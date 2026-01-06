लैपटॉप के कीबोर्ड में आ गई दिक्कत? सर्विस सेंटर जाने से पहले करें ये काम, बच जाएंगे आपके पैसे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







आप लैपटॉप अपने ऑफिस का काम निपटा रहे हैं और अचानक से कीबोर्ड काम करना बंद कर तो बड़ी दिक्कत होती है. कीबोर्ड खराब होने के बाद लैपटॉप यूज करने के काबिल नहीं रह जाता. चाहे पूरा कीबोर्ड खराब हुआ हो या किसी एक key ने काम करना बंद किया हो, लोग तुरंत सर्विस सेंटर पर जाते हैं और कीबोर्ड को जल्दी ठीक करवाने की कोशिश करते हैं. अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो हम आपको कुछ तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे आप बिना सर्विस सेंटर जाए भी कीबोर्ड को ठीक कर सकते हैं.

लैपटॉप को करें रीबूट

जैसे स्मार्टफोन की छोटी गड़बड़ को स्विच ऑफ कर ऑन करने से ठीक किया जा सकता है, वैसे ही यह जुगाड़ लैपटॉप में भी काम करता है. अगर आपका कीबोर्ड डैमेज नहीं हुआ है तो आप लैपटॉप को रीबूट कर इसमें आई छोटी-मोटी गड़बड़ को ठीक कर सकते हैं.

बैटरी के कारण भी हो सकती है गड़बड़

कई लैपटॉप्स में बैटरी को कीबोर्ड के नीचे प्लेस किया जाता है. ऐसे में अगर बैटरी फूल जाए तो कीबोर्ड ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते. इसे देखने के लिए बैटरी को निकाल लें. इस पर फुलावट के निशान साफ दिख जाएंगे. इसके बाद केवल चार्जर लगाकर लैपटॉप ऑन करें और कीबोर्ड यूज करके देखें. अगर यह काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि बैटरी के कारण यह दिक्कत कर रहा था.

कीबोर्ड की सफाई है जरूरी

कई बार लैपटॉप के कीबोर्ड में गंदगी जम जाने से भी यह काम करना बंद कर सकता है. इसके लिए जरूरी है कि कीबोर्ड की नियमित तौर पर सफाई की जाए. कई बार keys के नीचे कुछ कचरा जम जाने से यह दबना बंद हो जाती है. ऐसी स्थिति में कीबोर्ड को अच्छे साफ करें.

कीबोर्ड के ड्राइवर के कारण हो सकती है समस्या

स्टार्ट मेनू ओपन करें और डिवाइस मैनेजर सर्च कर इसके कीबोर्ड सेक्शन में जाएं. यहां अगर आपको पीला निशान दिख रहा है तो यह गड़बड़ का संकेत है. इसे ठीक करने के लिए ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर लैपटॉप को रीस्टार्ट करें. ऐसा करते ही विंडोज अपने आप ड्राइवर इंस्टॉल कर लेगा. आप चाहें तो नया ड्राइवर डाउनलोड भी कर सकते हैं.

