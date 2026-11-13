माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया भर में चली आ रही बड़ी आउटेज अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. कंपनी का कहना है कि कुछ सर्वर अब स्टेबल हो रहे हैं और यूजर्स को 'धीरे-धीरे रिकवरी' दिख रही है, लेकिन Outlook, Teams और Microsoft 365 जैसी कई सर्विसेज पर असर अभी भी बना हुआ है. माइक्रोसॉफ्ट ने साफ कर दिया है कि यह साइबर हमला नहीं था, बल्कि कंपनी के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में आई एक तकनीकी खराबी थी, जिसने दुनिया भर के लाखों प्रोफेशनल्स का काम ठप कर दिया.

तो इस गड़बड़ी से भारत पर क्या असर पड़ रहा है और माइक्रोसॉफ्ट की वजह कितनी सच है?

आखिर माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ क्या?

अमेरिकी समयानुसार 12 नवंबर 2026 की दोपहर से माइक्रोसॉफ्ट की कई सर्विसेज एक के बाद एक फेल होने लगीं. डाउनडिटेक्टर पर अचानक रिपोर्ट्स का तूफान आ गया. सिर्फ एक घंटे के अंदर 74 देशों और इलाकों से शिकायतें दर्ज हुईं.

Outlook के लिए रिपोर्ट्स 1,38,000 तक पहुंच गईं, जो आम दिनों के मुकाबले दो हजार गुना ज्यादा था. यानी यह कोई छोटी-मोटी गड़बड़ नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ब्लैकआउट था जिसने ऑफिस के ईमेल से लेकर मीटिंग्स और क्लाउड डॉक्यूमेंट्स तक सब कुछ ठप कर दिया.

क्या वाकई ट्रैफिक नहीं, सर्वर फेल हुए?

शुरू में माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि शायद यूजर्स का ट्रैफिक अचानक बहुत बढ़ गया है, लेकिन बाद में कंपनी ने खुद ही इस थ्योरी को खारिज कर दिया. माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक, 'ट्रैफिक बढ़ने से नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में सर्वर के अचानक अनअवेलेबल हो जाने से' समस्या हुई.

माइक्रोसॉफ्ट के ऑटोमेटेड 'सर्वर हेल्थ चेक' सिस्टम में खराबी आ गई थी. ये चेक्स यह देखने के लिए होते हैं कि सर्वर सही से काम कर रहे हैं या नहीं. जब ये चेक्स फेल होने लगे, तो सर्वर खुद को अनअवेलेबल मार्क करने लगे और सर्विस से बाहर हो गए. जो सर्वर बचे, उन पर अचानक इतना लोड आ गया कि वो भी लड़खड़ाने लगे.

एक और अहम ट्विस्ट आया कि मलेशिया की नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी (NACSA) ने अपनी जांच में बताया कि यह गड़बड़ माइक्रोसॉफ्ट के Azure क्लाउड सर्विस के एक 'कॉन्फिगरेशन चेंज' की वजह से हुई. माइक्रोसॉफ्ट ने भी यह माना कि उसने परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कोई बदलाव किया था, लेकिन वो उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया.





क्या यह साइबर हमला था या नहीं?

नहीं. माइक्रोसॉफ्ट ने साफतौर पर कहा है कि इस बात का 'कोई संकेत नहीं' है कि यह साइबर हमला था. कंपनी ने इसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की अंदरूनी तकनीकी खराबी बताया है. हालांकि, इस आउटेज का असर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट तक सीमित नहीं रहा.

यह OpenAI और Anthropic जैसी AI कंपनियों के कनेक्टिविटी कंपोनेंट्स तक भी पहुंच गया, जो माइक्रोसॉफ्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं. कुछ यूजर्स ने AWS और Google Cloud पर भी दिक्कत बताई, लेकिन उन दोनों कंपनियों ने साफ कर दिया कि उनका क्लाउड ठीक है. दिक्कत सिर्फ 'बाहरी नेटवर्क डिस्टर्बेंस' की वजह से थी.

रिकवरी प्रोसेस कहां तक पहुंच गई है?

माइक्रोसॉफ्ट लगातार सर्वर्स को रीस्टार्ट कर रहा है और ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर भेज रहा है. कंपनी ने कहा है कि उसने 'सभी नए डिप्लॉयमेंट्स को अस्थायी रूप से रोक दिया है' ताकि हालात और न बिगड़ें. गुरुवार देर रात तक कुछ सर्वर स्टेबल होने लगे और 'सीमित रिकवरी' दिखने लगी.

13 नवंबर 2026 की सुबह तक भी कुछ रीजन्स में सर्विस पूरी तरह बहाल नहीं हुई थी. माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक रिकवरी का कोई पक्का ETA (अनुमानित समय) नहीं दिया है.

भारत और दुनिया पर असर क्या पड़ा?

भारत में भी इसका असर साफ दिखा. देश के कई IT प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज और स्टार्टअप्स ने सुबह के वर्किंग आवर्स में दिक्कतें रिपोर्ट कीं. Downdetector पर भारत से भी रिपोर्ट्स में अचानक उछाल आया था.

ऑस्ट्रेलिया में कुछ बिजनेसेस इनवॉइस प्रिंट नहीं कर पाए और कुछ स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेज भी बाधित हुईं. मलेशिया की साइबर एजेंसी ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है और यूजर्स को सलाह दी है कि वो अपना जरूरी डेटा बैकअप रखें और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें.

यूजर के लिए क्या मतलब है?

अगर आपके Outlook या Teams में अभी भी दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले अपना राउटर या लैपटॉप बंद-चालू करके परेशान न हों. गड़बड़ आपके इंटरनेट में नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में है. माइक्रोसॉफ्ट के 365 Status पेज और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगातार अपडेट आ रहे हैं.

कंपनी का कहना है कि जैसे-जैसे सर्वर बहाल हो रहे हैं, सर्विसेज धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं. फिलहाल के लिए, जरूरी काम के लिए वैकल्पिक ईमेल या कम्युनिकेशन टूल का इस्तेमाल करना समझदारी होगी, जब तक कि माइक्रोसॉफ्ट कोई आधिकारिक 'ऑल क्लियर' जारी न कर दे.