एआई का कैसे यूज कर रहे हैं बच्चे? नजर रखने के लिए आएगा नया टूल, जानें भारत में कब होगा लॉन्च

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मेटा बच्चों के AI उपयोग की निगरानी के लिए नए पैरेंटल कंट्रोल ला रही है।

यह टूल बच्चों द्वारा AI से पूछे गए विषयों की जानकारी पेरेंट्स को देगा।

सेंसेटिव विषयों पर AI सीधे जवाब नहीं देगा, पेरेंट्स को सूचना मिलेगी।

यह फीचर जल्द ही भारत सहित वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने की उम्मीद है।

Meta Parental Control: AI के आने से बड़ों के साथ-साथ बच्चों के लिए भी कई चीजें आसान हो गई है. किसी टॉपिक को एकदम सरल तरीके से समझना हो या होमवर्क में हेल्प लेनी हो, एआई उनकी मदद के लिए तैयार है. यह एक काम का टूल साबित हो सकता है, लेकिन इसके कई खतरे भी हैं, जिन्हें समझना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ऐसे में पैरेंट्स को चिंता रहती है कि उनके बच्चे AI का कैसा यूज कर रहे हैं. अब इस टेंशन को दूर करने के लिए Meta नए पैरेंटल कंट्रोल लेकर आई है. इससे पैरेंट्स देख पाएंगे कि उनके बच्चे एआई को कैसे यूज कर रहे हैं.

कैसे काम करेगा Meta Parental Control टूल?

अभी यह टूल फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर के लिए रोल आउट हुआ है. इस टूल में एक नई इनसाइट टैब दी गई है, जिसमें पैरेंट्स उन टॉपिक्स को देख सकते हैं, जिनके बारे में उनके बच्चों ने एआई से सवाल पूछे हैं. हालांकि, इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं. इसमें केवल रिसेंट 7 दिनों का डेटा आएगा और सवालों की जगह यह उन टॉपिक्स को लिस्ट करेगा, जिनके बारे में टीन यूजर्स ने एआई से बातचीत की है. मेटा का कहना है कि वह टीन यूजर्स के एआई एक्सपीरियंस को सेफ बनाने के लिए यह फीचर लेकर आई है. साथ ही मेटा ने बताया कि अगर कोई टीन यूजर किसी सेंसेटिव टॉपिक पर बात करता है तो एआई सिस्टम उसे डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं देगा. साथ ही यह टॉपिक भी इनसाइट टैब में लिस्ट हो जाएगा.

भारत में कब आएगा यह फीचर?

मेटा ने इस टूल को अभी अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्राजील के लिए रोल आउट किया है. ऐसी उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में इसे भारत समेत ग्लोबल मार्केट के लिए लॉन्च किया जा सकता है.

ऐसे सवाल पूछने पर पैरेंट्स के पास जाएगी नोटिफिकेशन

इस नए टूल के साथ मेटा एडिशनल सेफ्टी फीचर्स पर भी काम कर रही है. इनमें एक अलर्ट का फीचर है. अगर कोई टीन यूजर एआई से खुद को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा सवाल पूछता है तो इसकी नोटिफिकेशन उसके पैरेंट्स के पास चली जाएगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, मेटा ने एक नई एआई वेलबीइंग एक्सपर्ट काउंसिल भी बनाई है. इसमें मेंटल हेल्थ, यूथ सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबल एआई से जुड़े एक्सपर्ट्स को रखा गया है. यह काउंसिल एआई को टीन यूजर्स के लिए सुरक्षित बनाने के उपाय सुझाएगी और फीचर्स का फीडबैक देगी.

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