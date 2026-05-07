हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआपका जीवन आसान बनाएगी Meta, डेली टास्क कंप्लीट करने के लिए लाएगी AI Agents

आपका जीवन आसान बनाएगी Meta, डेली टास्क कंप्लीट करने के लिए लाएगी AI Agents

Meta AI Agents: मेटा इन दिनों नए एआई एजेंट्स पर काम कर रही हैं. इन्हें दुनियाभर के यूजर्स के लिए रोल आउट किए जाने का प्लान है. ये यूजर के डेली टास्क को आसानी से हैंडल कर पाएंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 07 May 2026 10:47 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मेटा ला रहा है AI एजेंट्स, 2 अरब यूजर्स के काम करेंगे.
  • ये एजेंट्स यूजर के कमांड पर AI की मदद से टास्क करेंगे.
  • AI एजेंट्स ऐप्स और वेबसाइट्स का काम खुद से करेंगे.
  • नया इकोसिस्टम बनेगा, जिससे एजेंट्स की परफॉरमेंस बेहतर होगी.

Meta AI Agents: फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के मालिकाना हक वाली कंपनी मेटा इन दिनों एआई एजेंट्स पर काम करने में जुटी हुई है. इन्हें यूजर के डेली टास्क हैंडल करने के लिए तैयार किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि इन एआई एजेंट्स को पर्सनलाइज किया जा सकेगा और दुनियाभर में मेटा के 2 अरब से ज्यादा यूजर्स के डेली टास्क पूरे कर पाएंगे. यानी आने वाले समय में आपको अपने काम करने के लिए डिजिटल असिस्टेंट मिल जाएंगे. आइए जानते हैं कि ये काम कैसे करेंगे और इससे आपका जीवन कैसे आसान होने वाला है. 

क्या होते हैं AI Agents?

आगे बढ़ने से पहले यह समझ लेना जरूरी है कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं. एआई एजेंट्स असल में ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं, जो यूजर की कमांड पर एआई की मदद से टास्क को कंप्लीट करते हैं. इनमें रीजनिंग, प्लानिंग और मेमोरी की कैपेबिलिटीज होती हैं. ये खुद से सीखकर और अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं. आपको इन्हें बस टास्क देना होता है, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से ये उसे पूरा करने का तरीका खुद से डिसाइड कर लेते हैं. ये एआई चैटबॉट से पूरी तरह अलग होते हैं. चैटबॉट केवल आपके सवालों का जवाब देते हैं, वहीं एजेंट्स कमांड के आधार पर एक्शन भी ले सकते हैं.

कैसे काम करेंगे मेटा के AI Agents?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेटा इन एआई एजेंट्स को अपने अपकमिंग Muse Spark AI मॉडल पर तैयार करेगी. ये एजेंट्स एक डिजिटल असिस्टेंट के तौर पर काम करेंगे. यानी यूजर को ग्रॉसरी ऑर्डर करने से लेकर टिकट बुकिंग के लिए खुद से ऐप्स और वेबसाइट ओपन करने की जरूरत नहीं रहेगी. वह इन एआई एजेंट्स को अपना काम सौंप सकता है और ये एजेंट्स बैकग्राउंड में उस टास्क को पूरा कर देंगे. बताया जा रहा है इन एजेंट्स के शुरुआती वर्जन को मेटा के कर्मचारी टेस्ट कर रहे हैं.

नया इकोसिस्टम क्रिएट करेगी मेटा

इन एआई एजेंट्स के साथ-साथ मेटा एक नया इकोसिस्टम भी क्रिएट कर रही है. इस इकोसिस्टम की मदद से इन एआई एजेंट्स की एक्टिविटीज जैसे शेड्यूलिंग, कम्युनिकेशन और दूसरे डेली वर्कफ्लो को मैनेज किया जा सकेगा. इसमें ऐसा फीचर भी जोड़ा जा सकता है, जिससे ये एजेंट यूजर की पर्सनल और फाइनेंस इंफोर्मेशन को भी एक्सेस कर पाएंगे. इससे एआई एजेंट्स की कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस बेहतर होगी. हालांकि, इससे यूजर सेफ्टी और डेटा प्राइवेसी को लेकर नई चिंताएं भी पैदा होंगी.

