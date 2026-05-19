अब बिना हाथ लगाए चलेंगे Apps, Google का नया AI फीचर Android यूजर्स को कर देगा हैरान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह Android 16 यूजर्स के लिए धीरे-धीरे उपलब्ध हो रहा है।

Google Contextual Suggestions: Google जल्द ही Android स्मार्टफोन्स के लिए एक नया AI फीचर पेश करने की तैयारी में है जिसका नाम Contextual Suggestions बताया जा रहा है. यह फीचर सिर्फ ऐप सजेस्ट करने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यूजर की रोजमर्रा की आदतों और फोन इस्तेमाल करने के तरीके को समझकर पहले से ही जरूरी चीजें सामने लाने की कोशिश करेगा. यानी आने वाले समय में आपका स्मार्टफोन सिर्फ तेज नहीं बल्कि ज्यादा समझदार भी हो सकता है.

हालांकि Google ने अभी तक इस फीचर का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है लेकिन Android 16 इस्तेमाल कर रहे कुछ यूजर्स को यह फीचर दिखाई देने लगा है. कंपनी की तरफ से इसे लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है जिससे माना जा रहा है कि इसकी टेस्टिंग चुपचाप शुरू हो चुकी है.

क्या है Contextual Suggestions फीचर?

Contextual Suggestions एक तरह का स्मार्ट AI असिस्टेंट है जो बैकग्राउंड में काम करेगा. यह आपके फोन इस्तेमाल करने के पैटर्न, लोकेशन, समय और पसंदीदा ऐप्स को समझकर जरूरत के हिसाब से सुझाव देगा. मान लीजिए आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो फोन खुद ही बोर्डिंग पास दिखा सकता है. अगर आप जिम जाते हैं तो म्यूजिक प्लेलिस्ट पहले से तैयार मिल सकती है. ऑफिस जाने के समय नेविगेशन ऐप सामने आ सकता है या रोजमर्रा के कामों के दौरान पेमेंट ऐप और रिमाइंडर दिखाई दे सकते हैं. इसका मकसद यूजर को हर बार ऐप ढूंढने की जरूरत कम करना है.

Google के Magic Cue फीचर से मिलता-जुलता

यह नया फीचर काफी हद तक Google के Magic Cue सिस्टम से प्रेरित माना जा रहा है. फिलहाल Magic Cue केवल Pixel 10 सीरीज के कुछ डिवाइसेज तक सीमित है और AI की मदद से यूजर की गतिविधियों को समझकर काम करता है. लेकिन Contextual Suggestions को ज्यादा बड़े स्तर पर लाने की तैयारी दिखाई दे रही है. माना जा रहा है कि यह सिर्फ फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दूसरे Android डिवाइसेज में भी आ सकता है.

पुराने Android Suggestions से कितना अलग?

Android स्मार्टफोन्स में पहले से App Actions और बेसिक ऐप प्रेडिक्शन जैसे फीचर्स मौजूद हैं लेकिन Contextual Suggestions उनसे ज्यादा एडवांस माना जा रहा है. पुराने सिस्टम केवल किसी एक ऐप या हाल की गतिविधि के आधार पर सुझाव देते थे जबकि नया AI फीचर कई अलग-अलग संकेतों और यूजर बिहेवियर को मिलाकर काम करेगा. इससे सुझाव ज्यादा सटीक और व्यक्तिगत हो सकते हैं.

Privacy को लेकर क्या कहा जा रहा है?

AI फीचर्स के साथ सबसे बड़ा सवाल हमेशा प्राइवेसी को लेकर उठता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Contextual Suggestions में प्रोसेस होने वाला डेटा डिवाइस के अंदर ही एन्क्रिप्टेड रहेगा. Google का दावा है कि यह जानकारी दूसरी ऐप्स के साथ शेयर नहीं की जाएगी.

हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि इसके पीछे कौन-सा AI मॉडल काम करेगा और डेटा प्रोसेसिंग का पूरा सिस्टम कैसे चलेगा. आने वाले समय में कंपनी इस पर और जानकारी दे सकती है.

कहां मिलेगा यह फीचर?

अगर यह फीचर आपके फोन में उपलब्ध हुआ, तो इसे Android Settings के अंदर Google Services या All Services सेक्शन में देखा जा सकता है. Pixel यूजर्स को यह विकल्प प्रोफाइल सेटिंग्स में मिलने की संभावना है. फिलहाल यह फीचर धीरे-धीरे रोलआउट हो रहा है इसलिए सभी यूजर्स तक पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है.

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