हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीलैपटॉप के कीबोर्ड में आ गई दिक्कत? सर्विस सेंटर जाने से पहले करें ये काम, बच जाएंगे आपके पैसे

लैपटॉप के कीबोर्ड में आ गई दिक्कत? सर्विस सेंटर जाने से पहले करें ये काम, बच जाएंगे आपके पैसे

अगर आपके लैपटॉप का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है तो इसमें आई छोटी-मोटी गड़बड़ को आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं. कुछ आसान तरीकों से यह फिर से काम करना शुरू कर देगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 06 Jan 2026 09:33 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

आप लैपटॉप अपने ऑफिस का काम निपटा रहे हैं और अचानक से कीबोर्ड काम करना बंद कर तो बड़ी दिक्कत होती है. कीबोर्ड खराब होने के बाद लैपटॉप यूज करने के काबिल नहीं रह जाता. चाहे पूरा कीबोर्ड खराब हुआ हो या किसी एक key ने काम करना बंद किया हो, लोग तुरंत सर्विस सेंटर पर जाते हैं और कीबोर्ड को जल्दी ठीक करवाने की कोशिश करते हैं. अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो हम आपको कुछ तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे आप बिना सर्विस सेंटर जाए भी कीबोर्ड को ठीक कर सकते हैं.

लैपटॉप को करें रीबूट

जैसे स्मार्टफोन की छोटी गड़बड़ को स्विच ऑफ कर ऑन करने से ठीक किया जा सकता है, वैसे ही यह जुगाड़ लैपटॉप में भी काम करता है. अगर आपका कीबोर्ड डैमेज नहीं हुआ है तो आप लैपटॉप को रीबूट कर इसमें आई छोटी-मोटी गड़बड़ को ठीक कर सकते हैं. 

बैटरी के कारण भी हो सकती है गड़बड़

कई लैपटॉप्स में बैटरी को कीबोर्ड के नीचे प्लेस किया जाता है. ऐसे में अगर बैटरी फूल जाए तो कीबोर्ड ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते. इसे देखने के लिए बैटरी को निकाल लें. इस पर फुलावट के निशान साफ दिख जाएंगे. इसके बाद केवल चार्जर लगाकर लैपटॉप ऑन करें और कीबोर्ड यूज करके देखें. अगर यह काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि बैटरी के कारण यह दिक्कत कर रहा था.

कीबोर्ड की सफाई है जरूरी

कई बार लैपटॉप के कीबोर्ड में गंदगी जम जाने से भी यह काम करना बंद कर सकता है. इसके लिए जरूरी है कि कीबोर्ड की नियमित तौर पर सफाई की जाए. कई बार keys के नीचे कुछ कचरा जम जाने से यह दबना बंद हो जाती है. ऐसी स्थिति में कीबोर्ड को अच्छे साफ करें.

कीबोर्ड के ड्राइवर के कारण हो सकती है समस्या

स्टार्ट मेनू ओपन करें और डिवाइस मैनेजर सर्च कर इसके कीबोर्ड सेक्शन में जाएं. यहां अगर आपको पीला निशान दिख रहा है तो यह गड़बड़ का संकेत है. इसे ठीक करने के लिए ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर लैपटॉप को रीस्टार्ट करें. ऐसा करते ही विंडोज अपने आप ड्राइवर इंस्टॉल कर लेगा. आप चाहें तो नया ड्राइवर डाउनलोड भी कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

नए साल में ग्राहकों पर दोहरी मार, फोन के रेट बढ़ने हुए शुरू, डिस्काउंट भी हो गए कम

Published at : 06 Jan 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
Laptop Tips And Tricks TECH NEWS Laptop Keyboard
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Earning Billions: भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR Draft Voter List Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
विश्व
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, दुकान में बैठे व्यापारी को मार डाला, 18 दिनों में 6 का कत्ल
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, दुकान में बैठे व्यापारी को मार डाला, 18 दिनों में 6 का कत्ल
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement

वीडियोज

Yogi Cabinet Vistar: आज मंत्रियों संग योगी की बैठक..6 नए चेहरे मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल
Agra News: बेटी ने पिता पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप...शिकायत दर्ज | Bad Touch | Hindi News | Breaking
Somnath Temple: सोमनाथ मंदिर को लेकर एक बार फिर कटघरे में कांग्रेस...
Andhra Pradesh: Konaseema में ONGC के तेल कुए में आग का कहर, गांव में मचा हड़कंप | Fire News
Prayagraj Chori CCTV: खरीदारी के बहाने जूलरी शोरूम में चोरी...CCTV में सब कैद | Hindi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Earning Billions: भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR Draft Voter List Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
विश्व
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, दुकान में बैठे व्यापारी को मार डाला, 18 दिनों में 6 का कत्ल
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, दुकान में बैठे व्यापारी को मार डाला, 18 दिनों में 6 का कत्ल
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
टेलीविजन
'पहले अपने घर और परिवार..' तलाक के बीच वायरल हुआ माही विज का ये वीडियो, सोशल मीडिया यूजर्स ने कह दी ऐसी बात
तलाक के बीच वायरल हुआ माही विज का ये वीडियो, सोशल मीडिया यूजर्स ने कह दी ऐसी बात
ट्रेंडिंग
डोरस्टेप से उड़ाया खाना, मिर्ची ने उतारा चोरी का भूत, अस्पताल पहुंचा मासूम, अब सामने आया चौंकाने वाला सच
डोरस्टेप से उड़ाया खाना, मिर्ची ने उतारा चोरी का भूत, अस्पताल पहुंचा मासूम, अब सामने आया चौंकाने वाला सच
हेल्थ
आपके चेहरे की चमक बिगाड़ रहे रोजमर्रा के ये 5 फूड्स, एक्सपर्ट्स ने किया चौंकाने वाला खुलासा
आपके चेहरे की चमक बिगाड़ रहे रोजमर्रा के ये 5 फूड्स, एक्सपर्ट्स ने किया चौंकाने वाला खुलासा
शिक्षा
किताबी दुनिया से कानूनी लड़ाई तक, दिल्ली दंगा केस में छात्र नेताओं की पढ़ाई पर नजर
किताबी दुनिया से कानूनी लड़ाई तक, दिल्ली दंगा केस में छात्र नेताओं की पढ़ाई पर नजर
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget