हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTECH EXPLAINED: क्या है AI और कैसे करता है काम? जानिए क्यों लाखों लोग इससे डरने लगे हैं? सच जानकर हैरान रह जाएंगे

TECH EXPLAINED: क्या है AI और कैसे करता है काम? जानिए क्यों लाखों लोग इससे डरने लगे हैं? सच जानकर हैरान रह जाएंगे

What is AI: AI अब हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है. सोशल मीडिया फीड से लेकर फ़ोन की फोटो गैलरी तक और अस्पतालों की मशीनों से लेकर चैटबॉट्स तक AI हर जगह मौजूद है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 22 Nov 2025 03:12 PM (IST)
What is AI: AI अब हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है. सोशल मीडिया फीड से लेकर फ़ोन की फोटो गैलरी तक और अस्पतालों की मशीनों से लेकर चैटबॉट्स तक AI हर जगह मौजूद है. लेकिन इसके बढ़ते इस्तेमाल के साथ लोगों की चिंताएं भी तेज़ हो रही हैं.

AI क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है?

AI असल में कंप्यूटर सिस्टम का एक ऐसा रूप है जो बहुत बड़े डाटा को तेजी से प्रोसेस कर के पैटर्न पहचानता है और उसी आधार पर फैसले लेता है. यह इंसानों की तरह सोच या महसूस नहीं कर सकता लेकिन ऐसे काम कर सकता है जिनके लिए सामान्य तौर पर इंसानी दिमाग की जरूरत होती है.

आज AI का इस्तेमाल इन कार्यों में होता है

  • सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग ऐप्स पर पर्सनलाइज़्ड सुझाव
  • स्मार्ट असिस्टेंट जैसे Siri और Alexa
  • सेल्फ-ड्राइविंग कारों का नेविगेशन
  • मरीजों की रिपोर्ट पढ़ने और कैंसर जैसी बीमारियों की पहचान में
  • ऑनलाइन शॉपिंग में आपके पसंद के प्रोडक्ट सुझाने में

जेनरेटिव AI कैसे काम करता है?

ChatGPT, Gemini, Meta AI, DeepSeek जैसे टूल जेनरेटिव AI पर आधारित हैं. यह तकनीक इंटरनेट पर मौजूद विशाल डाटा टेक्स्ट, फोटो, वीडियो से सीखकर. नए जवाब, नई तस्वीरें, नया कोड और यहां तक कि गाने भी बना सकती है. Midjourney या Veo जैसे ऐप्स टेक्स्ट को फोटो या वीडियो में बदल सकते हैं. लेकिन साथ ही यह कभी-कभी गलतियां भी करता है जैसे गलत तथ्य, गलत स्रोत या अजीब तस्वीरें.

AI को लेकर विवाद और डर क्यों है?

AI की तेजी से बढ़ती ताकत ने विशेषज्ञों में कई चिंताएं पैदा की हैं.

नौकरी पर असर

IMF ने चेतावनी दी है कि AI दुनियाभर की 40% नौकरियों पर असर डाल सकता है जिससे आर्थिक असमानता बढ़ने का खतरा है.

पक्षपात और गलत जानकारी

AI वही सीखता है जो इंटरनेट पर मौजूद है और इंटरनेट में भेदभावपूर्ण या गलत सामग्री भी होती है. इसलिए AI कभी-कभी नस्लभेद, लैंगिक भेदभाव या झूठे दावे कर सकता है.

क्रिएटर्स के अधिकार

हजारों कलाकार, लेखक और संगीतकार का आरोप है कि AI कंपनियां उनकी सामग्री को बिना अनुमति अपने मॉडल ट्रेन करने में इस्तेमाल करती हैं.

पर्यावरण पर AI का प्रभाव

बड़े AI मॉडल को चलाने वाले डेटा सेंटर बेहद ज्यादा बिजली, पानी और संसाधन खर्च करते हैं. कुछ शोधों के मुताबिक AI इंडस्ट्री जल्द ही पूरे नीदरलैंड जितनी ऊर्जा खपत कर सकती है. कई देशों में पानी की कमी की समस्या भी इससे बढ़ सकती है.

क्या AI पर कानून बनाए जा रहे हैं?

