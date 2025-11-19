यह कंपनी लाई मस्त प्लान, खरीदने से पहले घर पर ट्राई कर सकेंगे नया फोन, जानें तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अब आपको नए फोन का एक्सपीरियंस लेने के लिए उसे खरीदने की जरूरत नहीं है. लावा मोबाइल ने अपने अपकमिंग फ्लैगशिप डिवाइस Lava Agni 4 के लिए एक नई पहल शुरू की है. इसके तहत कंपनी लोगों को उनके घर बैठे यह फोन चलाकर देखने की सुुविधा देगी. इसे डेमो एट होम नाम दिया गया है और यह सर्विस बेंगलुरू, दिल्ली और मुंबई में उपलब्ध होगी. Lava Agni 4 20 नवंबर को लॉन्च होगा और यह सर्विस भी इसी दिन से शुरू हो जाएगी.

घर पर ही आ जाएगा नया फोन

दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरू में रहने वाले लोग इस फोन को बिना खरीदे भी अपने घर मंगवा सकेंगे. इसके लिए उन्हें कंपनी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. इनमें में कुछ को शॉर्टलिस्ट कर कंपनी नए फोन के साथ अपने इंजीनियर को उनके घर पर भेजेगी. इसकी खास बात यह भी है कि उस ग्राहक के लिए फोन खरीदना जरूरी नहीं है. अगर फोन उसे पसंद नहीं आता है, तो वह वापस भी कर सकता है. कंपनी का कहना है कि वह इस सर्विस के जरिए स्टोर के एक्सपीरियंस को यूजर तक लेकर जाना चाहती है.

ये हैं Lava Agni 4 के एक्सपेक्टेड फीचर्स

Agni 4 में 6.78 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा. यह कंपनी का अब तक का सबसे स्मूद डिस्प्ले होने जा रहा है. इसके अलावा कंपनी ने डिजाइन लैंग्वेज को भी बदला है और Agni 4 को मेटल फ्रेम और हॉरिजॉन्टल पिल-शेप्ड कैमरा मॉड्यूल के साथ लाया जा रहा है. प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 चिपसेट मिल सकता है. इसमें आईफोन जैसा एक्शन बटन होगा. यह शॉर्टकट के रूप में काम करेगा और यूजर्स अपने मुताबिक इसे कस्टमाइज कर सकेंगे.

कैमरा और बैटरी

Agni 4 के रियर में डुअल कैमरा सेटअप होगा. इसमें OIS के साथ 50MP का प्राइमरी सेंसर और 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस मिलेगा. सेल्फी और वीडियो के लिए फ्रंट में भी 50MP सेंसर दिया जा सकता है. इसमें डुअल व्यू वीडियो और डॉक्यूमेंट करेक्शन मोड जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है. बैटरी की बात करें तो इसे 7,000mAh के पैक के साथ उतारा जा सकता है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा.

कितनी हो सकती है कीमत?

माना जा रहा है कि इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए ग्राहकों को 24,000-25,000 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं. मार्केट में इसका मुकाबला Samsung Galaxy A26 5G से होगा. सैमसंग के स्मार्टफोन में Exynos 1380 प्रोसेसर और 5000mAh की बैटरी दी गई है. इसके रियर में 50MP + 8MP का डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 13MP का सेंसर दिया गया है. इसकी कीमत 23,999 रुपये है.

