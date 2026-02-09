पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे

एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में हैं. इन दिनों एक्ट्रेस को रियलिटी शो द 50 में देखा जा रहा है. शो में दिव्या की अर्चना गौतम और भव्या सिंह के साथ लड़ाई हो जाती है. इसके बाद भव्या सिंह दिव्या की पर्सनल लाइफ को लकेर कई दावें करती हैं. वो दिव्या को गोल्ड डिगर कहती हैं और दावा करती हैं कि दिव्या अपने पति अपूर्व पडगांवकर के साथ नहीं रहती हैं.

ये सब तब शुरू होता है जब दिव्या और अर्चना की लड़ाई शुरू होती है. दिव्या कहती हैं कि अर्चना के पास दिमाग नहीं है. भव्या सिंह को ये पसंद नहीं आता है. भव्या और अर्चना की शो में अच्छी जम रही है. बाद में जब दिव्या वॉशरूम में रो रही होती हैं तो भव्या दिव्या को टिश्यू देने से मना कर देती हैं.

दिव्या को लेकर भव्या ने किए ये दावे

बाद में सपना और आर्या से बात करते हुए भव्या कहती है, 'दिव्या बहुत फेक है. इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि लोग इसे गोल्ड डिगर क्यों कहते हैं. मैंने इससे पॉडकास्ट में पूछा था कि क्या आप अब कोई रियलिटी शोज करेंगी तो इस पर उन्होंने कहा था नहीं. मैंने बिग बॉस जीत लिया है. आपने क्या अचीव किया है. पीआर करने और पैप्स सेटिंग करने के. बहुत फेक है.'

आगे भव्या ने कहा, 'दीवाली पर असली पटाखे तो इसके घर पर फूटे थे. और मैंने फोड़े थे और आजतक मैंने कभी बोला नहीं वो. और ना कभी पॉडकास्ट पर ना कभी कुछ. कभी बोलूंगी भी नहीं. क्योंकि इनका खुद का आपसी पारिवारिक मालमा था. उसमें मुझे इंवॉल्व कर दिया इन लोगों ने. भीख मांगती हैं लोगों से मुंबई में के मेरे घर आओ. आप मेरे पास आजाओ. प्लीज मुझसे मिल लो. अलग रहती है अफने पति से.'

वरुण सूद संग रहा अफेयर

दिव्या अग्रवाल अक्सर अपने रिलेशनशिप को लेकर खबरों में रही हैं. उनका एक्टर वरुण सूद के साथ अफयेर था. वरुण संग वो काफी समय साथ रहीं. जब वो बिग बॉस के घर में थीं तब वरुण शो में गेस्ट के तौर पर आए थे. हालांकि, जब दिव्या बिग बॉस से बाहर निकली तो कुछ समय बाद उन्होंने अपूर्व से सगाई कर फैंस को शॉक्ड कर दिया था. वरुण संग ब्रेकअप और अपूर्व संग सगाई चर्चा में रही थी.

दिव्या ने अपूर्व संग 20 फरवरी 2024 को शादी रचाई थी.