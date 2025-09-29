आईफोन 17 सीरीज में अब आ गई एक और प्रॉब्लम, ये फीचर नहीं कर रहा काम, यूजर्स हुए परेशान

iPhone 17 सीरीज के मॉडल्स खरीदने वाले ग्राहकों की परेशानी कम नहीं हो रही है. इस सीरीज की बिक्री इसी महीने शुरू हुई थी और अभी से पहले कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं. बिक्री शुरू होने वाले दिन कई ग्राहकों ने इन मॉडल्स पर स्क्रैचेज आने की शिकायत की थी. फिर कनेक्टिविटी से जुड़ी दिक्कत सामने आई और अब यूजर्स इसके AI फीचर्स के काम न करने के कारण परेशान हो गए हैं. आइए जानते हैं कि नया मामला क्या है और ऐप्पल इसे लेकर क्या कर रही है.

AI फीचर्स नहीं कर रहे काम

ऐप्पल की कम्युनिटी फोरम पर कई यूजर्स ने शिकायत की है कि बग के कारण वो जेनमोजी और इमेज प्लेग्राउंड जैसे ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं. कुछ यूजर्स का यह भी कहना है कि शुरुआती कुछ दिनों के बाद से अब उन्हें ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स ही एक्सेस करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. एक यूजर ने लिखा कि उसके आईफोन 17 प्रो में कुछ दिन ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर सही तरीके से काम कर रहा था, लेकिन अचानक से इसने काम करना बंद कर दिया. आईफोन में ऐप्पल इंटेलीजेंस डाउनलोडेड होने के बावजूद यह फिर से डाउनलोड करने की नोटिफिकेशन दिखा रहा है.

क्या ऐप्पल को है इसकी जानकारी?

फोरम पर कई यूजर्स का कहना है कि ऐप्पल को इस इश्यू की जानकारी है और वह इसे ठीक करने पर काम कर रही है. अपकमिंग iOS अपडेट में इस दिक्कत को दूर कर दिया जाएगा. बता दें कि यह पहला ऐसा इश्यू नहीं है. बीते हफ्ते रिपोर्ट्स आई थीं कि आईफोन 17 और आईफोन एयर मॉडल में कनेक्टिविटी प्रॉब्लम के चलते वाई-फाई, ब्लूटूथ और वायरलेस कारप्ले ठीक से काम नहीं कर रहे हैं. रेडिट और ऐप्पल सपोर्ट फोरम में कई यूजर्स ने बताया कि जब वो फोन को अनलॉक करते हैं या लॉक स्क्रीन देखते हैं तो डिवाइस वाई-फाई से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं.

ये भी पढें-

बार-बार गिरने पर भी क्यों नहीं टूटते थे Nokia के पुराने फोन? सीक्रेट से उठ गया पर्दा, यहां जानें मजबूती का राज