ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीJio SIM Alert: सिर्फ SIM चालू रखने से नहीं चलेगा काम! Jio यूजर्स के लिए आया नया अलर्ट

Jio SIM Alert: सिर्फ SIM चालू रखने से नहीं चलेगा काम! Jio यूजर्स के लिए आया नया अलर्ट

Jio यूजर्स के लिए नया अलर्ट सामने आया है. अब तक रिचार्ज खत्म होने के बाद भी कई दिनों तक इनकमिंग कॉल और SMS मिलते रहते थे, लेकिन अब यह सुविधा बंद हो सकती है. जान लीजिए नया अलर्ट क्या है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 16 Nov 2026 02:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • जियो यूजर्स को इनकमिंग कॉल बंद होने का अलर्ट मिला.
  • जिओ ने अभी नीति बदलाव पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की.
  • नंबर चालू रखने को रिचार्ज कराना अब जरूरी होगा.

Jio SIM Alert : Jio यूजर्स को अब तक रिचार्ज प्लान खत्म होने के बाद भी अपने नंबर पर कई दिनों तक इनकमिंग कॉल और SMS मिलते रहते हैं, लेकिन अब यह सुविधा बंद हो सकती है, Reliance Jio की तरफ से कुछ यूजर्स को नया SMS अलर्ट भेजा जा रहा है. इसमें चेतावनी दी गई है कि रिचार्ज नहीं कराने पर उनके नंबर पर आने वाली कॉल कभी भी बंद हो सकती हैं. इस मैसेज ने उन लोगों की चिंता बढ़ा दी है, जो बिना रिचार्ज कराए सिर्फ इनकमिंग कॉल के लिए अपना Jio SIM चालू रखते हैं, हालांकि TRAI के नियमों के मुताबिक, अगर कोई प्रीपेड नंबर 90 दिनों तक यूज नहीं होता है, तो टेलीकॉम कंपनियां उसे बंद कर सकती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि Jio यूजर्स के लिए आया नया अलर्ट क्या है. 

Jio यूजर्स के लिए आया नया अलर्ट

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
ATM Machine Technology: ATM मशीन कैसे गिनती है नोट, अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है?
ATM मशीन कैसे गिनती है नोट, अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है?
टेक्नोलॉजी
OPPO Reno 17 Series Launch : OPPO Reno 17 सीरीज की एंट्री आज, दमदार बैटरी और कैमरे के साथ आएंगे फोन
OPPO Reno 17 सीरीज की एंट्री आज, दमदार बैटरी और कैमरे के साथ आएंगे फोन
टेक्नोलॉजी
AC Current vs DC Current: घर में AC करंट होता है या DC, कौन सा ज्यादा खतरनाक?
घर में AC करंट होता है या DC, कौन सा ज्यादा खतरनाक?
टेक्नोलॉजी
Apple Phone: iPhone 18 और 18e में मिल सकते हैं नए फीचर्स, जानें कीमत
iPhone 18 और 18e में मिल सकते हैं नए फीचर्स, जानें कीमत

सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी के अनुसार, कुछ Jio यूजर्स को उनके प्लान की वैलिडिटी खत्म होने के बाद एक मैसेज मिला है. इसमें बताया गया है कि उनका रिचार्ज प्लान एक्सपायर हो चुका है और जल्द ही इनकमिंग कॉल आना बंद हो सकती हैं. मैसेज में यूजर्स को दोबारा रिचार्ज कराने की सलाह भी दी गई है, जिससे उनका नंबर चालू रहे. यह अलर्ट JB-JIOURG-S सेंडर आईडी से भेजे जाने की जानकारी सामने आई है, हालांकि कंपनी ने इसके लिए कोई तय समयसीमा नहीं बताई है. 

Jio की तरफ से अभी नहीं आया आधिकारिक बयान

Jio ने अभी तक अपनी पॉलिसी में किसी बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. आमतौर पर प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी खत्म होने पर आउटगोइंग कॉल और SMS की सुविधा बंद हो जाती है, जबकि इनकमिंग कॉल और मैसेज कुछ समय तक मिलते रहते हैं. Jio की वेबसाइट पर भी रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग कॉल बंद होने की कोई साफ समय सीमा नहीं दी गई है.

