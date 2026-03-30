LPG गैस लीक होते ही बजेगा सायरन! फोन पर मिलेगा तुरंत अलर्ट, ये डिवाइस बचाएगा आपकी जान
LPG Smart Device Smart Regulator gas sensor: भारत के ज्यादातर घरों में खाना बनाने के लिए LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है.
LPG Smart Device: भारत के ज्यादातर घरों में खाना बनाने के लिए LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है. यह सुविधाजनक जरूर है लेकिन इसके साथ जुड़ी सुरक्षा को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है. अक्सर छोटी-सी लापरवाही गैस लीक जैसी बड़ी समस्या को जन्म देती है जो गंभीर हादसों में बदल सकती है. ऐसे में कुछ स्मार्ट डिवाइस आपकी सुरक्षा को कई गुना बढ़ा सकते हैं.
Smart Gas Sensor
स्मार्ट गैस सेंसर एक आधुनिक और भरोसेमंद विकल्प है जो लगातार 24 घंटे हवा में गैस की मौजूदगी पर नजर रखता है. जैसे ही गैस का स्तर बढ़ता है यह तेज आवाज में अलार्म बजाकर आपको सतर्क करता है. कुछ एडवांस सेंसर ऐसे भी होते हैं जो सीधे आपके मोबाइल पर रियल-टाइम अलर्ट भेजते हैं. इससे आप घर से बाहर होने पर भी तुरंत जानकारी पा सकते हैं और समय रहते जरूरी कदम उठा सकते हैं.
Gas Detector
अगर आप कम बजट में अच्छा सुरक्षा विकल्प चाहते हैं तो गैस डिटेक्टर आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है. बाजार में कई ऐसे डिवाइस उपलब्ध हैं जो LPG के साथ-साथ PNG और CNG गैस को भी पहचान सकते हैं. गैस लीक होते ही यह डिवाइस तेज सायरन बजाता है जिससे तुरंत खतरे का अंदाजा लग जाता है. इसे इस्तेमाल करना भी आसान है बस इसे स्विच बोर्ड से कनेक्ट करें और यह काम शुरू कर देता है.
Smart Regulator
अगर आपके घर में LPG सिलेंडर लगा है तो साधारण रेगुलेटर की जगह स्मार्ट रेगुलेटर का इस्तेमाल करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है. यह डिवाइस ऑटो-कट फीचर के साथ आता है. जैसे ही गैस लीक या पाइप में कोई खराबी होती है यह तुरंत गैस की सप्लाई बंद कर देता है. इसके अलावा, कई स्मार्ट रेगुलेटर में गैस लेवल दिखाने वाला इंडिकेटर भी होता है जिससे आपको यह पता चलता रहता है कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है.
एक्सपर्ट्स की सलाह क्यों है जरूरी?
विशेषज्ञों का मानना है कि हर घर में गैस सिलेंडर के साथ गैस डिटेक्शन डिवाइस जरूर होना चाहिए. ये छोटे-छोटे डिवाइस बड़ी दुर्घटनाओं को टालने में अहम भूमिका निभाते हैं. साथ ही यह कम कीमत में आने वाले बेहतरीन गैजेट हैं जो आपके पूरे परिवार की एक तरह से सुरक्षा करते हैं. अगर आप अपने परिवार और घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इन स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल करना सही है.
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Source: IOCL