बीते हफ्ते गूगल और ऐप्पल ने अपने यूजर्स एक अलर्ट भेजा था. इसमें कहा गया था कि उन्हें स्पाईवेयर से निशाना बनाया जा सकता है. अब इसे लेकर केंद्र सरकार ने ऐप्पल को नोटिस भेजा है. भारत में यूजर को भेजे गए अलर्ट के कारण कंपनी को नोटिस दिया गया है. साथ ही सरकारी एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-IN) ने पब्लिक एडवायजरी जारी की है. इसमें कहा गया है कि जिन यूजर्स को यह अलर्ट मिला है, वो एजेंसी की तरफ से टेक्निकल मदद ले सकते हैं.

सरकार ने ऐप्पल से मांगी जानकारी

ऐप्पल और गूगल ने 2-3 दिसंबर को अपने यूजर्स को स्पाईवेयर से जुड़े नोटिस भेजे थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब सरकार ने ऐप्पल को नोटिस भेजकर मामले से जुड़ी और जानकारी मांगी है. सरकार ने पूछा है कि कंपनी को किस प्रकार के थ्रेट का पता लगा था, ऐसे थ्रेट्स का कैसे पता लगाया गया और इससे कितने यूजर्स प्रभावित हो सकते हैं. साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि ऐसे स्पाईवेयर अटैक चिंता का कारण बन रहे हैं और इनके लगातार बढ़ते जाने की आशंका है.

ऐप्पल ने दी यह प्रतिक्रिया

मनीकंट्रोल के मुताबिक, इस नोटिस के बाद ऐप्पल ने केंद्र सरकार और CERT-In के साथ इसे लेकर बैठक की है. इसमें कंपनी की तरफ से कहा गया कि यूजर को भेजे गए नोटिफिकेशन इंटरनल थ्रेट सिग्नल्स थे और इनके पीछे किसी सरकार का हाथ नहीं है.

CERT-In ने यूजर को दी यह सलाह

ऐप्पल की तरफ से अलर्ट भेजे जाने के बाद CERT-In ने पब्लिक एडवायजरी जारी की थी. इसमें कहा गया था कि ऐप्पल ने कुछ ऐप्पल आईडी को रिमोटली कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश का पता लगाया है. इसे देखते हुए सभी आईफोन यूजर अपने डिवाइस को अपडेट कर लें और लॉकडाउन मोड इनेबल कर लें. साथ ही यूजर को स्क्रीन पर आने वाले किसी भी असामान्य प्रॉम्प्ट से सावधान रहने को कहा गया था. जिन यूजर्स को यह अलर्ट मिला था, वो एजेंसी से संपर्क कर अपना डिवाइस चेक करवा सकते हैं.

