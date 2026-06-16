हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या AI से हार गए मार्क जुकरबर्ग? वकील के दावे ने मचाई सनसनी

क्या AI से हार गए मार्क जुकरबर्ग? वकील के दावे ने मचाई सनसनी

इसी साल मार्च में एक कोर्ट केस में मेटा और गूगल को हराने वाले वकील ने दावा किया है कि उसने एआई टूल्स की मदद से मुकदमे की तैयारी की थी. वह एआई को डॉक्यूमेंट एनालाइज करने समेत कई कामों में यूज करता था.

Reported By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 16 Jun 2026 09:54 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • गूगल-मेटा पर खतरनाक प्लेटफॉर्म के लिए $6 मिलियन जुर्माना।
  • वकील लेनियर ने एआई ‘बूड़लबॉक्स’ से मुकदमा तैयार किया।
  • एआई ने 10 कर्मचारियों जैसा काम किया, 24 घंटे तक।
  • एआई में गलतियाँ थीं, इसके उपयोग पर बहस जारी।

इस साल मार्च में गूगल और मेटा दोनों को एक कोर्ट केस में हार का सामना करना पड़ा था. मुकदमे की सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दोनों कंपनियों को 6 मिलियन डॉलर (लगभग 57 करोड़ भारतीय रुपये) का जुर्माने चुकाने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा कि मेटा और गूगल को पता था कि उनके प्लेटफॉर्म्स खतरनाक हैं, लेकिन उन्होंने याचिकाकर्ता को इस बारे में आगाह नहीं किया था. याचिकाकर्ता के वकील मार्क लेनियर ने अब एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया है कि उन्होंने इस मुकदमे की तैयारी एआई से की थी. 

वकील ने एआई को बताया गेम चेंजर

लेनियर इस मामले में एक 20 वर्षीय लड़की को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसका आरोप था कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स के एडिक्टिव फीचर्स के कारण उसे बचपन में नुकसान उठाना पड़ा था. लेनियर ने बताया कि उन्होंने इस मुकदमे की तैयारी में एआई का पूरा यूज किया था. एआई को गेम चेंजर बताते हुए लेनियर ने खुलासा किया कि उन्होंने Boodlebox नाम के एआई टूल को इस्तेमाल किया था. इसमें एक साथ ही चैटजीपीटी, क्लॉडड और जेमिनी की एक्सेस मिल जाती है और तीनों पर एक साथ काम किया जा सकता है.

10 लोगों के बराबर काम कर रहा था एआई टूल- लेनियर

लेनियर ने बताया कि एआई ने एक तरह से उनकी टीम को बड़ा कर दिया. यह टूल 10 पूरी तरह ट्रेनिंग पाए हुए कर्मचारियों के बराबर काम कर रहा था. इसे हर फाइल की पूरी जानकारी है और यह 24 घंटे तक बिना कोई ब्रेक लिए काम कर सकता है. उन्होंने यह भी बताया कि एआई से गलती होती है और यह टूल भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं था. इसने भी कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स सामने रखे, जो पूरी तरह सही नहीं थे. लेनियर ने मार्क जुकरबर्ग को क्रॉस-एग्जामिन करने वाले दिन भी इस एआई टूल्स की मदद से केस की तैयारी की थी. 

एआई टूल को ऐसा किया यूज

लेनियर ने इस एआई टूल को कई तरीकों से यूज किया और इससे अलग-अलग काम लिए. वो हर दिन कोर्ट की सुनवाई की ट्रांसक्रिप्ट इस टूल में फीड करते थे और फिर उसे एनलाइज करते. एआई उन्हें दलील के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट और जज के सामने किसी प्वाइंट को रखने का सबसे सही तरीके समेत कई चीजें बताता. हालांकि, कोर्ट में एआई के यूज को लेकर बहस जारी है और कई जज इस प्रैक्टिस को ठीक नहीं मानते.

