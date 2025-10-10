पेंसिल से भी पतला होगा Motorola Edge 70, फीचर्स भी आए सामने, जानें कब होगा लॉन्च

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमोबाइलपेंसिल से भी पतला होगा Motorola Edge 70, फीचर्स भी आए सामने, जानें कब होगा लॉन्च

Motorola Edge 70: पतले फोन की सूची में जल्दी ही एक और नाम जुड़ने वाला है. मोटोरोला ने अपने पतले फोन की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है. इसे अगले महीने 5 तारीख को लॉन्च किया जाएगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 10 Oct 2025 06:51 AM (IST)
Preferred Sources

Motorola Edge 70: ऐप्पल और सैमसंग के बाद अब मोटोरोला भी अपना पतला फोन लॉन्च करने के लिए तैयार है. कंपनी अगले महीने Motorola Edge 70 को लॉन्च करने जा रही है. इस पतले फोन की लॉन्चिंग डेट के साथ बैटरी कैपेसिटी की जानकारी भी सामने आ गई है. यह कंपनी का अब तक का सबसे पतला फोन होगा. आइए जानते हैं कि यह फोन कब लॉन्च होगा, इसमें क्या फीचर्स मिलेंगे और इसकी कीमत कितनी हो सकती है. 

5 नवंबर को लॉन्च होगा Motorola Edge 70

मोटोरोला 5 नवंबर को चुनिंदा मार्केट में इस फोन को लॉन्च करेगी. कंपनी ने पुष्टि कर दी है कि यह फोन 4,800mAh की बैटरी के साथ लॉन्च होगा, जो 68W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. इसकी मोटाई 6mm रह सकती है. इसमें डॉल्बी एटमॉस बैक्ड स्टीरियो स्पीकर्स, 50MP कैमरा का प्राइमरी कैमरा और एक अल्ट्रावाइड लेंस दिया जा सकता है. कंपनी ने इसके बाकी फीचर्स को लेकर भी कुछ नहीं बताया है, लेकिन अनुमान है कि इसे Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस किया जा सकता है. टीजर इमेज से पता चलता है कि फोन की राइट साइड में वॉल्यूम और पावर बटन दी जाएगी. 

कलर ऑप्शन और कीमत

लीक्स के अनुसार, इस फोन को पेंटोन ब्रॉन्ज ग्रीन, पेंटोन गैजेट ग्रे और पेंटोन लिली पैड कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जा सकता है. अगर कीमत की बात करें तो इसके 12GB + 512GB वेरिएंट के लिए ग्राहकों को 73,100-82,700 रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं.

सैमसंग ने की थी पतले फोन उतारने की शुरुआत

Samsung ने Galaxy S25 Edge के साथ पतले फोन की शुरुआत की थी. इस फोन की मोटाई 5.8mm है और इसमें 6.7 इंच का QHD+ LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है. इसके बाद टेक्नो ने 5.95mm की मोटाई वाला Tecno Pova Slim 5G फोन लॉन्च किया था. सितंबर में ऐप्पल ने भी आईफोन एयर लाकर इस सेगमेंट में मुकाबला बढ़ा दिया है. आईफोन एयर की मोटाई केवल 5.64mm है और इसमें 6.5 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है.

मेड इन इंडिया Ulaa ब्राउजर में हैं गजब के फीचर्स, क्रोम यूज करने वाले भी हो जाएंगे दीवाने

Published at : 10 Oct 2025 06:51 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS Slim Phone IPhone Air Motorola Edge 70
