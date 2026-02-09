तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा

Hyderabad Suicide News: हाल ही में शहर में शादी न होने से मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या करने की एक और दर्दनाक घटना सामने आई है. तेलंगाना के हैदराबाद के अत्तापुर इलाके में रहने वाले 30 साल के प्रवीण लंबे समय से विवाह न हो पाने के कारण डिप्रेशन में थे. उम्र बढ़ने और बार‑बार रिश्ते तय न हो पाने से वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगे थे.

परिवार और दोस्तों की शादियों को देखकर और बार‑बार 'तुम्हारी शादी कब होगी? जैसे सवाल सुनकर उनका मानसिक दबाव और बढ़ गया. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से प्रवीण बेहद परेशान थे और इसी मानसिक तनाव के चलते प्रवीण ने यह खतरनाक कदम उठाया.

20 मंजिला इमारत से कूदकर दी जान

जानकारी के मुताबिक, वह रविवार दोपहर को 20 मंजिला इमारत पर गया और वहां से कूद गया. गंभीर रूप से घायल प्रवीण की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रवीण के शव को कब्जे में ले लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. माना जा रहा है कि शादी नहीं होने से डिप्रेशन में जाने के कारण आत्महत्या हुई.

डिप्रेशन या मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों की मदद करने और आत्महत्या को रोकने के लिए कई स्वयंसेवी संगठन मुफ्त हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. अगर कोई परेशानी में है, तो निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है:

मानसिक स्वास्थ्य सहायता केंद्र

नेशनल हेल्पलाइन (Tele-MANAS): केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ये सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं.

नंबर: 14416 या 1800 891 4416

रोशनी - हैदराबाद: डिप्रेशन और आत्महत्या के विचारों वाले लोगों को काउंसलिंग देने वाला एक प्रसिद्ध संगठन. 040-66202000 या 040-66202001 पर संपर्क करके मदद मांगी जा सकती है.

आसरा : यह 24/7 उपलब्ध एक मुफ्त सेवा केंद्र है. 98204 66726 पर कॉल करके सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं.

वनलाइफ: नंबर 78930 78930 पर कॉल करके समस्या बताने पर वे उन्हें बुरे विचारों से बाहर निकाल देंगे.

विशेष रूप से, ऐसे समय में अकेले न रहें. आपको अपने मन की पीड़ा या चिंता को करीबी दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए. डिप्रेशन केवल एक बीमारी है. एक अच्छे मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से इलाज कराने से जल्दी ठीक हो सकते हैं. अगर आप किसी को जीवन के खतरे में देखते हैं, तो आवश्यकतानुसार तुरंत 100 या 108 (एम्बुलेंस) को सूचित करें.