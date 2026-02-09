हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षादिल्ली के नर्सरी स्कूलों की दूसरी लिस्ट होने वाली है जारी, ये डॉक्यूमेंट रखें तैयार

दिल्ली के नर्सरी स्कूलों की दूसरी लिस्ट होने वाली है जारी, ये डॉक्यूमेंट रखें तैयार

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन की दूसरी लिस्ट जल्द जारी होने वाली है.जिन बच्चों का नाम पहली लिस्ट में नहीं आया.उनके लिए ये बड़ी अपडेट है.जानें क्या हैं एडमिशन के लिए जरूरी डाक्यूमेंट.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 09 Feb 2026 12:58 PM (IST)
दिल्ली में नर्सरी एडमिशन को लेकर पेरेंट्स के बीच काफी उत्सुकता बनी हुई है.पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब सभी की नजर दूसरी लिस्ट पर टिकी हुई है. कई ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम पहली लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया था, लेकिन अब उनके पास एडमिशन पाने का एक और मौका है. दिल्ली शिक्षा निदेशालय  की गाइडलाइन के अनुसार प्राइवेट स्कूल जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी करेंगे. ऐसे में पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वे समय रहते सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, ताकि एडमिशन प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो.

दूसरी लिस्ट से बढ़ती है एडमिशन की उम्मीद

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन प्वाइंट सिस्टम के आधार पर किया जाता है. इस सिस्टम के तहत बच्चों को अलग-अलग मानकों पर अंक दिए जाते हैं, जैसे घर से स्कूल की दूरी, सिबलिंग का उसी स्कूल में पढ़ना और अन्य कैटेगरी. पहली लिस्ट जारी होने के बाद कई सीटें भर जाती हैं, लेकिन कुछ सीटें खाली भी रह जाती हैं. इन खाली सीटों को भरने के लिए स्कूल दूसरी लिस्ट जारी करते हैं.जिन बच्चों का नाम पहली लिस्ट में नहीं आया है, उनके लिए दूसरी लिस्ट उम्मीद की नई किरण लेकर आती है. कई बार वेटिंग लिस्ट में शामिल बच्चों को भी इसी दौरान एडमिशन मिल जाता है. इसलिए पेरेंट्स को निराश होने की जरूरत नहीं है और उन्हें लगातार स्कूल की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर नजर बनाए रखनी चाहिए.

कब जारी होगी दूसरी लिस्ट

कई प्राइवेट स्कूल नर्सरी एडमिशन की दूसरी लिस्ट फरवरी में जारी करते हैं. दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद पेरेंट्स को सीमित समय के भीतर एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होती है. स्कूल की तरफ से तय तारीख पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा करनी होती है.अगर तय समय के अंदर एडमिशन प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तो सीट किसी दूसरे बच्चे को दी जा सकती है. इसलिए पेरेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे स्कूल द्वारा जारी हर अपडेट पर नजर रखें और समय पर सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करें.

एडमिशन के लिए ये डॉक्यूमेंट

  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र.
  • बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो.
  • माता-पिता का पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि).
  • निवास प्रमाण पत्र.
  • परिवार का फोटो.
  • सिबलिंग से जुड़ा प्रमाण पत्र (अगर लागू हो).
  • आय प्रमाण पत्र (अगर जरूरत हो).
  • पेरेंट्स को चाहिए कि इन सभी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी के साथ-साथ फोटोकॉपी भी पहले से तैयार रखें.

    उम्र सीमा

    दिल्ली शिक्षा निदेशालय की गाइडलाइन के अनुसार नर्सरी एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र तय सीमा के अंदर होना जरूरी है.नर्सरी में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र 3 से 4 साल के बीच होनी चाहिए. इसके अनुसार बच्चे की जन्म तिथि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच होनी चाहिए.वहीं केजी में एडमिशन के लिए उम्र 4 से 5 साल और पहली कक्षा के लिए 5 से 6 साल निर्धारित की गई है. अगर बच्चे की उम्र तय सीमा से ज्यादा या कम होती है, तो स्कूल एडमिशन देने से मना कर सकते हैं.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 09 Feb 2026 12:57 PM (IST)
Education Delhi Nursery Admission 2026 Delhi School Admission Guidelines
