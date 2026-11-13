Microsoft Services Down: हाल ही में दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में अचानक तकनीकी दिक्कत आ गई जिसका असर भारत समेत दुनियाभर के करोड़ों यूजर्स पर देखने को मिला है. आज के समय में ज्यादातर कंपनियों का ऑफिस वर्क और ऑनलाइन सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड और सॉफ्टवेयर पर ही काम करता है. ऐसे में सर्वर डाउन होते ही कई बड़ी सर्विसेज अचानक रुक गईं और लोगों को अपने रोजमर्रा के डिजिटल काम पूरे करने में काफी परेशानी हुई.

आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर पर भी कुछ ही देर में हजारों लोगों ने सर्वर डाउन होने की शिकायतें दर्ज कराईं. इस तकनीकी खराबी का असर सिर्फ ऑफिस के कामकाज तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि हवाई सेवाओं और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े काम भी इससे प्रभावित हुए. इस माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से भारत में कौन-कौन सी सर्विसेज ठप हुईं और लोगों के कौन से जरूरी काम अटक गए, जान लीजिए पूरी खभर

आउटलुक, टीम्स और माइक्रोसॉफ्ट 365 के यूजर्स परेशान

इस सर्वर आउटेज का सबसे सीधा असर उन प्रोफेशनल्स और कंपनियों पर पड़ा है जो रोजाना ऑफिस के कामकाज के लिए माइक्रोसॉफ्ट 365 का इस्तेमाल करते हैं. सर्वर में दिक्कत आते ही माइक्रोसॉफ्ट की कई जरूरी सर्विसेज ने काम करना बंद कर दिया. यूजर्स को ऑफिशियल ईमेल भेजने और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होने वाले Outlook को चलाने में काफी परेशानी हुई. कई लोगों के अकाउंट लॉग-इन नहीं हो रहे थे तो कई के ईमेल सेंड होने में अटक रहे थे.

तो साथ ही ऑफिस मीटिंग और टीम चैट के लिए इस्तेमाल होने वाला Microsoft Teams भी ठीक से काम नहीं कर रहा था जिससे ऑनलाइन मीटिंग्स और फाइल शेयरिंग का काम रुक गया. इस परेशानी को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल हैंडल @MSFT365Status ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट 365 की कई सर्विसेज एक्सेस करने में समस्या आ रही है. कंपनी ने स्पष्ट किया कि सिस्टम के एक हिस्से में उम्मीद से ज्यादा ट्रैफिक और तकनीकी कारणों से यह दिक्कत आई जिसे ठीक करने के लिए इंजीनियरिंग टीम को तुरंत लगाया गया.

We're investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026





एयरपोर्ट पर चेक-इन प्रभावित

माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर और क्लाउड नेटवर्क में आई इस खराबी से भारत में हवाई सेवाएं भी काफी प्रभावित हुईं. दरअसल देश के ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर टिकट बुकिंग, चेक-इन और बैगेज ड्रॉप का सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड नेटवर्क से जुड़ा हुआ है. सर्वर धीमा पड़ने और डाउन होने की वजह से एयरपोर्ट पर चेक-इन की प्रक्रिया काफी स्लो हो गई और यात्रियों को सामान्य से ज्यादा इंतजार करना पड़ा.

यह भी पढ़ें: Induction Cooktop Technology: इंडक्शन चूल्हे पर हर बर्तन क्यों नहीं चलता, क्या है इसकी टेक्नोलॉजी?



इंडिगो और एयर इंडिया ने कही ये बात

इस समस्या को देखते हुए इंडिगो एयरलाइन (@IndiGo6E) ने एक्स पर आधिकारिक बयान जारी कर यात्रियों को अपडेट दिया. इंडिगो ने कहा कि "माइक्रोसॉफ्ट आउटेज की वजह से हमारे सिस्टम प्रभावित हुए हैं जिससे वेबसाइट से बुकिंग करने, चेक-इन और बोर्डिंग पास लेने में दिक्कत आ सकती है, हम यात्रियों के सहयोग की सराहना करते हैं."

Service Advisory Due to a global Microsoft service disruption, our email support services are currently impacted, and we may not be able to receive your emails. All other support channels remain available. For any urgent assistance, please reach out to 6E Skai through our website or mobile app. We regret the inconvenience and appreciate your patience and understanding. — IndiGo (@IndiGo6E) November 13, 2026

वहीं एयर इंडिया (@AirIndia_News) ने भी अपने बयान में कहा कि "डिजिटल सर्वर में आई तकनीकी समस्या के कारण एयरपोर्ट पर चेक-इन सिस्टम और कुछ उड़ानों में देरी हो रही है. एयरलाइन ने यात्रियों से अपील की कि वे घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस ऑनलाइन जरूर चेक कर लें."

We are closely monitoring the ongoing Microsoft outage. Our flight operations remain unaffected, and there is currently no impact on any of our communication channels. To ensure seamless support, we have temporarily rerouted our emails so that every message continues to reach us without interruption, and we are responding to all emails within our usual 24-hour timeline. All channels are functioning as expected: • Voice • AI.g • Social Media • Customer Notifications We remain fully committed to supporting you at every step and will continue to keep a close watch on the situation. #Advisory — Air India Newsroom (@AirIndia_News) November 13, 2026

आम लोगों के कौन-से काम अटके?

ईमेल और फ्लाइट सर्विसेज के अलावा इस आउटेज की वजह से आईटी सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज के भी कई काम भी अटक गए. भारत की कई आईटी कंपनियों में क्लाउड पर चलने वाले प्रोजेक्ट्स और डेटा सिंक करने का काम कुछ घंटों के लिए प्रभावित रहा. जो कर्मचारी OneDrive और SharePoint पर अपनी ऑफिस फाइलें सेव करते हैं उन्हें डॉक्यूमेंट्स ओपन करने और एडिट करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा.





इसके अलावा कई कंपनियों और संस्थानों के बैकएंड सर्वर माइक्रोसॉफ्ट Azure और क्लाउड सपोर्ट पर काम करते हैं. सर्वर रिस्पॉन्स न मिलने के चलते कुछ जगहों पर ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट और डेटा प्रोसेसिंग कीकाफी धीमी हो गई. जो लोग अपने काम के लिए माइक्रोसॉफ्ट के ऑनलाइन टूल्स और वेब एप्लिकेशन पर काम रहते हैं उनके कई जरूरी काम जब तक सर्वर ठीक नहीं हुआ तब तक बीच में ही अटके रहे. हालांकि आपको बता दें कंपनी की टेक्निकल टीम की ओर से सर्विसेज को रीस्टोर किए जाने के बाद कामकाज दोबारा नार्मल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: Smartwatch Technology: स्मार्टवॉच की हरी लाइट से कैसे नापती है धड़कन, कितना सही होता है यह डेटा?