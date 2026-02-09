सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो ज़ोरों से वायरल हो रहा है, जिसने ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई और आम नागरिक के अधिकारों पर नई बहस छेड़ दी है. वीडियो में देखा जा सकता है कि नो पार्किंग में खड़ी एक स्कूटी को जब ट्रैफिक पुलिस क्रेन से उठाने लगी, तो वाहन स्वामी ने इसका विरोध किया और स्कूटी पर ही बैठ गया. लेकिन इसके बावजूद क्रेन ऑपरेटर ने स्कूटी समेत युवक को हवा में ऊपर उठा दिया.

स्कूटी समेत क्रेन से उठाया युवक

वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि युवक बार-बार पुलिस से स्कूटी न उठाने की गुहार लगाता है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती. जैसे ही वह स्कूटी पर बैठता है, क्रेन उसे नीचे उतारने के बजाय पूरी स्कूटी को युवक के साथ ही ऊपर उठा लेती है. कुछ पल के लिए युवक हवा में लटकता दिखाई देता है, जिसे देखकर मौके पर मौजूद लोग भी दंग रह जाते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक स्कूटी पर बैठा है जो क्रेन के सहारे हवा में लटकी हुई है.

यूजर्स का फूटा गुस्सा, बताया अमानवीय

इस घटना का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. कई यूजर्स इसे पुलिस की लापरवाही और अमानवीय रवैया बता रहे हैं, तो कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या चालान काटने या वाहन जब्त करने की प्रक्रिया में किसी की जान जोखिम में डालना सही है. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि कानून तोड़ने पर कार्रवाई जायज़ है, लेकिन तरीका सुरक्षित और संवेदनशील होना चाहिए. वीडियो को @Lawyer_Kalpana नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

यह भी पढ़ें: एयरपोर्ट चेक इन के बाद कहां जाता है आपका लगेज? कैमरे ने खोला सामान के सफर का चौंकाने वाला राज

नागपुर का बताया जा रहा वायरल वीडियो

फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि यह घटना किस शहर की है, लेकिन वीडियो की सच्चाई की जांच की मांग ज़ोर पकड़ रही है. लोग ट्रैफिक विभाग से इस पूरे मामले पर जवाब चाहते हैं कि आखिर नियमों के पालन के नाम पर ऐसी खतरनाक कार्रवाई कैसे की जा सकती है. पूरा मामला महाराष्ट्र के नागपुर का बताया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: शख्स ने रेलवे ट्रैक के बीच से बचाई गायों की जान, यहां देखे वायरल वीडियो