे भी गोपनीयता का जोखिम बन सकते हैं. भले ही Mic-E-Mouse जैसा हमला लागू करना कठिन हो फिर भी यह चेतावनी है कि हार्डवेयर-सेंसर्स और उनके डेटा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

यह भी पढ़ें:

खराब होने से पहले आपका फोन देता है ये 5 संकेत, नजरअंदाज करना पद सकता है महंगा

Published at : 11 Oct 2025 03:02 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Computer Mouse
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की कहलाएंगे मौलाना! दारुल उलूम देवबंद ने आलिम की डिग्री से नवाजा
अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की कहलाएंगे मौलाना! दारुल उलूम देवबंद ने आलिम की डिग्री से नवाजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बसपा से ज्यादा बीजेपी को उनकी जरूरत', मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'बसपा से ज्यादा बीजेपी को उनकी जरूरत', मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
IND vs WI Test Series: हैरान करने वाला रन आउट! डबल सेंचुरी के मुहाने पर लगा झटका, शुभमन गिल की गलती जायसवाल को पड़ी महंगी
हैरान करने वाला रन आउट! डबल सेंचुरी के मुहाने पर लगा झटका, शुभमन गिल की गलती जायसवाल को पड़ी महंगी
इंडिया
Bihar Election Survey: नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया सी-वोटर का चौंकाने वाला सबसे ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी, PK या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया C-Voter का चौंकाने वाला सर्वे
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: चुनावी माहौल के बीच युवाओं संग क्रिकेट खेलते नजर आए Tejashwi Yadav | Breaking
MP News: शिक्षा के मंदिर में जलसा! हेडमास्टर की पार्टी का वीडियो देखकर उड़ जाएंगे होश!
Bihar Election 2025: Pawan Singh अब नहीं लड़ेंगे बिहार चुनाव, इस वजह से लिया बड़ा फैसला
चुनाव से पहले Nitish को बड़ा झटका, Mishrilal Yadav ने किया इस्तीफे का एलान
महागठबंधन के CM चेहरा पर कांग्रेस का बड़ा बयान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की कहलाएंगे मौलाना! दारुल उलूम देवबंद ने आलिम की डिग्री से नवाजा
अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की कहलाएंगे मौलाना! दारुल उलूम देवबंद ने आलिम की डिग्री से नवाजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बसपा से ज्यादा बीजेपी को उनकी जरूरत', मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'बसपा से ज्यादा बीजेपी को उनकी जरूरत', मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
IND vs WI Test Series: हैरान करने वाला रन आउट! डबल सेंचुरी के मुहाने पर लगा झटका, शुभमन गिल की गलती जायसवाल को पड़ी महंगी
हैरान करने वाला रन आउट! डबल सेंचुरी के मुहाने पर लगा झटका, शुभमन गिल की गलती जायसवाल को पड़ी महंगी
इंडिया
Bihar Election Survey: नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया सी-वोटर का चौंकाने वाला सबसे ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी, PK या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया C-Voter का चौंकाने वाला सर्वे
बॉलीवुड
दीपिका पादुकोण के वर्क टाइम विवाद के बीच अभिषेक बच्चन की Video वायरल, बताया था- अक्षय कुमार कितने घंटे की करते हैं शिफ्ट?
अक्षय कुमार कितने घंटे की करते हैं शिफ्ट? जब अभिषेक बच्चन ने किया था खुलासा
विश्व
ट्रंप के गाजा प्लान का शहबाज ने किया सपोर्ट तो पाकिस्तान में मचा बवाल, पुलिस ने तहरीक-ए-लब्बैक के कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना
ट्रंप के गाजा प्लान का शहबाज ने किया सपोर्ट तो PAK में बवाल, पुलिस ने TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना
हेल्थ
खाना खाने के बाद खा लें ये हरी चीज, सांस की बदबू से लेकर दांतों का पीलापन भी होगा दूर
खाना खाने के बाद खा लें ये हरी चीज, सांस की बदबू से लेकर दांतों का पीलापन भी होगा दूर
यूटिलिटी
घर में लगे वाई-वाई कनेक्शन से बेच सकते हैं मोबाइल डेटा, जानें कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ
घर में लगे वाई-वाई कनेक्शन से बेच सकते हैं मोबाइल डेटा, जानें कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget