राहुल ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? सपा चीफ को भेजी इन 181 सीटों की लिस्ट

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 181 सीटों की मांग की है. कांग्रेस ने सपा को इन सीटों की सूची सौंपी है. कांग्रेस की ओर से मांगी गई इन 181 सीटों में 135 सामान्य सीटें, 45 अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित सीटें और एक अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीट शामिल है.

कांग्रेस ने राज्य के 57 जिलों की 181 सीटों की लिस्ट सपा को भेजी है.

1. बेहट

2. नकुड़

3. सहारनपुर नगर

4. सहारनपुर देहात

5. रामपुर मनिहारान

6. थाना भवन

7. बुढ़ाना

8. पुरकाजी

9. मीरापुर

10. बढ़ापुर

11. धामपुर

12. नहटौर

13. मुरादाबाद नगर

14. कुंदरकी

15. चंदौसी

16. स्वार

17. धनौरा

18. नौगावां सादात

19. हसनपुर

20. सिवालखास

21. हस्तिनापुर

22. मेरठ दक्षिण

23. बागपत

24. लोनी

25. धौलाना

26. हापुड़

27. गढ़मुक्तेश्वर

28. बुलंदशहर

29. शिकारपुर

30. कोल

31. मांट

32. मथुरा

33. आगरा ग्रामीण

34. फतेहपुर सीकरी

35. खेरागढ़

36. बदायूं

37. नवाबगंज

38. फरीदपुर

39. पीलीभीत

40. पूरनपुर

41. तिलहर

42. शाहजहांपुर

43. गोला गोकर्णनाथ

44. सीतापुर

45. लहरपुर

46. बिसवां

47. सेवता

48. महमूदाबाद

49. सिधौली

50. शाहाबाद

51. बिलग्राम

52. मोहनलालगंज

53. बछरावां

54. तिलोई

55. हरचंदपुर

56. रायबरेली

57. सलोन

58. सरेनी

59. ऊंचाहार

60. जगदीशपुर

61. गौरीगंज

62. अमेठी

63. सदर

64. फर्रुखाबाद

65. गोविंदनगर

66. कानपुर कैंट

67. कालपी

68. झांसी नगर

69. मऊरानीपुर

70. महरौनी

71. मानिकपुर

72. बिंदकी

73. रामपुर खास

74. विश्वनाथगंज

75. प्रतापगढ़ सदर

76. करछना

77. इलाहाबाद उत्तरी

78. इलाहाबाद दक्षिणी

79. बारा

80. कोरांव

81. कुर्सी

82. जैदपुर

83. हैदरगढ़

84. बीकापुर

85. कटेहरी

86. बलहा

87. नानपारा

88. महसी

89. बलरामपुर

90. शोहरतगढ़

91. महादेवा

92. खलीलाबाद

93. फरेंदा

94. महाराजगंज

95. पनियरा

96. गोरखपुर ग्रामीण

97. बांसगांव

98. चिल्लूपार

99. फाजिलनगर

100. रुद्रपुर

101. देवरिया

102. निजामाबाद

103. मधुबन

104. बेल्थरा रोड

105. जौनपुर

106. जफराबाद

107. जखनियां

108. मुगलसराय

109. पिंडरा

110. रोहनिया

111. वाराणसी उत्तरी

112. वाराणसी कैंट

113. मझवां

114. मड़िहान

115. रॉबर्ट्सगंज

116. गंगोह

117. शामली

118. चरथावल

119. बिजनौर

120. मुरादाबाद ग्रामीण

121. बिलासपुर

122. मिलक

123. छपरौली

124. दादरी

125. जेवर

126. सिकंदराबाद

127. स्याना

128. अनूपशहर

129. खुर्जा

130. इगलास

131. बाह

132. टूंडला

133. फिरोजाबाद

134. दातागंज

135. मीरगंज

136. बरेली कैंट

137. आंवला

138. पलिया

139. मोहम्मदी

140. बांगरमऊ

141. मलिहाबाद

142. बख्शी का तालाब

143. सुल्तानपुर

144. लंभुआ

145. औरैया

146. अकबरपुर रनियां

147. बिल्हौर

148. बिठूर

149. घाटमपुर

150. उरई

151. हमीरपुर

152. राठ

153. नरैनी

154. जहानाबाद

155. अयाह शाह

156. हुसैनगंज

157. चायल

158. फूलपुर

159. दरियाबाद

160. उतरौला

161. गौरा

162. हर्रैया

163. नौतनवां

164. खड्डा

165. पथरदेवा

166. रामपुर कारखाना

167. सलेमपुर

168. बरहज

169. बलिया नगर

170. बदलापुर

171. जहूराबाद

172. छानबे

173. दुद्धी

174. सरोजनी नगर

175. ज्ञानपुर

176. औराई

177. मोदीनगर

178. खैर

179. बलदेव

180. लखनऊ पूर्व

181. किदवई नगर

इन 181 सीटों में से कांग्रेस ने साल 2022 के चुनाव में क्रमशः फरेंदा और रामपुर खास जीती थी. वहीं सपा ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी. अब यह देखना होगा कि सपा, कांग्रेस की इस डिमांड पर क्या रुख अख्तियार करती है. सीट शेयरिंग को लेकर 16 नवंबर को ही दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की बैठक हुई जिसमें एक कमेटी बनाई गई है जो सपा और अखिलेश के साथ समन्वय स्थापित करेगी.

इन सबके बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे की बातचीत पर, समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी सिंह पटेल ने कहा कि "अखिलेश यादव हमारी पार्टी के प्रमुख हैं. उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम केवल वही सीटें देंगे जिन पर कांग्रेस जीत सकती है; ऐसा नहीं है कि वे जितनी सीटें मांगेंगे, हम वे सभी उन्हें दे देंगे. इसलिए, इस बात का पूरा आकलन किया जा रहा है कि वे कितनी सीटें जीत सकते हैं, और उन्हें उतनी ही सीटें दी जाएंगी. बाकी सीटों पर, यानी 300 से ज़्यादा सीटों पर, हमारी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी."