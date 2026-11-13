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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp View Once: WhatsApp पर सीक्रेट चैट होगी आसान, टेक्स्ट के लिए आ रहा View Once फीचर

WhatsApp View Once: WhatsApp पर सीक्रेट चैट होगी आसान, टेक्स्ट के लिए आ रहा View Once फीचर

WhatsApp View Once : WhatsApp जल्द ही यूजर्स को टेक्स्ट मैसेज के लिए भी View Once फीचर दे सकता है. इसके जरिए मैसेज पढ़ते ही गायब हो जाएगा. जानिए यह नया फीचर कैसे काम करेगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 13 Nov 2026 12:58 PM (IST)
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  • संवेदनशील जानकारी के लिए बीटा यूजर्स पर हो रही टेस्टिंग.

WhatsApp View Once : WhatsApp पर कई बार ऐसी बातें शेयर करनी पड़ती हैं, जिन्हें आप नहीं चाहते कि सामने वाला बार-बार पढ़े या हमेशा के लिए चैट में सेव रहें. अभी तक ऐसी जरूरत के लिए यूजर्स के पास फोटो, वीडियो और वॉयस मैसेज के लिए View Once का ऑप्शन मौजूद था. इसके जरिए भेजा गया कंटेंट एक बार देखने या सुनने के बाद दोबारा नहीं खोला जा सकता है. अब WhatsApp इसी सुविधा को टेक्स्ट मैसेज के लिए भी लाने की तैयारी कर रहा है. खास बात यह है कि इस मैसेज को दोबारा देखने, कॉपी करने या स्क्रीनशॉट लेने पर भी रोक लगाने की तैयारी है.

टेक्स्ट के लिए आ रहा View Once फीचर

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अब तक WhatsApp का View Once फीचर सिर्फ फोटो, वीडियो और वॉयस मैसेज तक सीमित था, लेकिन कंपनी अब इसका दायरा बढ़ाकर लिखे हुए मैसेज तक ले जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp ने कुछ Android बीटा यूजर्स के लिए इस फीचर की टेस्टिंग शुरू कर दी है. यह सुविधा फिलहाल Android बीटा वर्जन 2.26.45.6 यूज करने वाले कुछ यूजर्स को मिल रही है.

मैसेज खोलते ही शुरू होगा गायब होने का प्रोसेस

इस फीचर के तहत भेजे गए टेक्स्ट का कंटेंट चैट में सीधे दिखाई नहीं देगा. इसे पढ़ने के लिए रिसीवर को मैसेज पर टैप करना होगा. इसके बाद टेक्स्ट एक अलग विंडो में खुलेगा. जैसे ही रिसीवर उस विंडो को बंद करेगा, मैसेज गायब हो जाएगा और उसे दोबारा नहीं पढ़ा जा सकेगा. WhatsApp मैसेज को ओपन हुआ भी मार्क करेगा.  WhatsApp View Once मैसेज में स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कॉपी और फॉरवर्ड का ऑप्शन ब्लॉक कर सकता है.

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Send बटन दबाते ही एक्टिवेट होगा फीचर

रिपोर्ट के अनुसार, यूजर्स को चैट विंडो में ही View Once Text Message का ऑप्शन मिल सकता है. इसके लिए पहले सामान्य तरीके से अपना मैसेज टाइप करना होगा. इसके बाद Send बटन को कुछ देर दबाकर रखने पर View Once सेटिंग सामने आने की उम्मीद है. इसे चुनने के बाद मैसेज भेजा जा सकेगा. WhatsApp पहली बार इस ऑप्शन का यूज करने वाले यूजर्स को एक छोटा ट्यूटोरियल भी दिखा सकता है, जिससे उन्हें फीचर यूज करने का तरीका समझ आ सके.

अभी बीटा यूजर्स के लिए हो रही टेस्टिंग

इस फीचर का मकसद यूजर्स को पासवर्ड या वन-टाइम कोड जैसी संवेदनशील जानकारी शेयर करने का एक और ऑप्शन देना है, जिससे ऐसी बातें चैट हिस्ट्री में लंबे समय तक मौजूद न रहें. WhatsApp फिलहाल Google Play Store के जरिए कुछ बीटा यूजर्स तक यह सुविधा पहुंचा रहा है. आने वाले हफ्तों में ज्यादा बीटा यूजर्स को इसका एक्सेस मिल सकता है, हालांकि कंपनी ने अभी तक Android के सभी यूजर्स के लिए इसे जारी करने की तारीख का खुलासा नहीं किया है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 13 Nov 2026 12:58 PM (IST)
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