'हम दो हमारे दो दर्जन, मेरी मां के 72 नाती-पोते', AIMIM नेता शौकत अली का मोहन भागवत पर पलटवार

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जनसंख्या को लेकर बड़ा दिया है. एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि "हम आज से एक नारा देंगे हम दो हमारे दो दर्जन. हमारे 8 बच्चे हैं, हमारे बड़े भाई के 16 बच्चे हैं. हमारी माता की उम्र 97 साल है, उनके कम से कम 72 नाती और पोते जवान हैं."

AIMIM नेता ने कहा कि हमारी तादाद से घबराहट क्यों हैं? जो लोग शादी नहीं करते वही लोग ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदू भाई 4 बच्चे पैदा करें. हम तो कहते हैं कि हिंदू भाईयों 4 नहीं 14 बच्चे पैदा करो. ताकि देश और मज़बूत हो.

सपा नेता कमाल अख़्तर पर साधा निशाना

शौकत अली ने सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर पर कहा "मैं मुसलमान हूं. मुझ पर आरोप लगाने वाला भी मुसलमान है. मुरादाबाद में दारू की दुकान चलाने वाला मुझे कहता है कि मैं बीजेपी की बी टीम हूं. गज़ल बार जहां शराब बेची जा रही थी, वो किसका था? जिस पर नगर निगम ने ताला लगाया था। किसी विधायक का था?

शौकत अली ने कहा सरकार हमें बच्चों को दीन की तालीम देने से भी रोकती है. मुरादाबाद में कई सौ मदरसे बंद कर दिए गए. हमारे मदरसों को आतंकवाद का अड्डा कहा जाता है. हमारी दाढ़ी और टोपी, हमारी बच्चियों के नकाब और हिजाब को खींचा जाता है. गोश्त के नाम पर 2014 से अब तक 200 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई. अभी तक तो हिंदू संगठन ऐसा करते थे, अब उनकी औरतों ने भी हमारी औरतों के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी.

यूपी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा

AIMIM नेता ने कहा कि हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. 403 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं. 203 सीट हम अखिलेश यादव के लिए छोड़ रहे हैं, ताकि 203 सीट पर वो बीजेपी को चुनाव में हरा दें. 200 सीट पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं. उन सीटों पर हम बीजेपी को रोक देंगे.

यूपी महिला आयोग की सदस्य बबीता सिंह का बयान जिम, बुटीक लव जिहाद का अड्डा बताने पर उन्होंने कहा कि "कोई लव जिहाद नहीं है, बल्कि जबरदस्ती मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया जाता है. जब मुहब्बत हो जाएगी, आप रोक पाओगे? हमारे देश का संविधान इजाजत देता है ना. जो लोग यह बातें कह रहे ना, ये हिंदू-मुसलमानों के दरमियान में एक और बड़ी खाई पैदा करना चाह रहे हैं. ये देश में गृहयुद्ध कराना चाहते हैं.