कौन है ट्रंप के बगल वाली 'मिस्ट्री वुमन', व्हाइट हाउस डिनर शूटिंग के बीच दिखा 'सुपरमैन' अवतार

अमेरिका के व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर कार्यक्रम के दौरान 25 अप्रैल की रात गोलीबारी की घटना सामने आई. कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे. फायरिंग के तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस के जवानों ने ट्रंप को वहां से सुरक्षित निकाला. जब यह घटना हुई तो ट्रंप के बिल्कुल बगल में वेइजिया जियांग भी मौजूद थीं, जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन (WHCA) की अध्यक्ष के रूप में कार्यक्रम की मेजबानी कर रही थीं.

डिनर के दौरान अचानक हुई गोलीबारी से पूरे बॉलरूम में दहशत और अफरातफरी मच गई. वहां से निकलने के बाद जियांग ने मोर्चा संभालते हुए मंच से भीड़ को शांत रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत बाहर निकलने का निर्देश दिया. भारी हंगामे के बीच भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया. उनके इस शांत व्यवहार और दबाव में काम करने की क्षमता की उनके साथी पत्रकारों ने काफी तारीफ की.

प्रेस ब्रीफिंग में हुईं शामिल

सुरक्षित बाहर निकलने के तुरंत बाद, जियांग वापस एक पत्रकार की भूमिका में आ गईं और व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में शामिल हुईं. बाद में उन्होंने खुलासा किया कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने व्यक्तिगत रूप से उनसे डिनर को दोबारा आयोजित करने के बारे में बात की थी. उन्होंने पुष्टि की कि WHCA का बोर्ड इस पूरी घटना की समीक्षा करेगा और भविष्य के लिए जरूरी कदम उठाएगा.

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कौन हैं वेइजिया जियांग?

वेइजिया जियांग CBS News की सीनियर व्हाइट हाउस संवाददाता हैं, जो 2018 से इस पद पर रहते हुए ट्रंप और बाइडन प्रशासन के साथ-साथ 2020 और 2024 के राष्ट्रपति चुनावों जैसी बड़ी राष्ट्रीय घटनाओं को कवर कर चुकी हैं. चीन में जन्मी और वेस्ट वर्जीनिया में पली-बढ़ी जियांग, व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन (WHCA) की अध्यक्ष बनने वाली पहली अश्वेत महिला हैं. वह अपनी उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए एमी (Emmy) और एडवर्ड आर. मुरो जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जीत चुकी हैं.

2015 में CBS News से जुड़ने से पहले उन्होंने कई स्थानीय चैनलों में काम किया, जहां उन्होंने सैंडी हुक स्कूल शूटिंग जैसी प्रमुख घटनाओं की रिपोर्टिंग की. वर्तमान में वाशिंगटन में रहने वाली जियांग ने न केवल सत्ता परिवर्तन देखा बल्कि एशियाई-अमेरिकी समुदाय के खिलाफ हिंसा जैसे संवेदनशील सामाजिक मुद्दों पर भी व्यापक रिपोर्टिंग की है.

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