ये भी पढे़ं-

10 में से 9 मोबाइल यूजर्स को रहती है यह चिंता, सर्वे में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी

Published at : 07 May 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
Meta TECH NEWS AI Agents
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
आपका जीवन आसान बनाएगी Meta, डेली टास्क कंप्लीट करने के लिए लाएगी AI Agents
आपका जीवन आसान बनाएगी Meta, डेली टास्क कंप्लीट करने के लिए लाएगी AI Agents
टेक्नोलॉजी
WhatsApp का अपडेट! iPhone पर आने वाला है Liquid Glass लुक, अब चैट होगी पूरी तरह ट्रांसपेरेंट
WhatsApp का अपडेट! iPhone पर आने वाला है Liquid Glass लुक, अब चैट होगी पूरी तरह ट्रांसपेरेंट
टेक्नोलॉजी
न कटआउट होगा और न ही कोई बटन, ऐसा धाकड़ आईफोन लाने वाली है ऐप्पल
न कटआउट होगा और न ही कोई बटन, ऐसा धाकड़ आईफोन लाने वाली है ऐप्पल
टेक्नोलॉजी
AI Robots Surgery : डॉक्टर्स से अच्छी सर्जरी कर लेता है एआई रोबोट, हॉवर्ड की रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
डॉक्टर्स से अच्छी सर्जरी कर लेता है एआई रोबोट, हॉवर्ड की रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Bihar Cabinet Expansion: BJP के इन पुराने चेहरों को फिर मिली कुर्सी?| Samrat Chaudhary
Suvendu Adhikari's PA shot dead: PA की गा​ड़ी के उडे परखच्चे देख दहल जाएगा दिल! | Bengal Result
Basirhat में खूनी संघर्ष! झंडा लगाने पर BJP कार्यकर्ता को मारी गोली | West Bengal Result | Mamata
Suvendu Adhikari's PA shot dead: PA हत्या मामले में TMC का सनसनीखेज सच! | West Bengal Result
Sansani: लव स्टोरी का काला जादू ! | Crime News |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Operation Sindoor: 'आतंकवाद को हराने और उसको पालने-पोषने...', ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर PM मोदी का पाकिस्तान को संदेश
'आतंकवाद को हराने और उसको पालने-पोषने...', ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर PM मोदी का पाकिस्तान को संदेश
बिहार
'जब पिताजी ही पिछले दरवाजे से...', निशांत कुमार के मंत्री बनने की संभावना पर RJD ने कसा तंज
'जब पिताजी ही पिछले दरवाजे से...', निशांत कुमार के मंत्री बनने की संभावना पर RJD ने कसा तंज
इंडिया
चंद्रनाथ रथ की कार रोकी, 10 राउंड फायरिंग, फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल... बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA के मर्डर में अब तक क्या-क्या पता चला?
चंद्रनाथ रथ की कार रोकी, 10 राउंड फायरिंग... बंगाल में शुभेंदु के PA के मर्डर में अब तक क्या-क्या पता चला?
आईपीएल 2026
Shreyas Iyer Statement: टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
साउथ सिनेमा
Spirit Box Office: 'स्पिरिट' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रभास! क्या ए रेटेड फिल्मों की लिस्ट में सबसे बड़ी ओपनर बनेगी फिल्म?
'स्पिरिट' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रभास! क्या हासिल कर पाएंगे सबसे बड़ी ओपनिंग ?
इंडिया
Suvendu Adhikari PA Murder: 'बर्बर हत्या, हम यहां के गुंडों को...', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद PA चंद्रनाथ रथ की हत्या पर शुभेंदु अधिकारी का पहला रिएक्शन
'बर्बर हत्या, हम यहां के गुंडों को...', बंगाल में PA की हत्या पर शुभेंदु अधिकारी का पहला रिएक्शन
महाराष्ट्र
शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर स्तब्ध हुईं प्रियंका चतुर्वेदी, कहा- 'चुनाव नतीजों के आधार पर...'
शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर स्तब्ध हुईं प्रियंका चतुर्वेदी, कहा- 'चुनाव नतीजों के आधार पर...'
ऑटो
अब बाइक चलाते-चलाते देखें मैच स्कोर! दिग्गज कंपनियों को टक्कर देगी नई मोटरसाइकिल, जानें फीचर्स
अब बाइक चलाते-चलाते देखें मैच स्कोर! दिग्गज कंपनियों को टक्कर देगी नई मोटरसाइकिल, जानें फीचर्स
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Embed widget