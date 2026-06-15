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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSolar Panel लगवाने के बाद भी नहीं मिल रहा फायदा? ये हो सकते हैं कारण

Solar Panel लगवाने के बाद भी नहीं मिल रहा फायदा? ये हो सकते हैं कारण

Common Solar Panel Problems: सोलर पैनल लगाने के बाद भी अगर बिजली बिल में बचत नहीं हो रही है तो इसके पीछे इंस्टॉलेशन में गड़बड़ या मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत समेत कई कारण हो सकते हैं.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 15 Jun 2026 04:53 PM (IST)
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  • सोलर पैनल पर धूल-मिट्टी जमा होना ऊर्जा उत्पादन घटाता है।
  • हॉटस्पॉट, दरारें और भौतिक क्षति पैनल प्रदर्शन प्रभावित करती हैं।
  • ढीले कनेक्शन या खराब वायरिंग दक्षता को कम कर सकती है।

Common Solar Panel Problems: लोग बिजली बिल की बचत और पावर कट की टेंशन से मुक्ति के लिए सोलर पैनल लगवाते हैं. कई बार मौसम से लेकर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और इंस्टॉलेशन में गड़बड़ जैसे कारणों से सोलर एनर्जी सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता. अगर समय पर इन दिक्कतों को दूर न किया जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है. आज हम आपको उन कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सोलर एनर्जी सिस्टम को प्रभावति कर सकती हैं. साथ ही इनके समाधान के बारे में भी जानेंगे.

पैनल पर धूल-मिट्टी जमा होना

सोलर पैनल पर धूल-मिट्टी जमा होना सबसे कॉमन प्रॉब्लम है. कई जगहों पर प्रदूषण और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण भी धूल ज्यादा उड़ती है जो पैनल पर जमा हो जाती है. अगर इसे समय रहते साफ न किया जा तो एनर्जी जनरेशन कम हो जाता है. धूल-मिट्टी सनलाइट को ब्लॉक कर देती है और पैनल की एफिशिएंसी कम होने लगती है. इससे बचने के लिए पैनल को महीने में कम से कम एक बार साफ कर लें.

सोलर पैनल में हॉटस्पॉट

कई बार पैनल का एक छोटा-सा हिस्सा बाकी सरफेस से ज्यादा गर्म हो जाता है. आमतौर पर क्रैक या इंटरनल डैमेज के कारण ऐसा होता है. जब उस जगह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है तो वहां एक स्पॉट बन जाता है, जिसे हॉटस्पॉट कहा जाता है. ये आसानी से नजर नहीं आते, लेकिन कई बार पूरे पैनल की परफॉर्मेंस को कम कर देते हैं. समाधान की बात करें तो प्रोफेशनल टेक्निशियन को बुलाकर इसे दिखाना चाहिए.

क्रैक या फिजिकल डैमेज

ट्रांसपोर्टेशन से लेकर इंस्टॉलेशन तक पैनल में क्रैक या फिजिकल डैमेज आने का खतरा रहता है. क्रैक ग्लास सरफेस पर भी हो सकती है और इंटरनल सोलर सेल में भी. अगर कहीं भी एक छोटी-सी भी क्रैक है तो यह पूरे पैनल में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो पर डिस्टर्ब कर सकती है, जिससे सोलर एनर्जी सिस्टम की परफॉर्मेंस कम हो जाती है. इसी तरह कई बार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में गड़बड़ के कारण भी डिलेमिनेशन और सॉल्डरिंग डिफेक्ट जैसी दिक्कतें रह जाती हैं, जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी पर असर डालती हैं.

वायरिंग डिफेक्ट

कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सोलर पैनल में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी यह सिस्टम पूरी ताकत के साथ काम नहीं कर पाता. ऐसा तब होता है, जब वायरिंग में कोई प्रॉब्लम रह गई हो. कनेक्शन लूज रह जाना, खराब क्वालिटी का वायर यूज करना या वायर को ठीक से मैनेज न किए जाने पर भी परफॉर्मेंस में कमी आ सकती है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 15 Jun 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
Solar Panel TECH NEWS Solar Energy System
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