हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीiPhone 17 की कीमत धड़ाम! पहली बार इतने कम कीमत में खरीदने का मौका, यहां मिल रही जबरदस्त डील

iPhone 17 की कीमत धड़ाम! पहली बार इतने कम कीमत में खरीदने का मौका, यहां मिल रही जबरदस्त डील

iPhone 17 Discount Offer: इस स्मार्टफोन के 256GB वेरिएंट की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये रखी गई थी.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 27 Apr 2026 12:37 PM (IST)
iPhone 17 Discount Offer: इस स्मार्टफोन के 256GB वेरिएंट की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये रखी गई थी.

iPhone 17 को कम कीमत में खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अब शानदार मौका सामने आया है. Flipkart पर चल रहे खास बैंक ऑफर्स की वजह से इस प्रीमियम स्मार्टफोन की कीमत में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. जो फोन लॉन्च के समय काफी महंगा था अब वही सीमित समय के लिए काफी किफायती डील में उपलब्ध है.

1/6
इस स्मार्टफोन के 256GB वेरिएंट की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये रखी गई थी. लेकिन चुनिंदा बैंक कार्ड ऑफर्स का फायदा लेने पर इसकी कीमत घटकर लगभग 75,880 रुपये के आसपास पहुंच जाती है. यानी ग्राहकों को 7000 रुपये से ज्यादा की सीधी बचत मिल सकती है.
इस स्मार्टफोन के 256GB वेरिएंट की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये रखी गई थी. लेकिन चुनिंदा बैंक कार्ड ऑफर्स का फायदा लेने पर इसकी कीमत घटकर लगभग 75,880 रुपये के आसपास पहुंच जाती है. यानी ग्राहकों को 7000 रुपये से ज्यादा की सीधी बचत मिल सकती है.
2/6
हालांकि यह ऑफर हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि कुछ खास बैंक कार्ड यूजर्स के लिए ही लागू है और यह सीमित समय तक ही रहेगा. ऐसे में अगर आप खरीदारी का प्लान बना रहे हैं तो देर करना नुकसानदायक हो सकता है.
हालांकि यह ऑफर हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि कुछ खास बैंक कार्ड यूजर्स के लिए ही लागू है और यह सीमित समय तक ही रहेगा. ऐसे में अगर आप खरीदारी का प्लान बना रहे हैं तो देर करना नुकसानदायक हो सकता है.
Published at : 27 Apr 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
IPhone 17 TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
iPhone 18 में नहीं, iPhone 20 में मिलेगा सब हटकर लुक, अब तक के सारे फोन से होगा अलग
iPhone 18 में नहीं, iPhone 20 में मिलेगा सब हटकर लुक, अब तक के सारे फोन से होगा अलग
टेक्नोलॉजी
AI का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले ही सबसे ज्यादा डरे हुए! नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा
AI का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले ही सबसे ज्यादा डरे हुए! नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा
टेक्नोलॉजी
WhatsApp Plus: इस पेड सब्सक्रिप्शन में यूजर को क्या मिलेगा? लॉन्च से पहले ही हो गया खुलासा
WhatsApp Plus: इस पेड सब्सक्रिप्शन में यूजर को क्या मिलेगा? लॉन्च से पहले ही हो गया खुलासा
टेक्नोलॉजी
AI Scams में तेज इजाफा, आम यूजर्स के साथ-साथ बिजनेसेस को भी खतरा, सरकार ने जारी किया अलर्ट
AI Scams में तेज इजाफा, आम यूजर्स के साथ-साथ बिजनेसेस को भी खतरा, सरकार ने जारी किया अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? पूरी दुनिया की नजर | Attack On Trump
Viral Video: ओवरटेक की गलती से हुआ जोरदार एक्सीडेंट | Road Accident | ABP News
Janhit: ट्रंप के डिनर में कैसे पहुंचा किलर? | Attack on Trump | Iran on Trump Firing | Iran US War
Attack on Trump: क्या ईरान ने ट्रंप पर हमला कराया? | Donald Trump | JD Vance | US | Gunshot
Sandeep Chaudhary: बंगाल में चुनावी महासंग्राम, जनता किसके साथ? | West Bengal 2026 | PM Modi |Mamata

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
गंगा एक्सप्रेसवे: आर्थिक पुनर्जागरण की जीवंत रेखा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैंने किसी का रेप नहीं किया...', खुद पर फायरिंग की घटना के बाद ऐसा क्यों बोलने लगे ट्रंप?
'मैंने किसी का रेप नहीं किया...', खुद पर फायरिंग की घटना के बाद ऐसा क्यों बोलने लगे ट्रंप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 से पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान, बताया किस पार्टी का करेंगे समर्थन
यूपी चुनाव 2027 से पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान, बताया किस पार्टी का करेंगे समर्थन
इंडिया
अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, राघव चड्ढा समेत AAP के सभी बागी सांसदों को राज्यसभा ने दी मान्यता 
अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, राघव चड्ढा समेत AAP के सभी बागी सांसदों को राज्यसभा ने दी मान्यता 
बॉलीवुड
धीरेंद्र शास्त्री ने शिवाजी महाराज पर दिया विवादित बयान, रितेश देशमुख ने सुनाई खरी-खरी
धीरेंद्र शास्त्री ने शिवाजी महाराज पर दिया विवादित बयान, रितेश देशमुख ने सुनाई खरी-खरी
आईपीएल 2026
IPL 2026, DC vs RCB: आज गेंदबाज करेंगे कमाल या बल्लेबाजों की होगी बल्ले-बल्ले, पढ़ें मैच प्रीव्यू
IPL 2026, DC vs RCB: आज गेंदबाज करेंगे कमाल या बल्लेबाजों की होगी बल्ले-बल्ले, पढ़ें मैच प्रीव्यू
विश्व
ईरान-अमेरिका जंग के बीच इजरायल ने इस मुस्लिम देश को दिया आयरन डोम, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
ईरान-अमेरिका जंग के बीच इजरायल ने इस मुस्लिम देश को दिया आयरन डोम, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
लाइफस्टाइल
Perfume Tips For Summer: लंबे समय तक खुशबू चाहिए? इन जगहों पर परफ्यूम लगाना बंद करें
लंबे समय तक खुशबू चाहिए? इन जगहों पर परफ्यूम लगाना बंद करें
ऑटो
Upcoming Cars: सस्ते में खरीदनी है Defender जैसी कार? जल्द मार्केट में लॉन्च होने जा रही ये गाड़ियां
सस्ते में खरीदनी है Defender जैसी कार? जल्द मार्केट में लॉन्च होने जा रही ये गाड़ियां
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget