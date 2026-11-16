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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियायूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, 5 लोग तय करेंगे अखिलेश संग सीट शेयरिंग फॉर्मूला

यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, 5 लोग तय करेंगे अखिलेश संग सीट शेयरिंग फॉर्मूला

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे और गठबंधन के अन्य मुद्दों पर बातचीत के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 16 Nov 2026 02:31 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ सीटों के बंटवारे और गठबंधन से जुड़े दूसरे मुद्दों पर बातचीत के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई है.  इस कमेटी में प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राजेंद्र पाल गौतम, सांसद इमरान मसूद और प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना को शामिल किया गया है.  यह कमेटी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ सीटों के बंटवारे से लेकर गठबंधन के अन्य मुद्दों पर मंथन करेगी और दोनों दलों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करेगी. 

दरअसल, सोमवार को दिल्ली में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई.  इसमें राहुल गांधी ने सपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर कहा कि समझौता सम्मानजनक होना चाहिए.  सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना होगा और समाजवादी पार्टी गठबंधन की महत्वपूर्ण साझेदार है.  बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा, सांसद इमरान मसूद और प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम मौजूद रहे. 

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खरगे बोले- यूपी चुनाव देश की राजनीति को नई दिशा देंगे

बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी.  उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई.  खरगे ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव देश की राजनीति को नई दिशा देंगे.  प्रदेश की जनता बदलाव की ओर देख रही है और सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा वंचित वर्गों के अधिकारों को मजबूत होते देखना चाहती है.  उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस पार्टी INDIA गठबंधन के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक मजबूत विकल्प पेश करेगी. 

सीटों के बंटवारे और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर फंसा है पेंच

कांग्रेस की यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर दो अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है.  पहला मुद्दा विधानसभा सीटों के बंटवारे का है, जबकि दूसरा स्वामी प्रसाद मौर्य को INDIA गठबंधन में शामिल करने की कांग्रेस की कोशिश से जुड़ा है. 

पिछले दिनों अखिलेश यादव ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया था कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटों की मांग की है.  वहीं, अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को गठबंधन में शामिल करने से इनकार कर चुके हैं.  राहुल गांधी से स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात के बाद उनके गठबंधन में शामिल होने की अटकलें शुरू हुई थीं. 

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 16 Nov 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
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