Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जियो यूजर्स को इनकमिंग कॉल बंद होने का अलर्ट मिला.

जिओ ने अभी नीति बदलाव पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की.

नंबर चालू रखने को रिचार्ज कराना अब जरूरी होगा.

Jio SIM Alert : Jio यूजर्स को अब तक रिचार्ज प्लान खत्म होने के बाद भी अपने नंबर पर कई दिनों तक इनकमिंग कॉल और SMS मिलते रहते हैं, लेकिन अब यह सुविधा बंद हो सकती है, Reliance Jio की तरफ से कुछ यूजर्स को नया SMS अलर्ट भेजा जा रहा है. इसमें चेतावनी दी गई है कि रिचार्ज नहीं कराने पर उनके नंबर पर आने वाली कॉल कभी भी बंद हो सकती हैं. इस मैसेज ने उन लोगों की चिंता बढ़ा दी है, जो बिना रिचार्ज कराए सिर्फ इनकमिंग कॉल के लिए अपना Jio SIM चालू रखते हैं, हालांकि TRAI के नियमों के मुताबिक, अगर कोई प्रीपेड नंबर 90 दिनों तक यूज नहीं होता है, तो टेलीकॉम कंपनियां उसे बंद कर सकती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि Jio यूजर्स के लिए आया नया अलर्ट क्या है.

Jio यूजर्स के लिए आया नया अलर्ट

सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी के अनुसार, कुछ Jio यूजर्स को उनके प्लान की वैलिडिटी खत्म होने के बाद एक मैसेज मिला है. इसमें बताया गया है कि उनका रिचार्ज प्लान एक्सपायर हो चुका है और जल्द ही इनकमिंग कॉल आना बंद हो सकती हैं. मैसेज में यूजर्स को दोबारा रिचार्ज कराने की सलाह भी दी गई है, जिससे उनका नंबर चालू रहे. यह अलर्ट JB-JIOURG-S सेंडर आईडी से भेजे जाने की जानकारी सामने आई है, हालांकि कंपनी ने इसके लिए कोई तय समयसीमा नहीं बताई है.

Jio की तरफ से अभी नहीं आया आधिकारिक बयान

Jio ने अभी तक अपनी पॉलिसी में किसी बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. आमतौर पर प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी खत्म होने पर आउटगोइंग कॉल और SMS की सुविधा बंद हो जाती है, जबकि इनकमिंग कॉल और मैसेज कुछ समय तक मिलते रहते हैं. Jio की वेबसाइट पर भी रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग कॉल बंद होने की कोई साफ समय सीमा नहीं दी गई है.

यह भी पढ़ें - OPPO Reno 17 Series Launch : OPPO Reno 17 सीरीज की एंट्री आज, दमदार बैटरी और कैमरे के साथ आएंगे फोन

Jio SIM बंद होने और दोबारा चालू कराने के नियम



Jio की शर्तों के अनुसार, अगर किसी यूजर के अकाउंट में 20 रुपये से कम बैलेंस है, तो सभी सेवाएं बंद की जा सकती हैं. इसके बाद नंबर दोबारा चालू कराने के लिए 15 दिनों का समय मिलता है. वहीं 20 रुपये से ज्यादा बैलेंस होने पर कंपनी की Automatic Number Retention Scheme लागू हो सकती है. इसमें 20 रुपये काटकर अगले 30 दिनों तक सेवाएं जारी रखी जाती हैं.

सेकेंडरी SIM यूज करने वालों को क्या करना चाहिए?

अगर आप Jio SIM का यूज सिर्फ बैंक OTP, UPI और इनकमिंग कॉल के लिए करते हैं, तो नंबर पर रिचार्ज बनाए रखना बेहतर होगा. इसके लिए Jio के वॉयस-ओनली प्लान भी चुन सकते हैं, जिनमें बिना डेटा के कॉलिंग की सुविधा मिलती है, फिलहाल कंपनी की ओर से इस अलर्ट पर आधिकारिक जानकारी आना बाकी है.



यह भी पढ़ें - Airtel vs Vi Recharge Plans : Airtel या Vi, किसके Voice-Only प्लान में मिलती है ज्यादा वैलिडिटी?