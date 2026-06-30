हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या अब भी वैल्यू फॉर मनी है MacBook Neo, जानें 100 डॉलर महंगा होने के बाद कितना फायदेमंद?

क्या अब भी वैल्यू फॉर मनी है MacBook Neo, जानें 100 डॉलर महंगा होने के बाद कितना फायदेमंद?

Macbook Neo: कीमत में इजाफा होने के बाद यह सवाल फिर से पूछा जाने लगा है कि क्या ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप मैकबुक नियो खरीदना अब भी फायदे का सौदा है? आज इसका जवाब जानेंगे.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 30 Jun 2026 12:43 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मैकबुक नियो की शुरुआती कीमत ₹69,900 से बढ़कर ₹79,900 हुई।
  • यह बेसिक उपयोग, वेब ब्राउज़िंग और कोडिंग हेतु उपयुक्त।
  • उच्च-स्तरीय गेमिंग, वीडियो एडिटिंग हेतु यह अनुपयुक्त है।
  • रैम अपग्रेड संभव नहीं, उच्च प्रदर्शन हेतु एयर बेहतर।

Macbook Neo: ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप Macbook Neo ज्यादा दिन तक सस्ता नहीं रह सका है. मार्च में इस लैपटॉप को 69,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसकी कीमतों में भारी इजाफा हुआ है. अभी इस लैपटॉप की शुरुआती कीमत 79,900 रुपये हो गई है और अगर आप टचआईडी वाला 512GB वर्जन लेना चाहते हैं तो 89,900 रुपये चुकाने पड़ेंगे. ऐसे में कई लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कीमत बढ़ने के बाद भी क्या मैकबुक नियो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं. आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं.

सबसे पहले जानें स्पेसिफिकेशंस

Macbook Neo में 13 इंच की LED स्क्रीन लगी हुई है. कीमत कम रखने के लिए ऐप्पल ने इसमें मैकबुक की जगह आईफोन में यूज होने वाला प्रोसेसर यूज किया है. यह A18 Pro चिपसेट के साथ लॉन्च हुआ था. 8GB रैम वाले इस लैपटॉप में बेस स्टोरेज 256GB है. बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 1080p का FaceTime HD कैमरा, डुअल माइक्रोफोन और डुअल साइड स्पीकर लगे हैं, जो स्पेटियल और डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं. इसमें ऐप्पल का मैजिक कीबोर्ड, बड़ा मल्टीटच ट्रैकपैड और टचआईडी भी दी गई है और इसका वजन केवल 1.23 किलोग्राम है. यह लैपटॉप बेसिक कंप्यूटिंग के लिए शानदार स्पीड, जबरदस्त ग्राफिक परफॉर्मेंस, शार्पर और कलरफुल डिस्प्ले, प्रीमियम और मजबूत एल्युमिनियम बिल्ड के साथ आता है.

क्या अब भी वैल्यू फॉर मनी है Macbook Neo?

इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किन कामों में यूज करने वाले हैं. अगर आप स्टूडेंट है या वेब ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग जैसे बेसिक टास्क के लिए इसे यूज करने वाले हैं तो यह अब भी एक शानदार च्वॉइस है. लगभग 15 घंटे के बैटरी बैकअप के साथ आने वाले यह मैकबुक कोडिंग जैसे काम भी कर सकता है. इसके अलावा अगर आपके पास आईफोन, एयरपॉड्स जैसे ऐप्पल प्रोडक्ट्स हैं और आप इकोसिस्टम तैयार करना चाहते हैं तो यह लैपटॉप अच्छी च्वॉइस हो सकती है. इसी तरह विंडो से मैकबुक पर स्विच करने वाले यूजर्स के लिए भी यह एक अच्छा एंट्री प्वाइंट साबित हो सकता है. 

किन लोगों को देखना चाहिए दूसरा ऑप्शन?

अगर आप गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और दूसरे हाई-एंड टास्क के लिए मैकबुक नियो खरीद रहे हैं तो फैसले पर विचार करना चाहिए. इसमें लगी 8GB रैम आपका काम मुश्किल बना सकती है. इसके अलावा आप थोड़ा और पैसा खर्च कर दमदार विंडो सेटअप खरीद सकते हैं. इसके अलावा अगर आप लैपटॉप को 5 साल से ज्यादा यूज करने वाले हैं या रैम अपग्रेड करना चाहते हैं तो मैकबुक नियो आपके लिए नहीं है. इसमें रैम को अपग्रेड नहीं किया जा सकता. इसकी बजाय आप मैकबुक एयर की तरफ जा सकते हैं, जो इससे दोगुनी रैम के साथ आता है.

