Whatsapp पर भूलकर भी नहीं भेजने चाहिए ये मैसेज, नहीं तो तुरंत आ जाएंगे पुलिस की रडार में

Whatsapp: आज WhatsApp हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. चैटिंग से लेकर फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट शेयर करने तक हर काम इसी ऐप से होता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 09 Feb 2026 02:34 PM (IST)
Whatsapp: आज WhatsApp हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. चैटिंग से लेकर फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट शेयर करने तक हर काम इसी ऐप से होता है.

आज WhatsApp हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. चैटिंग से लेकर फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट शेयर करने तक हर काम इसी ऐप से होता है. लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि WhatsApp पर भेजे गए कुछ मैसेज आपको सीधे कानूनी मुसीबत में डाल सकते हैं. मज़ाक, गुस्से या बिना सोचे-समझे भेजा गया एक मैसेज पुलिस की नज़र में ला सकता है.

WhatsApp पर सबसे ज्यादा कानूनी कार्रवाई झूठी खबरें फैलाने के मामलों में होती है. अगर आप बिना पुष्टि के कोई अफवाह, फेक न्यूज या भड़काऊ जानकारी आगे बढ़ाते हैं तो इसे साइबर क्राइम की श्रेणी में माना जा सकता है. कई मामलों में सिर्फ फॉरवर्डेड मैसेज शेयर करने पर भी लोगों से पूछताछ हो चुकी है क्योंकि कानून में यह माना जाता है कि आप भी उस जानकारी के प्रसार का हिस्सा हैं.
WhatsApp पर सबसे ज्यादा कानूनी कार्रवाई झूठी खबरें फैलाने के मामलों में होती है. अगर आप बिना पुष्टि के कोई अफवाह, फेक न्यूज या भड़काऊ जानकारी आगे बढ़ाते हैं तो इसे साइबर क्राइम की श्रेणी में माना जा सकता है. कई मामलों में सिर्फ फॉरवर्डेड मैसेज शेयर करने पर भी लोगों से पूछताछ हो चुकी है क्योंकि कानून में यह माना जाता है कि आप भी उस जानकारी के प्रसार का हिस्सा हैं.
किसी को धमकी देना, गाली-गलौज करना या डराने वाले मैसेज भेजना सिर्फ ऑनलाइन हरकत नहीं मानी जाती. ऐसे मैसेज भारतीय कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं. WhatsApp चैट्स को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए यह सोचकर निश्चिंत न रहें कि ये तो प्राइवेट चैट है.
किसी को धमकी देना, गाली-गलौज करना या डराने वाले मैसेज भेजना सिर्फ ऑनलाइन हरकत नहीं मानी जाती. ऐसे मैसेज भारतीय कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं. WhatsApp चैट्स को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए यह सोचकर निश्चिंत न रहें कि ये तो प्राइवेट चैट है.
Published at : 09 Feb 2026 02:34 PM (IST)
Whatsapp Tips TECH NEWS HINDI

ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
