QR कोड स्कैन किया और अकाउंट हो गया साफ? एक छोटी सी गलती से उड़ रहे हैं हजारों रुपये, जानिए स्कैमर्स का खतरनाक खेल

इस ठगी को समझने के लिए QR कोड के काम करने के तरीके को जानना ज़रूरी है. आमतौर पर एक तरह का QR कोड ऐसा होता है जिसे स्कैन करने के बाद यूज़र खुद राशि डालकर भुगतान करता है. दूसरा QR कोड पहले से तय रकम के लिए बनाया जाता है जिसमें अमाउंट बदलने का विकल्प नहीं होता. स्कैमर्स इसी दूसरी तरह के QR कोड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. वे ऐसे कोड लगा देते हैं जिन्हें स्कैन करते ही एक तय बड़ी रकम का भुगतान स्क्रीन पर आ जाता है और लोग जल्दबाजी में पिन डाल देते हैं.