कई देश AI को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा चुके हैं. EU ने AI Act पास किया है जो उच्च-जोखिम वाले AI सिस्टम पर सख्त नियम लागू करता है. चीन ने जेनरेटिव AI के लिए पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा के नियम तय किए हैं. यूके और अमेरिका AI सुरक्षा को लेकर संयुक्त परीक्षण कर रहे हैं. कई देश डीपफेक और AI आधारित यौन अपराधों पर कार्रवाई शुरू कर चुके हैं.

AI और पर्यावरण- छिपा हुआ बड़ा खतरा

AI जितनी स्मार्ट है उतनी ही ऊर्जा-खपत वाली भी है. AI मॉडल ट्रेन करने के लिए अत्यधिक बिजली, विशाल पानी, भारी सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है. कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि AI इंडस्ट्री जल्द ही एक पूरे विकसित देश जितनी बिजली खर्च कर सकती है. डेटा सेंटर पानी ठंडा करने के लिए लाखों लीटर पानी भी इस्तेमाल करते हैं जिससे कई देशों में पानी की कमी बढ़ सकती है.

भविष्य में कैसा होगा AI

भविष्य में AI इंसानी जीवन का ऐसा हिस्सा बन जाएगा जिसे अलग करके देख पाना लगभग नामुमकिन होगा. आने वाले समय में यह तकनीक सिर्फ सवालों के जवाब देने वाली मशीन नहीं रहेगी, बल्कि इंसान की तरह सोचने, समझने और फैसले लेने वाली क्षमता के साथ विकसित होगी. बातचीत और इंटरैक्शन इतने प्राकृतिक हो जाएंगे कि कई बार फर्क करना मुश्किल होगा कि सामने इंसान बोल रहा है या मशीन.

तकनीक का दायरा भी वर्तमान से कहीं बड़ा होगा. आज जहां AI सिर्फ फोन, लैपटॉप या इंटरनेट सेवाओं तक सीमित है, भविष्य में यह हमारे घर, ऑफिस, स्कूल, अस्पताल हर जगह चुपचाप में काम करता दिखाई देगा. रोबोट ऐसे विकसित होंगे जो सिर्फ आदेश नहीं मानेंगे, बल्कि आपकी जरूरतों का अंदाज़ा लगाकर खुद ही काम पूरा कर देंगे. घर के काम, बुजुर्गों की देखभाल, उद्योगों की मशीनें चलाना या आपातकालीन स्थितियों में तुरंत मदद करना जैसी चीज़ें रोज़मर्रा की बात बन जाएंगी.

स्वास्थ्य सेवाओं में भी होगी मदद

स्वास्थ्य सेवाओं में भी AI का रोल बेहद बड़ा होगा. बीमारियों का पता लगाने में मशीनें इंसानों से भी तेज़ और सटीक साबित होंगी. कैंसर, दिल की बीमारी या अन्य गंभीर समस्या शुरुआती चरण में पकड़ में आ जाएगी और हर मरीज के लिए अलग-अलग इलाज की योजना तैयार होगी. यह बदलाव हेल्थ सिस्टम को पूरी तरह नया रूप दे सकता है.

नौकरी करने का बदल जाएगा तरीका

कामकाज और नौकरियों की दुनिया भी बदल जाएगी. कई दोहराए जाने वाले काम AI अपने आप संभाल लेगा, लेकिन इसके साथ ही नई नौकरियों और नए उद्योगों का जन्म भी होगा. इंसानी रचनात्मकता और AI की तेज प्रोसेसिंग मिलकर ऐसे करियर तैयार करेंगे जिनकी आज कल्पना भी मुश्किल है.

हालांकि, इस चमकदार भविष्य के साथ कुछ खतरे भी जुड़े हैं. AI जितना शक्तिशाली होगा, उसके दुरुपयोग की संभावना भी उतनी ही बढ़ेगी. डीपफेक, डेटा चोरी, AI-आधारित साइबर हमले, निगरानी और प्राइवेसी का संकट ये सभी चुनौतियाँ दुनिया को मजबूर करेंगी कि वह तकनीक को सही दिशा देने के लिए सख्त नियम बनाए.

Google Gemini 3 में मिले कमाल के ये फीचर्स, सर्च में दिखाएगा इंटरैक्टिव रिजल्ट

Published at : 22 Nov 2025 03:11 PM (IST)
