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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराहुल ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? सपा चीफ को भेजी इन 181 सीटों की लिस्ट

राहुल ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? सपा चीफ को भेजी इन 181 सीटों की लिस्ट

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भारतीय राष्ट्रीय  कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 181 सीटों की मांग की है. कांग्रेस ने सपा को इन सीटों की सूची सौंपी है.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 16 Nov 2026 02:14 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भारतीय राष्ट्रीय  कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 181 सीटों की मांग की है. कांग्रेस ने सपा को इन सीटों की सूची सौंपी है. कांग्रेस की ओर से मांगी गई इन 181 सीटों में 135 सामान्य सीटें, 45 अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित सीटें और एक अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीट शामिल है. 

कांग्रेस ने राज्य के 57 जिलों की 181 सीटों की लिस्ट सपा को भेजी है. 

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173. दुद्धी
174. सरोजनी नगर
175. ज्ञानपुर
176. औराई
177. मोदीनगर
178. खैर
179. बलदेव
180. लखनऊ पूर्व
181. किदवई नगर

इन 181 सीटों में से कांग्रेस ने साल 2022 के चुनाव में क्रमशः फरेंदा और रामपुर खास जीती थी. वहीं सपा ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी. अब यह देखना होगा कि सपा, कांग्रेस की इस डिमांड पर क्या रुख अख्तियार करती है. सीट शेयरिंग को लेकर 16 नवंबर को ही दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की बैठक हुई जिसमें एक कमेटी बनाई गई है जो सपा और अखिलेश के साथ समन्वय स्थापित करेगी. 

इन सबके बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे की बातचीत पर, समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी सिंह पटेल ने कहा कि "अखिलेश यादव हमारी पार्टी के प्रमुख हैं. उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम केवल वही सीटें देंगे जिन पर कांग्रेस जीत सकती है; ऐसा नहीं है कि वे जितनी सीटें मांगेंगे, हम वे सभी उन्हें दे देंगे. इसलिए, इस बात का पूरा आकलन किया जा रहा है कि वे कितनी सीटें जीत सकते हैं, और उन्हें उतनी ही सीटें दी जाएंगी. बाकी सीटों पर, यानी 300 से ज़्यादा सीटों पर, हमारी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी."

Published at : 16 Nov 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
BJP UP News UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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