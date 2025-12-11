हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसर्दी से बचने के लिए खरीदना है Room Heater? इन बातों का जरूर रखें ध्यान

सर्दी से बचने के लिए खरीदना है Room Heater? इन बातों का जरूर रखें ध्यान

कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए Room Heater एक जरूरी डिवाइस है. मार्केट में कई प्रकार के Room heater अवेलेबल हैं, इसलिए खरीदते समय कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 11 Dec 2025 02:39 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

सर्दी का मौसम चल रहा है और लोग ठंड से बचने के लिए रूम हीटर का सहारा ले रहे हैं. अगर आप भी इस मौसम में खुद को गर्म रखने के लिए हीटर खरीदना चाह रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. मार्केट में अलग-अलग तरह के हीटर मौजूद हैं. ऐसे में अपनी जरूरत के हिसाब से सही हीटर चुनना बहुत जरूरी हो जाता है. आज हम आपको हीटर से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए.

खरीदने से पहले डिसाइड कर लें चीजें

हीटर के टाइप- मार्केट में हेलोजन हीटर, फैन हीटर और ऑयल हीटर के कई ऑप्शन हैं. हेलोजन हीटर को छोटे कमरे में यूज किया जा सकता है और इनकी कीमत भी कम होती है. वहीं ऑयल हीटर बड़ी जगह के लिए होता है और इसका यूज भी एकदम सेफ होता है. इसी तरह फैन हीटर को यूज करना हेलोजन हीटर से ज्यादा सेफ होता है, लेकिन इसकी कीमत भी हेलोजन हीटर से ज्यादा होती है.

कमरे के साइज के हिसाब से खरीदें हीटर- अगर आपको छोटे कमरे के लिए हीटर चाहिए तो हेलोजेन हीटर से काम चल जाएगा. मीडियम साइज कमरे के लिए फैन हीटर और अगर कमरा काफी बड़ा है तो ऑयल हीटर खरीदना बेहतर रहेगा.

सेफ ऑप्शन है ऑयल हीटर- ऑयल हीटर को बाकी दोनों की तुलना में यूज करना ज्यादा सेफ है. इनमें ऑयल भरा होता है और ये धीरे-धीरे गर्म होते हैं. हालांकि, इसकी कीमत हेलोजन और फैन हीटर की तुलना में काफी ज्यादा होती है. 

हीटर यूज करते समय इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप अपने कमरे में सोते समय हीटर यूज कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. हेलोजन और फैन हीटर चलने पर कमरे की हवा एकदम ड्राई हो जाती है. इससे हवा में ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है. इस कारण आंखों का सूखना और नाक बंद होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए कमरे में वेंटिलेशन के लिए थोड़ा स्पेस रखना चाहिए. 

Published at : 11 Dec 2025 02:39 PM (IST)
Tips And Tricks Room Heater Buying Guide TECH NEWS
Embed widget