अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नहीं दिखेंगे विज्ञापन, यूजर्स को करना होगा बस यह काम

कई यूजर्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों से परेशान हो चुके हैं. कुछ ही पोस्ट या रील्स के बाद कोई न कोई विज्ञापन देखना पड़ता है. अगर आप भी इससे परेशान हैं तो जल्द ही इससे छुटकारा मिल सकता है. दरअसल, यूनाइटेड किंगडम में अब यूजर्स को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विज्ञापन बंद करने की सुविधा मिलने जा रही है. हालांकि, इसके लिए उन्हें अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी. मेटा के इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब कर यूजर्स बिना किसी विज्ञापन के फेसबुक और इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर सकेंगे.

जल्द होने जा रही है शुरुआत

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आगामी कुछ हफ्तों में यूके के 18 साल से अधिक उम्र के यूजर्स बिना विज्ञापन के मेटा के ये दोनों प्लेटफॉर्म यूज कर सकेंगे. उनके पास विज्ञापन वाला फ्री वर्जन यूज करने का भी ऑप्शन होगा और वो मंथली फीस देकर बिना विज्ञापन वाला वर्जन भी एक्सेस कर सकेंगे. अगर कोई यूजर फीस नहीं देना चाहता है तो वह बिना किसी रोकटोक के मौजूद वर्जन इस्तेमाल करना जारी रख सकता है.

देना पड़ेगा इतना पैसा

बिना विज्ञापन वाला वर्जन एक्सेस करने के लिए यूजर्स को हर महीने फीस देनी पड़ेगी. मोबाइल पर इसकी फीस लगभग 475 रुपये और वेब पर 355 रुपये प्रति महीना रहेगी. अगर कोई यूजर एक डिवाइस पर एक से अधिक अकाउंट यूज करता है तो उसे अलग से पैसा देना पड़ेगा. मोबाइल पर एक से ज्यादा अकाउंट यूज करने के लिए हर महीने लगभग 357 रुपये अतिरिक्त और वेब के लिए 238 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे. मेटा का कहना है कि यह मॉडल यूजर्स को नई चॉइस देता है. यूजर बिना कोई पैसा दिए विज्ञापन देखते हुए प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकता है, वहीं अगर किसी को विज्ञापन नहीं देखने हैं तो उसे इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे. कंपनी ने कहा कि विज्ञापनों के कारण यूके में छोटे व्यवसायों को मदद मिलती है और इस वजह से 2024 में 3 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई हैं.