ये भी पढ़ें-

AI से हैक न हो जाए आईफोन, Apple ने इस बार पहले ही कर दिया यह काम

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 30 Jun 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS Macbook Neo
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या अब भी वैल्यू फॉर मनी है MacBook Neo, जानें 100 डॉलर महंगा होने के बाद कितना फायदेमंद?
क्या अब भी वैल्यू फॉर मनी है MacBook Neo, जानें 100 डॉलर महंगा होने के बाद कितना फायदेमंद?
टेक्नोलॉजी
Router का Hidden Page सेकंडों में बता देगा क्यों डाउन हुआ Wi-Fi! 99% लोगों को नहीं पता ये ट्रिक
Router का Hidden Page सेकंडों में बता देगा क्यों डाउन हुआ Wi-Fi! 99% लोगों को नहीं पता ये ट्रिक
टेक्नोलॉजी
नॉर्मल फोन की जगह सैटेलाइट फोन का क्यों नहीं होता यूज? इसके पीछे हैं कई कारण
नॉर्मल फोन की जगह सैटेलाइट फोन का क्यों नहीं होता यूज? इसके पीछे हैं कई कारण
टेक्नोलॉजी
AI से हैक न हो जाए आईफोन, Apple ने इस बार पहले ही कर दिया यह काम
AI से हैक न हो जाए आईफोन, Apple ने इस बार पहले ही कर दिया यह काम
Advertisement

वीडियोज

Weather Alert: आसमान में बादल हैं, तो फिर बारिश क्यों गायब है? क्या खतरा मंडरा रहा है? ABPLIVE
लॉरेन्स का खूनी प्लान...टारगेट पर सलमान ?
Panna Diamond Mine| Labourer Found Diamond: रातों-रात करोड़पति बना मजदूर!
Climate Change | Global Weather Update | Janhit: मौसम की मार या प्रलय की आहट?
Weather Update | Bharat ki Baat | अलनीनो का आफत काल,मॉनसून का मायाजाल | Latest News | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हाईकोर्ट जाएं...', भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
'हाईकोर्ट जाएं...', भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा गबन मामला: CCTV का जिम्मा संभाल रहे अर्जुन देव का ट्रांसफर, 17 साल बाद हटाए गए
राम मंदिर चढ़ावा गबन मामला: CCTV का जिम्मा संभाल रहे अर्जुन देव का ट्रांसफर, 17 साल बाद हटाए गए
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
स्पोर्ट्स
भारत की हार पर भड़के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी, गौतम गंभीर पर कहा- 'ड्रेसिंग रूम में बैठा वह शख्स...'
भारत की हार पर भड़के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी, गौतम गंभीर पर कहा- 'ड्रेसिंग रूम में बैठा वह शख्स...'
रीजनल सिनेमा
Deeol Band 2 BO Collection Day 40: 10 करोड़ बजट और 634% प्रॉफिट, 40 दिनों से बॉक्स ऑफिस लूट रही ये मराठी फिल्म, कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
10 करोड़ का बजट और 634% प्रॉफिट, इस मराठी फिल्म की कमाई जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
Ganga Jal Importance For Mughal: हर रोज कितना गंगा जल पीता था मुगल बादशाह अकबर? कहता था- 'अमृत का पानी'
हर रोज कितना गंगा जल पीता था मुगल बादशाह अकबर? कहता था- 'अमृत का पानी'
नौकरी
UKPSC PCS Recruitment: उत्तराखंड में जल्द होगी PCS के 63 पदों पर भर्ती, अक्टूबर में प्री-परीक्षा का प्लान
उत्तराखंड में जल्द होगी PCS के 63 पदों पर भर्ती, अक्टूबर में प्री-परीक्षा का प्लान
हेल्थ
Ginger Tea Health Risks: फायदेमंद समझकर ज्यादा अदरक की चाय पीना पड़ न जाए भारी! आज ही जान लें ये जरूरी बातें
फायदेमंद समझकर ज्यादा अदरक की चाय पीना पड़ न जाए भारी! आज ही जान लें ये जरूरी बातें
ABP NEWS
गंगा आरती के दौरान अखिलेश यादव की बेटी का ध्यान रस्म से ज़्यादा कैमरे पर है।
गंगा आरती के दौरान अखिलेश यादव की बेटी का ध्यान रस्म से ज़्यादा कैमरे पर है।
ABP NEWS
अखिलेश यादव का परिवार गंगा घाट पर है, चुनावी घाट पर नहीं।
अखिलेश यादव का परिवार गंगा घाट पर है, चुनावी घाट पर नहीं।
ABP NEWS
अजय राय को अयोध्या के एक होटल में नज़रबंद किया गया!
अजय राय को अयोध्या के एक होटल में नज़रबंद किया गया!
ABP NEWS
आप जहाँ भी देखें, नेताओं पर ज़ोरदार तरीके से अंडे बरसाए जा रहे हैं।
आप जहाँ भी देखें, नेताओं पर ज़ोरदार तरीके से अंडे बरसाए जा रहे हैं।
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Embed widget