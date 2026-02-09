Whatsapp पर भूलकर भी नहीं भेजने चाहिए ये मैसेज, नहीं तो तुरंत आ जाएंगे पुलिस की रडार में

WhatsApp पर सबसे ज्यादा कानूनी कार्रवाई झूठी खबरें फैलाने के मामलों में होती है. अगर आप बिना पुष्टि के कोई अफवाह, फेक न्यूज या भड़काऊ जानकारी आगे बढ़ाते हैं तो इसे साइबर क्राइम की श्रेणी में माना जा सकता है. कई मामलों में सिर्फ फॉरवर्डेड मैसेज शेयर करने पर भी लोगों से पूछताछ हो चुकी है क्योंकि कानून में यह माना जाता है कि आप भी उस जानकारी के प्रसार का हिस्सा हैं.