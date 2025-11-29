मोबाइल हैक होते ही क्या हैकर LIVE स्क्रीन देख लेता है? सच जानकर दंग रह जाएंगे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphone Tips: आज के दौर में स्मार्टफोन हमारे बैंक, सोशल मीडिया, फोटो, चैट और पूरी डिजिटल लाइफ का दरवाजा बन चुका है. ऐसे में जब हैकिंग का ज़िक्र आता है सबसे बड़ा डर यही होता है क्या हैकर हमारी फोन स्क्रीन LIVE देख सकता है? आइए सच जानते हैं ताकि आप समय रहते सतर्क हो सकें.

क्या सच में हैकर लाइव स्क्रीन देख सकता है?

सीधा जवाब है हां, अगर आपका फोन किसी प्रोफेशनल मैलवेयर या स्पाईवेयर से संक्रमित हो जाए तो हैकर आपकी स्क्रीन रीयल-टाइम में देख सकतां है. ऐसे हैकिंग टूल्स आपकी हर गतिविधि पर नज़र रख सकते हैं चाहे आप बैंक ऐप खोलें, पासवर्ड टाइप करें या किसी से चैट करें. कुछ एडवांस स्पाईवेयर स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं ताकि बाद में डेटा चोरी किया जा सके.

कैसे हैकर देखते हैं आपकी स्क्रीन?

हैकर आमतौर पर तीन तरीकों से आपकी लाइव स्क्रीन एक्सेस करते हैं

Remote Access Trojan (RAT)

यह खतरनाक मैलवेयर है जो आपके फोन पर पूरा कंट्रोल दे देता है. इंस्टॉल होते ही हैकर आपके फोन को ऐसे चला सकता है जैसे वो उसके हाथ में हो यहां तक कि स्क्रीन लाइव देखना भी आसान हो जाता है.

स्क्रीन मिररिंग मैलवेयर

कुछ स्पाईवेयर खास तौर पर स्क्रीन डुप्लीकेट कर सकते हैं. आपकी स्क्रीन पर जो भी चल रहा है वह सीधे हैकर के डिवाइस पर दिखने लगता है.

फर्जी Apps और Permissions

कई बार यूजर अनजाने में किसी ऐप को screen recording या accessibility permissions दे देता है. यही अनुमति हैकर्स के लिए बैकडोर बन जाती है.

ऐसे संकेत बताएंगे कि आपका फोन हैक हो रहा है

फोन अचानक गर्म होना

बैटरी जल्दी खत्म होना

अपने-आप ऐप्स खुलना

डेटा अचानक ज्यादा खर्च होना

स्क्रीन पर अजीब पॉप-अप्स आना

ये संकेत बताते हैं कि बैकग्राउंड में कोई संदिग्ध ऐप आपकी गतिविधियां मॉनिटर कर रहा हो सकता है.

कैसे बचाएं खुद को हैकर की नज़र से?

अनजान लिंक या APK फाइल कभी डाउनलोड न करें

फोन में एंटी-मैलवेयर ऐप रखें

हर ऐप को अनुमति देने से पहले सोचें

सिस्टम अपडेट समय पर करें

पासवर्ड और 2FA हमेशा ON रखें

