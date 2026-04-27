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iPhone 17 की कीमत धड़ाम! पहली बार इतने कम कीमत में खरीदने का मौका, यहां मिल रही जबरदस्त डील
iPhone 17 Discount Offer: इस स्मार्टफोन के 256GB वेरिएंट की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये रखी गई थी.
iPhone 17 को कम कीमत में खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अब शानदार मौका सामने आया है. Flipkart पर चल रहे खास बैंक ऑफर्स की वजह से इस प्रीमियम स्मार्टफोन की कीमत में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. जो फोन लॉन्च के समय काफी महंगा था अब वही सीमित समय के लिए काफी किफायती डील में उपलब्ध है.
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Published at : 27 Apr 2026 12:37 PM (IST)
Tags :IPhone 17 TECH NEWS HINDI
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