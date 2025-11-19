हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यह कंपनी लाई मस्त प्लान, खरीदने से पहले घर पर ट्राई कर सकेंगे नया फोन, जानें तरीका

यह कंपनी लाई मस्त प्लान, खरीदने से पहले घर पर ट्राई कर सकेंगे नया फोन, जानें तरीका

Lava Agni 4 को 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा. इसकी लॉन्चिंग पर कंपनी डेमो एट होम सर्विस लेकर आई है, जिसमें ग्राहक फोन को खरीदने से पहले घर बैठे ट्राई कर सकेंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 19 Nov 2025 08:31 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

अब आपको नए फोन का एक्सपीरियंस लेने के लिए उसे खरीदने की जरूरत नहीं है. लावा मोबाइल ने अपने अपकमिंग फ्लैगशिप डिवाइस Lava Agni 4 के लिए एक नई पहल शुरू की है. इसके तहत कंपनी लोगों को उनके घर बैठे यह फोन चलाकर देखने की सुुविधा देगी. इसे डेमो एट होम नाम दिया गया है और यह सर्विस बेंगलुरू, दिल्ली और मुंबई में उपलब्ध होगी. Lava Agni 4 20 नवंबर को लॉन्च होगा और यह सर्विस भी इसी दिन से शुरू हो जाएगी. 

घर पर ही आ जाएगा नया फोन

दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरू में रहने वाले लोग इस फोन को बिना खरीदे भी अपने घर मंगवा सकेंगे. इसके लिए उन्हें कंपनी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. इनमें में कुछ को शॉर्टलिस्ट कर कंपनी नए फोन के साथ अपने इंजीनियर को उनके घर पर भेजेगी. इसकी खास बात यह भी है कि उस ग्राहक के लिए फोन खरीदना जरूरी नहीं है. अगर फोन उसे पसंद नहीं आता है, तो वह वापस भी कर सकता है. कंपनी का कहना है कि वह इस सर्विस के जरिए स्टोर के एक्सपीरियंस को यूजर तक लेकर जाना चाहती है. 

ये हैं Lava Agni 4 के एक्सपेक्टेड फीचर्स

Agni 4 में 6.78 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा. यह कंपनी का अब तक का सबसे स्मूद डिस्प्ले होने जा रहा है. इसके अलावा कंपनी ने डिजाइन लैंग्वेज को भी बदला है और Agni 4 को मेटल फ्रेम और हॉरिजॉन्टल पिल-शेप्ड कैमरा मॉड्यूल के साथ लाया जा रहा है. प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 चिपसेट मिल सकता है. इसमें आईफोन जैसा एक्शन बटन होगा. यह शॉर्टकट के रूप में काम करेगा और यूजर्स अपने मुताबिक इसे कस्टमाइज कर सकेंगे.

कैमरा और बैटरी

Agni 4 के रियर में डुअल कैमरा सेटअप होगा. इसमें OIS के साथ 50MP का प्राइमरी सेंसर और 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस मिलेगा. सेल्फी और वीडियो के लिए फ्रंट में भी 50MP सेंसर दिया जा सकता है. इसमें डुअल व्यू वीडियो और डॉक्यूमेंट करेक्शन मोड जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है. बैटरी की बात करें तो इसे 7,000mAh के पैक के साथ उतारा जा सकता है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा.

कितनी हो सकती है कीमत?

माना जा रहा है कि इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए ग्राहकों को 24,000-25,000 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं. मार्केट में इसका मुकाबला Samsung Galaxy A26 5G से होगा. सैमसंग के स्मार्टफोन में Exynos 1380 प्रोसेसर और 5000mAh की बैटरी दी गई है. इसके रियर में 50MP + 8MP का डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 13MP का सेंसर दिया गया है. इसकी कीमत 23,999 रुपये है. 

Cloudflare Down होने से दुनियाभर में ठप पड़ गईं कई वेबसाइट्स, क्या है ऐसा होने की वजह?

Published at : 19 Nov 2025 08:31 AM (IST)
Lava Mobiles TECH NEWS Lava Agni 4
विश्व
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप ने MBS का किया बचाव, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को किया खारिज
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप का बड़ा कदम; खारिज कर दी खुफिया रिपोर्ट
बिहार
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
क्रिकेट
Ind Vs SA: गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल, जानिए ऐसा क्या हुआ
गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल, जानिए ऐसा क्या हुआ
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Prediction: पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है कपिल शर्मा की फिल्म? फैंस को है इंतजार
पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है कपिल शर्मा की फिल्म? फैंस को है इंतजार
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
