क्या ई-रिक्शा की तरह ऐप से बंद हो सकता है ATM? नए वीडियो ने फैलाई सनसनी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बीते सप्ताह ऐप से ई-रिक्शा बंद करने के वीडियो वायरल।

अब ऐप से एटीएम को ऑन-ऑफ करने का वीडियो आया।

वीडियो की सत्यता अभी अपुष्ट, पर सुरक्षा चिंताएं बढ़ीं।

सरकार ने ई-रिक्शा बंद करने वाली कई ऐप्स हटाईं।

ATM On-Off App: बीते सप्ताह ऐसे कई वीडियो सामने आए थे, जिसमें लोग ऐप की मदद से सड़क पर चलते ई-रिक्शा को बंद कर रहे थे. सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए इस तरह के फंक्शन वाली कई ऐप्स को हटाने का आदेश दिया था. अब एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग ऐप की मदद से एटीएम को ऑन-ऑफ करने का दावा कर रहे हैं. हालांकि, इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने चिंता जरूर पैदा कर दी है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग ऐप से एटीएम मशीन को ऑन और ऑफ कर रहे हैं.

अब एटीएम को किया जा रहा टारगेट?

सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस ऐप से एटीएम मशीन को ऑन-ऑफ करने का दावा किया जा रहा है, उसका इंटरफेस BAT-BMS ऐप जैसा है, जो ई-रिक्शा को बंद करने के लिए यूज की जा रही थी. ताजा वीडियो में ऐप यूज करने वाले लोगों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं. हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ऐप से किसी एटीएम मशीन को ऑन या ऑफ किया जा सकता है या नहीं. बैंकों की तरफ से भी अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. वीडियो को लेकर ऐसे भी कयास हैं कि मशीन ऑटोमैटिक रीबूट हो रही है और उसी वक्त किसी ने ऐप से जोड़ते हुए यह वीडियो रिकॉर्ड कर लिया हो.

ATM machines can also be turned off from those Chinese apps. This is a serious issue pic.twitter.com/JmSonBmOUB — Vivid Insaan 🧛 (@UnboxedDrafts) July 6, 2026

BAT-BMS ऐप ने मचाई थी सनसनी

कुछ दिन पहले अचानक से सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो की बाढ़ आ गई थी, जिसमें लोग BAT-BMS ऐप से ई-रिक्शा को बंद कर रहे थे. यह एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम टूल था, जिससे ई-रिक्शा की बैटरी को कंट्रोल किया जा रहा था. यात्री सुरक्षा और कनेक्टेड बैटरी सेफ्टी को देखते हुए सरकार ने इसका संज्ञान लिया और BAT-BMS समेत कई ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल ऐप स्टोर से हटवा दिया था.

कैसे काम कर रही थी BAT-BMS ऐप?

BAT-BMS एक चाइनीज ऐप थी, जो लिथियम बैटरी को मैनेज और मॉनिटर करने लिए डिजाइन की गई थी. यह वॉल्टेज, करंट, टेंपरेचर, चार्जिंग स्टेटस, बैटरी हेल्थ और कैपेसिटी समेत कई रियल-टाइम इंफोर्मेशन दिखाती है. अब यह सवाल आता है कि इससे ई-रिक्शा कैसे बंद हो रहे थे? इसका जवाब है कि कई ई-रिक्शा में लिथियम बैटरी यूज होती है, जिनमें ब्लूटूथ से चलने वाला बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा होता है. अगर इस सिस्टम को डिसेबल या प्रोटेक्ट न किया जाए तो इससे फोन को कनेक्ट करना आसान हो जाता है. एक बार फोन से कनेक्ट होने के बाद बैटरी को 10-15 मीटर की रेंज से ऑन-ऑफ किया जा सकता है.

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