ये भी पढ़ें-

Solar Panel लगवाने के बाद भी नहीं मिल रहा फायदा? ये हो सकते हैं कारण

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 16 Jun 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
Mark Zuckerberg Meta AI TOOL TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या AI से हार गए मार्क जुकरबर्ग? वकील के दावे ने मचाई सनसनी
क्या AI से हार गए मार्क जुकरबर्ग? वकील के दावे ने मचाई सनसनी
टेक्नोलॉजी
How Smartphones Are Made: एक मोबाइल फोन बनाने में कितना समय लगता है, फैक्ट्री में कैसे तैयार होता है आपका स्मार्टफोन?
एक मोबाइल फोन बनाने में कितना समय लगता है, फैक्ट्री में कैसे तैयार होता है आपका स्मार्टफोन?
टेक्नोलॉजी
आईफोन चलाने का मजा हो जाएगा दोगुना, iOS 27 के ये फीचर्स करेंगे कमाल
आईफोन चलाने का मजा हो जाएगा दोगुना, iOS 27 के ये फीचर्स करेंगे कमाल
टेक्नोलॉजी
क्या इन्वर्टर AC से कम हो जाएगा बिजली का बिल? घर लाने से पहले जान लें पूरी बात
क्या इन्वर्टर AC से कम हो जाएगा बिजली का बिल? घर लाने से पहले जान लें पूरी बात
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: एक हीरोइन का 'आखिरी सस्पेंस' ! | Mumbai News
Assam Air Force Plane Crash: शहीद हुए 5 जवान, वीडियो देख दहल जाएगा आपका दिल!
Iran US War | Trump | Mojtaba | Janhit: ट्रंप की डील ईरान के लिए 'जीत' या फिर 'आत्मसमर्पण'?
US Iran Peace Deal | Bharat Ki Baat: होर्मुज खुलेगा तो पेट्रोल-डीजल सस्ता? | Iran US War | Trump
Iran US War | Inflation | Trump | Peace Deal | Sandeep Chaudhary: समझौते से महंगाई पर लगेगी लगाम?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान को 300 अरब डॉलर देने की बात पर बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप, बोले - 'ये झूठ है, ईरान कभी नहीं...'
ईरान को 300 अरब डॉलर देने की बात पर बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप, बोले - 'ये झूठ है, ईरान कभी नहीं...'
राजस्थान
'इंदिरा गांधी और उनके पिता ने दो बार बैन लगाकर...', अशोक गहलोत के बयान पर BJP का पलटवार
'इंदिरा गांधी और उनके पिता ने दो बार बैन लगाकर...', अशोक गहलोत के बयान पर BJP का पलटवार
इंडिया
'19 जून तक...', IMD ने जारी की चेतावनी, दिल्ली-यूपी से बिहार-राजस्थान तक मौसम में बड़ा बदलाव
'19 जून तक...', IMD ने जारी की चेतावनी, दिल्ली-यूपी से बिहार-राजस्थान तक मौसम में बड़ा बदलाव
क्रिकेट
150 की रफ्तार वाला खूंखार गेंदबाज टीम इंडिया में शामिल, अफगानिस्तान वनडे से पहले अचानक बदला स्क्वाड
150 की रफ्तार वाला खूंखार गेंदबाज टीम इंडिया में शामिल, अफगानिस्तान वनडे से पहले अचानक बदला स्क्वाड
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हुई 'भारत भाग्य विधाता', चार दिन में ही लाखों में सिमटी कमाई, जानें- कितना वसूला बजट
मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हुई 'भारत भाग्य विधाता', चार दिन में ही लाखों में सिमटी कमाई
विश्व
अमेरिका का ताकतवर B-52 बॉम्बर क्रैश, उड़ान के कुछ मिनट बाद टुकड़े-टुकड़े हुए, 8 की मौत
अमेरिका का ताकतवर B-52 बॉम्बर क्रैश, उड़ान के कुछ मिनट बाद टुकड़े-टुकड़े हुए, 8 की मौत
शिक्षा
B.Ed छात्रों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप का सुनहरा मौका, सालाना इतने हजार तक मिल सकती है सहायता
B.Ed छात्रों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप का सुनहरा मौका, सालाना इतने हजार तक मिल सकती है सहायता
ऑटो
कार खरीदने की मची होड़, मई में बिकीं रिकॉर्ड 4.39 लाख गाड़ियां, टूटा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
कार खरीदने की मची होड़, मई में बिकीं रिकॉर्ड 4.39 लाख गाड़ियां, टूटा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
ENT LIVE
Sanchita Ugale Death: Kumkum Bhagya और Chhaava एक्ट्रेस के निधन से शोक की लहर
Sanchita Ugale Death: Kumkum Bhagya और Chhaava एक्ट्रेस के निधन से शोक की लहर
ENT LIVE
Heer Sara Review: Patralekhaa-Maanvi Gagroo की दिल जीतने वाली रोड ट्रिप फिल्म
Heer Sara Review: Patralekhaa-Maanvi Gagroo की दिल जीतने वाली रोड ट्रिप फिल्म
ENT LIVE
Dridam Review: रहस्य, मर्डर और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर मलयालम क्राइम थ्रिलर
Dridam Review: रहस्य, मर्डर और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर मलयालम क्राइम थ्रिलर
ENT LIVE
Haunted 3D Interview: Mimoh और Chetna ने बताया क्या Vikram Bhatt के सेट पर हुआ था Scary Incident?
Haunted 3D Interview: Mimoh और Chetna ने बताया क्या Vikram Bhatt के सेट पर हुआ था Scary Incident?
ENT LIVE
Backrooms Review: कम बजट में बना हॉरर का मास्टरपीस, डर नहीं बेचैनी पैदा करती है ये फिल्म
Backrooms Review: कम बजट में बना हॉरर का मास्टरपीस, डर नहीं बेचैनी पैदा करती है ये फिल्म
Embed widget