पाकिस्तान के अलग-अलग इलाकों में हो रहे हमलों को रोकने में शहबाज शरीफ सरकार पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई है और अपनी इस नाकामयाबी का ठीकरा उसने भारत पर फोड़ना शुरू कर दिया है. पहले पाकिस्तानी सेना और अब पाक राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत के खिलाफ जहर उगला और भारत पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है. खुद आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत को विश्व शांति के लिए खतरा बताया है.

पाकिस्तानी चैनल समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है, उसकी गवाह पूरी दुनिया है, फिर भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और जब वह अपनी नाकामियों को छिपा नहीं पाता तो उसका ठीकरा भारत पर फोड़ना शुरू कर देता है. इस बार भी पाकिस्तानी यही करते नजर आ रहे हैं. पहले बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी के ताबड़ तोड़ हमले और बीते शुक्रवार को इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में हुए फिदायीन हमले से पाकिस्तान की सरकार बुरी तरह से बौखलाई हुई है.

तालिबान पर भी बोले जरदारी

आसिफ अली जरदारी ने तालिबान पर भी हमला बोला है और कहा कि अब का तालिबानी शासन 9/11 हमले के पहले की स्थिति से भी ज्यादा खतरनाक है. पाकिस्तान में हुए हो रहे हमलों के खिलाफ एकजुटता प्रकट करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय का धन्यवाद करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ना सिर्फ किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक वैश्विक सामूहिक कर्तव्य है.

आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ऐसे वक्त में पाकिस्तानियों और आतंकवाद के पीड़ित परिवारों के प्रति विश्व नेताओं, सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने जो सहानुभूति और सहयोग दिखाया है, उसके लिए धन्यवाद. उन्होंने कहा कि ये संदेश आतंकवाद के खिलाफ उनके संघर्ष को दर्शाते हैं.

आतंकियों को पनाह देने का लगाया आरोप

आसिफ अली जरदारी ने इस दौरान क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को पनाह दिए जाने की भी बात कही. हालांकि, ये करतूत हमेशा से पाकिस्तान के रहे हैं, उसकी जमीन पर आज हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकवादी खुले आम घूम रहे हैं और अपने टेररिस्ट ग्रुप्स के ट्रेनिंग कैंप्स चला रहे हैं. आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान के अनुभव से पता चलता है कि जब सीमा पार आतंकवाद को शरण, सहायता और स्वतंत्रता दी जाती है तो उसका अंजाम दुनियाभर में मासूम नागरिकों को भुगतना पड़ता है.

आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान में हो रहे हमलों को रोक पाने में नाकामयाब होने की बौखलाहट निकालते हुए कहा कि कुछ पड़ोसी मुल्कों ने आतंकी तत्वों को अपनी जमीन से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें रचने की अनुमति दी है, जबकि कई मुल्क इन्हें आर्थिक, तकनीकी और सैन्य सहयता प्रदान करवाते हैं. उन्होंने कहा कि इन फैक्टर्स ने हाल के दिनों में क्षेत्र की सुरक्षा की स्थिति को प्रभावित किया है.