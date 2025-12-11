हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीस्पाईवेयर अलर्ट को लेकर सरकार ने ऐप्पल को भेजा नोटिस, अलर्ट पाने वाले यूजर यहां चेक करवा सकते हैं अपने डिवाइस

स्पाईवेयर अलर्ट को लेकर सरकार ने ऐप्पल को भेजा नोटिस, अलर्ट पाने वाले यूजर यहां चेक करवा सकते हैं अपने डिवाइस

हाल ही में ऐप्पल ने अपने यूजर्स को स्पाईवेयर को लेकर अलर्ट किया था. अब सरकार ने ऐप्पल को नोटिस भेजकर इससे जुड़ी और जानकारी मांगी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 11 Dec 2025 02:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

बीते हफ्ते गूगल और ऐप्पल ने अपने यूजर्स एक अलर्ट भेजा था. इसमें कहा गया था कि उन्हें स्पाईवेयर से निशाना बनाया जा सकता है. अब इसे लेकर केंद्र सरकार ने ऐप्पल को नोटिस भेजा है. भारत में यूजर को भेजे गए अलर्ट के कारण कंपनी को नोटिस दिया गया है. साथ ही सरकारी एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-IN) ने पब्लिक एडवायजरी जारी की है. इसमें कहा गया है कि जिन यूजर्स को यह अलर्ट मिला है, वो एजेंसी की तरफ से टेक्निकल मदद ले सकते हैं.

सरकार ने ऐप्पल से मांगी जानकारी

ऐप्पल और गूगल ने 2-3 दिसंबर को अपने यूजर्स को स्पाईवेयर से जुड़े नोटिस भेजे थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब सरकार ने ऐप्पल को नोटिस भेजकर मामले से जुड़ी और जानकारी मांगी है. सरकार ने पूछा है कि कंपनी को किस प्रकार के थ्रेट का पता लगा था, ऐसे थ्रेट्स का कैसे पता लगाया गया और इससे कितने यूजर्स प्रभावित हो सकते हैं. साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि ऐसे स्पाईवेयर अटैक चिंता का कारण बन रहे हैं और इनके लगातार बढ़ते जाने की आशंका है. 

ऐप्पल ने दी यह प्रतिक्रिया

मनीकंट्रोल के मुताबिक, इस नोटिस के बाद ऐप्पल ने केंद्र सरकार और CERT-In के साथ इसे लेकर बैठक की है. इसमें कंपनी की तरफ से कहा गया कि यूजर को भेजे गए नोटिफिकेशन इंटरनल थ्रेट सिग्नल्स थे और इनके पीछे किसी सरकार का हाथ नहीं है.

CERT-In ने यूजर को दी यह सलाह

ऐप्पल की तरफ से अलर्ट भेजे जाने के बाद CERT-In ने पब्लिक एडवायजरी जारी की थी. इसमें कहा गया था कि ऐप्पल ने कुछ ऐप्पल आईडी को रिमोटली कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश का पता लगाया है. इसे देखते हुए सभी आईफोन यूजर अपने डिवाइस को अपडेट कर लें और लॉकडाउन मोड इनेबल कर लें. साथ ही यूजर को स्क्रीन पर आने वाले किसी भी असामान्य प्रॉम्प्ट से सावधान रहने को कहा गया था. जिन यूजर्स को यह अलर्ट मिला था, वो एजेंसी से संपर्क कर अपना डिवाइस चेक करवा सकते हैं.

BSNL ने खोल दिए भंडार, सिर्फ 251 रुपये में दे रही अनलिमिटेड कॉलिंग और 100GB डेटा, जल्दी करें रिचार्ज

Published at : 11 Dec 2025 02:00 PM (IST)
Apple TECH NEWS Spyware Alert
Embed widget