एक्टर धनुष और साई पल्लवी फिल्म 'ओम' में साथ दिखेंगे. इस फिल्म का ट्रेलर रविवार को रिलीज हुआ. फैंस ने इसे काफी पसंद किया. अब फिल्म के प्री रिलीज इवेंट में साई पल्लवी ने धनुष से एक खास अपील की है. दरअसल, धनुष के पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर अफवाहें हैं, ऐसे में साई पल्लवी ने धनुष से रिक्वेस्ट की है कि वो एक्टिंग जारी रखें.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, साई पल्लवी ने कहा, 'आप जो भी करें उसके लिए आपको बेस्ट विशेज. आपके साथ सब बेस्ट हो. मेरे अंदर का एक्टर हमेशा ये ही सोचता है कैसे विजय सर पॉलिटिक्स में गए और उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी. तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि धनुष सर एक्टिंग जारी रखें.'

साई ने की धनुष की तारीफ

आगे धनुष की तारीफ करते हुए साई ने कहा, 'उनकी जैसी परफॉर्मेंस, रियलिस्टिक स्टोरीज जो वो ऑडिंयस तक ले जाते हैं उनका बहुत गहरा असर होता है. Polladhavan के बाद कई लोगों ने वैसी स्टाइल पिक की. उनके जैसा रियल एक्टर ही बाकी को इंफ्लुएंस कर सकता है. तो आप कोई भी रास्ता चुनिए लेकिन एक्टिंग जारी रखिए. हम महान एक्टर को मिस करेंगे. मेेरी ये ही आपसे रिक्वेस्ट है.'

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फिल्म 'ओम: चैप्टर वन' की बात करें तो इस राजकुमार पेरियासामी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में धनुष अंडरकवर स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर के रोल में हैं. वहीं साई नित्या रेड्डी आईपीएस ऑफिसर के रोल में हैं जो ऑपरेशन को लीड करती है. फिल्म 20 नवंबर को थिएटर में रिलीज होगी. फिल्म तमिल भाषा के अलावा हिंदी, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज होगी.

बता दें कि एक्ट्रेस साई पल्लवी को इन दिनों फिल्म 'रामायण' में देखा जा रहा है. इस फिल्म में वो मां सीता के रोल में हैं. फिल्म में रणबीर कपूर लीड रोल में हैं. फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है. वहीं नमित मल्होत्रा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है.