iPhone 17 की कीमत धड़ाम! पहली बार इतने कम कीमत में खरीदने का मौका, यहां मिल रही जबरदस्त डील

इस स्मार्टफोन के 256GB वेरिएंट की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये रखी गई थी. लेकिन चुनिंदा बैंक कार्ड ऑफर्स का फायदा लेने पर इसकी कीमत घटकर लगभग 75,880 रुपये के आसपास पहुंच जाती है. यानी ग्राहकों को 7000 रुपये से ज्यादा की सीधी बचत मिल सकती है.