यह भी पढ़ें - OPPO Reno 17 Series Launch : OPPO Reno 17 सीरीज की एंट्री आज, दमदार बैटरी और कैमरे के साथ आएंगे फोन

Jio SIM बंद होने और दोबारा चालू कराने के नियम
 
Jio की शर्तों के अनुसार, अगर किसी यूजर के अकाउंट में 20 रुपये से कम बैलेंस है, तो सभी सेवाएं बंद की जा सकती हैं. इसके बाद नंबर दोबारा चालू कराने के लिए 15 दिनों का समय मिलता है. वहीं 20 रुपये से ज्यादा बैलेंस होने पर कंपनी की Automatic Number Retention Scheme लागू हो सकती है. इसमें 20 रुपये काटकर अगले 30 दिनों तक सेवाएं जारी रखी जाती हैं. 

सेकेंडरी SIM यूज करने वालों को क्या करना चाहिए?

अगर आप Jio SIM का यूज सिर्फ बैंक OTP, UPI और इनकमिंग कॉल के लिए करते हैं, तो नंबर पर रिचार्ज बनाए रखना बेहतर होगा. इसके लिए Jio के वॉयस-ओनली प्लान भी चुन सकते हैं, जिनमें बिना डेटा के कॉलिंग की सुविधा मिलती है, फिलहाल कंपनी की ओर से इस अलर्ट पर आधिकारिक जानकारी आना बाकी है.
 
यह भी पढ़ें - Airtel vs Vi Recharge Plans : Airtel या Vi, किसके Voice-Only प्लान में मिलती है ज्यादा वैलिडिटी?

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read More
Published at : 16 Nov 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
ABP LIVE TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
ATM Machine Technology: ATM मशीन कैसे गिनती है नोट, अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है?
ATM मशीन कैसे गिनती है नोट, अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है?
टेक्नोलॉजी
OPPO Reno 17 Series Launch : OPPO Reno 17 सीरीज की एंट्री आज, दमदार बैटरी और कैमरे के साथ आएंगे फोन
OPPO Reno 17 सीरीज की एंट्री आज, दमदार बैटरी और कैमरे के साथ आएंगे फोन
टेक्नोलॉजी
AC Current vs DC Current: घर में AC करंट होता है या DC, कौन सा ज्यादा खतरनाक?
घर में AC करंट होता है या DC, कौन सा ज्यादा खतरनाक?
टेक्नोलॉजी
Apple Phone: iPhone 18 और 18e में मिल सकते हैं नए फीचर्स, जानें कीमत
iPhone 18 और 18e में मिल सकते हैं नए फीचर्स, जानें कीमत
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लाल किला धमाके की जांच में NIA को SC से बड़ी राहत, 3 FIR पर एक साथ चलेगा मुकदमा
लाल किला धमाके की जांच में NIA को SC से बड़ी राहत, 3 FIR पर एक साथ चलेगा मुकदमा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के PDA की काट बनेगा SPM? ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन से बढ़ी हलचल
अखिलेश के PDA की काट बनेगा SPM? ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन से बढ़ी हलचल
इंडिया
'भारत को ज्ञान मत दो', वोट चोरी वाले बयान पर मेलोनी की करीबी ने फिलिबेक को फटकारा
'भारत को ज्ञान मत दो', वोट चोरी वाले बयान पर मेलोनी की करीबी ने फिलिबेक को फटकारा
बॉलीवुड
शरद कपूर ने काम के लिए बॉलीवुड से लगाई गुहार, मिलने पहुंचे सोनू सूद, एक्टर को लगाया गले, वीडियो वायरल
शरद कपूर ने बॉलीवुड से मांगा काम, एक्टर से मिलने पहुंचे सोनू सूद, वीडियो वायरल
क्रिकेट
Watch: छोटी बच्ची के सामने प्रिंस विलियम्स क्लीन बोल्ड, मुंबई में सचिन संग लिए गली क्रिकेट के बजे
छोटी बच्ची के सामने प्रिंस विलियम्स क्लीन बोल्ड, मुंबई में सचिन संग लिए गली क्रिकेट के बजे
पंजाब
पंजाब चुनाव में BJP-SAD के बीच अटक रही बात? सीट बंटवारे में फंसा पेच
पंजाब चुनाव में BJP-SAD के बीच अटक रही बात? सीट बंटवारे में फंसा पेच
इंडिया
आजम खान को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, जमानत पर HC में सुनवाई
आजम खान को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, जमानत पर HC में सुनवाई
Home Tips
Ginger Storage Tips: जल्दी सूख जाता है अदरक? 1 महीने तक फ्रेश रखने का जादुई तरीका
जल्दी सूख जाता है अदरक? 1 महीने तक फ्रेश रखने का जादुई तरीका
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget