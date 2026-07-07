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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या ई-रिक्शा की तरह ऐप से बंद हो सकता है ATM? नए वीडियो ने फैलाई सनसनी

क्या ई-रिक्शा की तरह ऐप से बंद हो सकता है ATM? नए वीडियो ने फैलाई सनसनी

ATM On-Off App: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग ऐप से एटीएम मशीन को ऑन-ऑफ करने का दावा कर रहे हैं. अभी तक वीडियो की ऑथेंटिसिटी प्रूव नहीं हो पाई है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 07 Jul 2026 11:52 AM (IST)
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  • बीते सप्ताह ऐप से ई-रिक्शा बंद करने के वीडियो वायरल।
  • अब ऐप से एटीएम को ऑन-ऑफ करने का वीडियो आया।
  • वीडियो की सत्यता अभी अपुष्ट, पर सुरक्षा चिंताएं बढ़ीं।
  • सरकार ने ई-रिक्शा बंद करने वाली कई ऐप्स हटाईं।

ATM On-Off App: बीते सप्ताह ऐसे कई वीडियो सामने आए थे, जिसमें लोग ऐप की मदद से सड़क पर चलते ई-रिक्शा को बंद कर रहे थे. सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए इस तरह के फंक्शन वाली कई ऐप्स को हटाने का आदेश दिया था. अब एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग ऐप की मदद से एटीएम को ऑन-ऑफ करने का दावा कर रहे हैं. हालांकि, इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने चिंता जरूर पैदा कर दी है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग ऐप से एटीएम मशीन को ऑन और ऑफ कर रहे हैं. 

अब एटीएम को किया जा रहा टारगेट?

सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस ऐप से एटीएम मशीन को ऑन-ऑफ करने का दावा किया जा रहा है, उसका इंटरफेस BAT-BMS ऐप जैसा है, जो ई-रिक्शा को बंद करने के लिए यूज की जा रही थी. ताजा वीडियो में ऐप यूज करने वाले लोगों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं. हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ऐप से किसी एटीएम मशीन को ऑन या ऑफ किया जा सकता है या नहीं. बैंकों की तरफ से भी अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. वीडियो को लेकर ऐसे भी कयास हैं कि मशीन ऑटोमैटिक रीबूट हो रही है और उसी वक्त किसी ने ऐप से जोड़ते हुए यह वीडियो रिकॉर्ड कर लिया हो.

BAT-BMS ऐप ने मचाई थी सनसनी

कुछ दिन पहले अचानक से सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो की बाढ़ आ गई थी, जिसमें लोग BAT-BMS ऐप से ई-रिक्शा को बंद कर रहे थे. यह एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम टूल था, जिससे ई-रिक्शा की बैटरी को कंट्रोल किया जा रहा था. यात्री सुरक्षा और कनेक्टेड बैटरी सेफ्टी को देखते हुए सरकार ने इसका संज्ञान लिया और BAT-BMS समेत कई ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल ऐप स्टोर से हटवा दिया था. 

कैसे काम कर रही थी BAT-BMS ऐप?

BAT-BMS एक चाइनीज ऐप थी, जो लिथियम बैटरी को मैनेज और मॉनिटर करने लिए डिजाइन की गई थी. यह वॉल्टेज, करंट, टेंपरेचर, चार्जिंग स्टेटस, बैटरी हेल्थ और कैपेसिटी समेत कई रियल-टाइम इंफोर्मेशन दिखाती है. अब यह सवाल आता है कि इससे ई-रिक्शा कैसे बंद हो रहे थे? इसका जवाब है कि कई ई-रिक्शा में लिथियम बैटरी यूज होती है, जिनमें ब्लूटूथ से चलने वाला बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा होता है. अगर इस सिस्टम को डिसेबल या प्रोटेक्ट न किया जाए तो इससे फोन को कनेक्ट करना आसान हो जाता है. एक बार फोन से कनेक्ट होने के बाद बैटरी को 10-15 मीटर की रेंज से ऑन-ऑफ किया जा सकता है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 07 Jul 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
ATM ATM Machine TECH NEWS BAT-BMS App
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