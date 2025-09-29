हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआईफोन 17 सीरीज में अब आ गई एक और प्रॉब्लम, ये फीचर नहीं कर रहा काम, यूजर्स हुए परेशान

आईफोन 17 सीरीज में अब आ गई एक और प्रॉब्लम, ये फीचर नहीं कर रहा काम, यूजर्स हुए परेशान

iPhone 17 सीरीज के यूजर्स के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. पहले इसके मॉडल्स पर स्क्रैच आने और कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही थी. अब कई आईफोन पर ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर काम नहीं कर रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 29 Sep 2025 06:50 AM (IST)
Preferred Sources

iPhone 17 सीरीज के मॉडल्स खरीदने वाले ग्राहकों की परेशानी कम नहीं हो रही है. इस सीरीज की बिक्री इसी महीने शुरू हुई थी और अभी से पहले कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं. बिक्री शुरू होने वाले दिन कई ग्राहकों ने इन मॉडल्स पर स्क्रैचेज आने की शिकायत की थी. फिर कनेक्टिविटी से जुड़ी दिक्कत सामने आई और अब यूजर्स इसके AI फीचर्स के काम न करने के कारण परेशान हो गए हैं. आइए जानते हैं कि नया मामला क्या है और ऐप्पल इसे लेकर क्या कर रही है.

AI फीचर्स नहीं कर रहे काम

ऐप्पल की कम्युनिटी फोरम पर कई यूजर्स ने शिकायत की है कि बग के कारण वो जेनमोजी और इमेज प्लेग्राउंड जैसे ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं. कुछ यूजर्स का यह भी कहना है कि शुरुआती कुछ दिनों के बाद से अब उन्हें ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स ही एक्सेस करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. एक यूजर ने लिखा कि उसके आईफोन 17 प्रो में कुछ दिन ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर सही तरीके से काम कर रहा था, लेकिन अचानक से इसने काम करना बंद कर दिया. आईफोन में ऐप्पल इंटेलीजेंस डाउनलोडेड होने के बावजूद यह फिर से डाउनलोड करने की नोटिफिकेशन दिखा रहा है.

क्या ऐप्पल को है इसकी जानकारी?

फोरम पर कई यूजर्स का कहना है कि ऐप्पल को इस इश्यू की जानकारी है और वह इसे ठीक करने पर काम कर रही है. अपकमिंग iOS अपडेट में इस दिक्कत को दूर कर दिया जाएगा. बता दें कि यह पहला ऐसा इश्यू नहीं है. बीते हफ्ते रिपोर्ट्स आई थीं कि आईफोन 17 और आईफोन एयर मॉडल में कनेक्टिविटी प्रॉब्लम के चलते वाई-फाई, ब्लूटूथ और वायरलेस कारप्ले ठीक से काम नहीं कर रहे हैं. रेडिट और ऐप्पल सपोर्ट फोरम में कई यूजर्स ने बताया कि जब वो फोन को अनलॉक करते हैं या लॉक स्क्रीन देखते हैं तो डिवाइस वाई-फाई से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं. 

ये भी पढें-

बार-बार गिरने पर भी क्यों नहीं टूटते थे Nokia के पुराने फोन? सीक्रेट से उठ गया पर्दा, यहां जानें मजबूती का राज

Published at : 29 Sep 2025 06:50 AM (IST)
Tags :
Apple IPhone 17 Series Apple Intelligence TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs PAK Final: मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भारत की जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया, कहा- मैदान कोई भी जीत हमारी
भारत की जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया, कहा- मैदान कोई भी जीत हमारी
विश्व
US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर
US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs PAK Final: मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भारत की जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया, कहा- मैदान कोई भी जीत हमारी
भारत की जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया, कहा- मैदान कोई भी जीत हमारी
विश्व
US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर
US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
क्रिकेट
सूर्यकुमार ने पाकिस्तानी कप्तान को मारी गेंद, फिर करने लगे विकेट की अपील; जानें इस अजीब नियम के बारे में सबकुछ
सूर्यकुमार ने पाकिस्तानी कप्तान को मारी गेंद, फिर करने लगे विकेट की अपील; जानें इस अजीब नियम के बारे में सबकुछ
बॉलीवुड
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? 10 तस्वीरें देख आप भी कहेंगे- 'हैंडसम हंक'
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? देखें हैंडसम हंक की 10 तस्वीरें
इंडिया
करूर रैली भगदड़: '500 नहीं, सड़क पर थे 100 पुलिसकर्मी...', अन्नामलाई ने पुलिस और सरकार पर साधा निशाना
करूर रैली भगदड़: '500 नहीं, सड़क पर थे 100 पुलिसकर्मी...', अन्नामलाई ने पुलिस और सरकार पर साधा निशाना
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget