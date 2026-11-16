ATM Machine Technology: आज के डिजिटल दौर में भले ही UPI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है लेकिन कई जगहें ऐसी हैं जहां आज भी नकद पैसों की जरूरत पड़ जाती है. इसलिए लोग हर महीने कुछ न कुछ पैसे एटीम से निकाल कर ले आते हैं. एटीएम से पैसे निकालने पर कभी-कभी मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर इस बंद बक्से के अंदर ऐसा क्या फिट है.

जो बिना किसी गलती के पलक झपकते ही नोटों की गिनती कर लेता है. क्या अंदर कोई छोटा कंप्यूटर नोटों को देखता है या फिर कोई सेंसर उन्हें महसूस करता है. चलिए आपको बताते हैं वह कौनसी टेक्नोलाॅजी है जिससे एटीएम के अंदर पैसे एकदम सही अमाउंट में निकलकर आते हैं.

कैसेट से बाहर कैसे निकलते हैं नोट?

एटीएम मशीन के निचले हिस्से में एक मजबूत तिजोरी होती है, जिसे हम वॉल्ट कहते हैं. इस तिजोरी के अंदर अलग-अलग मूल्य के नोटों के लिए खास बॉक्स रखे होते हैं, जिन्हें कैसेट कहा जाता है. जैसे 100, 200 और 500 के नोटों के लिए अलग-अलग कैसेट सेट होती हैं. जब आप स्क्रीन पर कोई अमाउंट चुनते हैं तो मशीन का मुख्य कंप्यूटर इन कैसेट को सिग्नल भेजता है.

इसके तुरंत बाद कैसेट के मुंह पर लगे रबर के रोलर्स तेजी से घूमना शुरू कर देते हैं. इन रोलर्स को पिकअप रोलर्स कहा जाता है जिनका काम सिर्फ एक बार में एक ही नोट को आगे खींचना होता है. कई बार पुराने या चिपके हुए नोट एक साथ खिंचने की कोशिश करते हैं लेकिन वहां लगे सेपरेटर रोलर्स उन्हें तुरंत अलग कर देते हैं. यह रोलर्स उल्टी दिशा में घूमकर एक्स्ट्रा नोट को वापस कैसेट में धकेल देते हैं जिससे आगे सिर्फ सिंगल नोट ही जा सके.





सेंसर और लेजर लाइट से होती है गिनती

जब नोट रोलर्स के सहारे आगे बढ़ते हैं तो वे एक पतले रास्ते यानी ट्रैक से होकर गुजरते हैं. इसी रास्ते पर एटीएम की सबसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी यानी ऑप्टिकल सेंसर और इंफ्रारेड लेजर बीम लगी होती हैं. जैसे ही कोई नोट इस लेजर लाइट के बीच से निकलता है वह कुछ मिलीसेकंड के लिए लाइट की किरण को रोक देता है. मशीन का कंप्यूटर हर बार लाइट कटने की घटना को एक नोट के रूप में गिन लेता है.

इसके अलावा वहां मोटाई नापने वाले सेंसर भी लगे होते हैं जो यह चेक करते हैं कि कहीं दो नोट आपस में चिपक कर तो नहीं निकल रहे. अगर सेंसर को किसी नोट की मोटाई सामान्य से ज्यादा लगती है तो वह उसे तुरंत रिजेक्ट बिन में डाल देता है. यह पूरा प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि मशीन एक सेकंड में 5 से 10 नोट तक बड़ी आसानी से गिन लेती है और हर नोट की सिचुएशन को ट्रैक करती रहती है.





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असली और नकली नोट की पहचान कैसे होती है?

एटीएम मशीन सिर्फ नोट गिनती ही नहीं है बल्कि उन्हें बाहर निकालने से पहले उनकी असलियत भी परखती है. ट्रैक से गुजरते वक्त हर नोट को अल्ट्रावायलेट और मैग्नेटिक सेंसर के नीचे से गुजारा जाता है. असली भारतीय करेंसी पर खास तरह की स्याही और सेफ्टी धागा होता है जिसे यह सेंसर तुरंत पहचान लेते हैं. अगर कोई नोट बहुत ज्यादा कटा-फटा है, मुड़ा हुआ है या नकली होने का शक है तो मशीन उसे ग्राहक तक नहीं जाने देती.

ऐसे नोटों को वहां से हटाकर तिजोरी के अंदर बने एक अलग रिजेक्ट बॉक्स में भेज दिया जाता है. इसके बाद मशीन तुरंत उसकी जगह दूसरा सही नोट गिनकर ट्रैक पर भेज देती है. जब आपकी मांगी गई पूरी रकम के नोट सही गिन लिए जाते हैं तब मशीन का शटर खुलता है और कैश आपके हाथ में आ जाता है. यही वजह है कि एटीएम से कम नोट निकलने की गुंजाइश लगभग न के बराबर होती है.

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