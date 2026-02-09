एक्सप्लोरर
QR कोड स्कैन किया और अकाउंट हो गया साफ? एक छोटी सी गलती से उड़ रहे हैं हजारों रुपये, जानिए स्कैमर्स का खतरनाक खेल
Cyber Fraud: अगर आप रोज़मर्रा की खरीदारी या छोटे-बड़े भुगतान के लिए QR कोड स्कैन करते हैं तो यह खबर आपको सतर्क कर सकती है.
अगर आप रोज़मर्रा की खरीदारी या छोटे-बड़े भुगतान के लिए QR कोड स्कैन करते हैं तो यह खबर आपको सतर्क कर सकती है. देश में डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ने के साथ ही ठगों ने भी नया रास्ता निकाल लिया है. अब स्कैमर्स QR कोड के ज़रिए लोगों के बैंक खातों पर सीधा हमला कर रहे हैं और कई मामलों में कुछ ही पलों में खाते खाली हो जा रहे हैं.
Published at : 09 Feb 2026 09:42 AM (IST)
YouTube पर नहीं दिखेंगे Ads! ये तरीका है कमाल का, 99% लोगों को नहीं पता ये जुगाड़
