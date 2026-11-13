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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInduction Cooktop Technology: इंडक्शन चूल्हे पर हर बर्तन क्यों नहीं चलता, क्या है इसकी टेक्नोलॉजी?

Induction Cooktop Technology: इंडक्शन चूल्हे पर हर बर्तन क्यों नहीं चलता, क्या है इसकी टेक्नोलॉजी?

Induction Stove Technology: गैस चूल्हे पर जो बर्तन सालों से काम कर रहे हैं वह इंडक्शन पर रखते ही Error क्यों दिखाने लगते हैं? इस चूल्हे के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम लगा है जिसमें कुछ बर्तन नहीं चलते.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 13 Nov 2026 11:43 AM (IST)
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Induction Stove Technology: आजकल लगभग हर किचन में गैस चूल्हे के साथ-साथ एक इंडक्शन भी इस्तेमाल होता है. अचानक से जब गैस खत्म हो जाती है तो यह उस समय काफी मददगार साबित होता है और लोगों को खाना जल्दी बनाने में भी मददगार साबित होता है. इसपर बिना आग के कुछ भी बनाया जा सकता है. लेकिन इसके साथ एक बड़ी अजीब दिक्कत आती है. जब हम कोई पुरानी एल्युमिनियम की कड़ाही या तांबे का पतीला इस पर रखते है.

तो यह टीं-टीं की आवाज करके Error दिखाने लगता है और खाना गर्म ही नहीं होता. आखिर ऐसा क्यों होता है कि गैस पर जो बर्तन अच्छे से चल रहे थे वह इस चूल्हे पर आते ही फेल हो जाते हैं? चलिए आपको बताते हैं कि इंडक्शन कुकटॉप के अंदर ऐसा क्या है जिसके चलते कुछ बर्तन इस पर इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं.

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कैसे काम करता है इंडक्शन कुकटॉप?

सबसे पहले यह समझते हैं कि बिना आग जलाए यह चूल्हा खाना पकाता कैसे है. नॉर्मल गैस स्टोव या इलेक्ट्रिक हीटर में पहले बर्नर या कॉइल गर्म होती है और फिर उसकी गर्मी बर्तन तक पहुंचती है. इसमें काफी एनर्जी हवा में ही वेस्ट हो जाती है. लेकिन इंडक्शन चूल्हा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की टेक्नोलॉजी पर काम करता है. इसके सिरेमिक ग्लास के ठीक नीचे तांबे के तारों की एक कुंडली यानी कॉइल लगी होती है. जब आप स्विच ऑन करते हैं तो इस कॉइल में हाई-फ्रीक्वेंसी वाला अल्टरनेटिंग करंट दौड़ने लगता है. 

इस करंट की वजह से चूल्हे की सतह के चारों तरफ एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है.  इस प्रोसेस में चूल्हे का ग्लास खुद बिल्कुल ठंडा रहता है. आप चालू इंडक्शन पर हाथ भी रख देंगे तो जलेंगे नहीं, बशर्ते उस पर कोई बर्तन न रखा हो. यानी यह चूल्हा खुद गर्मी पैदा करने के बजाय एक ऐसा माहौल बनाता है जिससे बर्तन खुद-ब-खुद अंदर से गर्म होने लगे.


Induction Cooktop Technology: इंडक्शन चूल्हे पर हर बर्तन क्यों नहीं चलता, क्या है इसकी टेक्नोलॉजी?

एल्युमिनियम और कांच के बर्तन क्यों हो जाते हैं फेल?

अब सवाल उठता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड बन गई तो हर बर्तन गर्म क्यों नहीं होता? इसका सीधा सा जवाब है मैग्नेटिज्म. इंडक्शन की मैग्नेटिक फील्ड तभी गर्मी पैदा कर सकती है जब उसके ऊपर रखा बर्तन उस फील्ड को पकड़ सके. इसके लिए बर्तन का फेरोमैग्नेटिक होना जरूरी है यानी उसमें लोहे या चुंबक से चिपकने वाले गुण होने चाहिए. जब आप लोहे या स्टेनलेस स्टील का बर्तन इस पर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बर्तन के बेस में छोटे-छोटे भंवर जैसी इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती है 

जिसे साइंस की भाषा में Eddy Currents कहते हैं. जब यह करंट मेटल के अंदर तेजी से घूमता है तो रुकावट यानी रेजिस्टेंस की वजह से जबरदस्त गर्मी पैदा होती है और खाना पकने लगता है. वहीं एल्युमिनियम, तांबा, पीतल या कांच के बर्तनों में चुंबक चिपकने वाला गुण नहीं होता. मैग्नेटिक फील्ड इनके आर-पार निकल जाती है और कोई एडी करंट नहीं बन पाता. नतीजा यह होता है कि इंडक्शन बर्तन को पहचान ही नहीं पाता और एरर दिखा देता है.


Induction Cooktop Technology: इंडक्शन चूल्हे पर हर बर्तन क्यों नहीं चलता, क्या है इसकी टेक्नोलॉजी?

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अपने किचन के लिए सही बर्तन की पहचान कैसे करें?

अगर आप भी बाजार में इंडक्शन के लिए बर्तन खरीदने जा रहे हैं और घर में रखे बर्तनों को चेक करना चाहते हैं. तो इसका एक बेहद आसान देसी जुगाड़ है. अपने फ्रिज पर लगा कोई भी छोटा सा मैग्नेट यानी चुंबक लीजिए और उसे बर्तन के निचले हिस्से पर चिपका कर देखिए. अगर चुंबक मजबूती से चिपक जाता है. तो समझ लीजिए कि वह बर्तन आपके इंडक्शन पर एकदम बढ़िया तरह चलेगा. अगर चुंबक फिसल कर गिर जाता है तो वह बर्तन इंडक्शन के किसी काम का नहीं है. 

आजकल मार्केट में एल्युमिनियम के नॉन-स्टिक पैन और प्रेशर कुकर भी इंडक्शन फ्रेंडली आ रहे हैं. दरअसल कंपनियां इन बर्तनों के नीचे अलग से स्टील या लोहे की एक जालीदार प्लेट चिपका देती हैं जिसे इंडक्शन बेस कहा जाता है. इसके अलावा एक बात और ध्यान रखें कि बर्तन का तला बिल्कुल सपाट यानी फ्लैट होना चाहिए. गोल तले वाली पारंपरिक कड़ाही इंडक्शन के ग्लास से ठीक से टच नहीं हो पाती जिससे मैग्नेटिक फील्ड ठीक से काम नहीं करती.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 11:41 AM (IST)
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