शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मेरठ पहुंचे जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश में गौ रक्षा के लिए एक यात्रा शुरुआत का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद लोगों को जागरूक करते हुए गौ रक्षा के प्रति जनसमर्थन बढ़ाना है. शंकराचार्य ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है.

स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है. ऐसे में वह पूरे उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में यात्रा कर लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में सिर्फ उसी को वोट करें, जो गौ रक्षा का धर्म संकल्प ले.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया ऐलान

शंकराचार्य ने कहा कि जो भी पार्टी गौ रक्षा करने का संकल्प लेकर शपथ लेगी, वह अपने अनुयायियों से उस पार्टी का समर्थन करने की अपील करेंगे. उन्होंने कहा कि वह इस यात्रा के माध्यम से हिंदुओं को जागृत करने निकल रहे हैं.

स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में गायों की संख्या में कमी आई है. जबकि, पश्चिम बंगाल में 15 प्रतिशत गायों की संख्या बढ़ी है. उनका कहना है कि इसका अर्थ यही है कि वहां की सरकार के समय में गायों की सुरक्षा बेहतर ढंग से हो रही है. जबकि, उत्तर प्रदेश में लगातार कमी दर्ज की जा रही है.

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बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

अविमुक्तेश्वरानंद ने गौ रक्षा को लेकर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यूपी में गायों की संख्या में कमी आई है. ऐसे में सवाल उठता है कि गौ रक्षा का दावा करने वाली प्रदेश सरकार के कार्यकाल में गायों की संख्या क्यों घट रही है. उन्होंने कहा कि वह ऐसे प्रत्याशियों और पार्टियों का समर्थन करेंगे, जो गौ रक्षा का संकल्प लेंगी.

साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी सरकार या पार्टी गलत काम करेगी, उसका विरोध करेंगे, फिर चाहे वह योगी आदित्यनाथ हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए वह प्रदेश में अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि दो साल बाद जब केंद्र के चुनाव होंगे, तब उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर भी सामने आएंगे.

शंकराचार्य से जब मुलायम सिंह यादव की सरकार में कारसेवकों पर गोली चलाने की घटना पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि "अगर कारसेवकों पर गोलियां चलाने के दोषी मुलायम सिंह थे तो उन्हें पद्मविभूषण देकर सम्मानित करने वाले भी दोषी है."

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