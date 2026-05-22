बाजार में बिक रहे कितने तरह के AC, कैसे समझें आपके लिए कौन-सा परफेक्ट?

आजकल देशभर में गर्मी लगातार नए नए रिकार्ड बना रही है. वहीं देश के कई हिस्सों में तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है ऐसे में गर्मी से निजात पाने के लिए कूलर या एयर कंडीशनर (एसी ) जरूरी हो गया है. अगर आप भी अपने लिए एसी खरीदने जा रहे हैं, तो उससे पहले जान लें उससे जुड़ी कई जरूरी बातें.

बिना किसी जानकारी के एसी खरीदना घाटे का सौदा हो सकता है. कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि एसी कमरा ठंडा नहीं कर पाता या उसका बिल बहुत ज्यादा आता है. ऐसे में बहुत जरूरी है कि आपको एसी खरीदने से पहले उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी हो. आइए आपको बताते हैं एसी के बारे में ए टू जेड जानकारी.

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एसी के प्रकार

1. विंडो एसी- इस एसी में एक ही यूनिट में सारे पार्ट्स होते हैं.इन्हें आमतौर पर खिड़की में लगाया जाता है.यह छोटे कमरों के लिए बेहतरीन और बजट फ्रेंडली होते हैं

2. स्प्लिट एसी- इस एसी में दो यूनिट होते हैं - एक घर के अंदर (इंडोर) और दूसरा बाहर (आउटडोर).यह बहुत शांत होते हैं और बड़े कमरों या हॉल के लिए सबसे अच्छे होते हैं.

3. इन्वर्टर एसी- यह स्प्लिट एसी का ही आधुनिक रूप है,जिसमें कंप्रेसर की स्पीड कमरे के तापमान के अनुसार बदलती रहती है.यह बिजली की भारी बचत करते हैं.

4. पोर्टेबल एसी- इन्हें एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाया जा सकता है.यह किराए के मकानों या उन जगहों के लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं जहां स्प्लिट या विंडो एसी लगाना मुश्किल हो.

5. स्मार्ट एसी- इस प्रकार के एसी को आप अपने स्मार्टफोन या वॉयस असिस्टेंट (जैसे अलेक्सा या गूगल)से कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं.

कैसे करें डिसाइड कौन-सा एसी खरीदना है वाइस

कमरे का आकार

100 वर्ग फुट तक का कमरा- 1 टन

100 से 150 वर्ग फुट का कमरा- 1.5 टन

150 से 250 वर्ग फुट का कमरा- 2 टन

बिजली बिल- अगर आप लंबे समय तक एसी चलाते हैं,तो हमेशा 5 स्टार इन्वर्टर एसी चुनें जो भले ही थोड़े महंगे हों,लेकिन इससे लंबे समय में बिजली का बिल कम आएगा

बजट फ्रेंडली - विंडो एसी सबसे सस्ते होते हैं,जबकि इन्वर्टर और स्मार्ट एसी की शुरुआती कीमत ज्यादा होती है.

रखरखाव - स्प्लिट और इन्वर्टर एसी की सर्विसिंग थोड़ी नियमित रूप से करानी पड़ती है.

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