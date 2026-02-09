हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
QR कोड स्कैन किया और अकाउंट हो गया साफ? एक छोटी सी गलती से उड़ रहे हैं हजारों रुपये, जानिए स्कैमर्स का खतरनाक खेल

QR कोड स्कैन किया और अकाउंट हो गया साफ? एक छोटी सी गलती से उड़ रहे हैं हजारों रुपये, जानिए स्कैमर्स का खतरनाक खेल

Cyber Fraud: अगर आप रोज़मर्रा की खरीदारी या छोटे-बड़े भुगतान के लिए QR कोड स्कैन करते हैं तो यह खबर आपको सतर्क कर सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 09 Feb 2026 09:42 AM (IST)
Cyber Fraud: अगर आप रोज़मर्रा की खरीदारी या छोटे-बड़े भुगतान के लिए QR कोड स्कैन करते हैं तो यह खबर आपको सतर्क कर सकती है.

अगर आप रोज़मर्रा की खरीदारी या छोटे-बड़े भुगतान के लिए QR कोड स्कैन करते हैं तो यह खबर आपको सतर्क कर सकती है. देश में डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ने के साथ ही ठगों ने भी नया रास्ता निकाल लिया है. अब स्कैमर्स QR कोड के ज़रिए लोगों के बैंक खातों पर सीधा हमला कर रहे हैं और कई मामलों में कुछ ही पलों में खाते खाली हो जा रहे हैं.

दरअसल, हाल के दिनों में सामने आई रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई शहरों और कस्बों में नकली QR कोड का जाल फैलाया जा रहा है. ठग सार्वजनिक जगहों पर लगे असली QR कोड स्टिकर को चुपचाप अपने फर्जी कोड से बदल देते हैं. पार्किंग एरिया, चाय की दुकान, पान की गुमटी या ऐसी जगहें जहां लोग जल्दी में छोटा भुगतान करते हैं स्कैमर्स का पसंदीदा ठिकाना बन चुकी हैं. जैसे ही कोई व्यक्ति बिना ध्यान दिए उस QR कोड को स्कैन करता है, पैसे सीधे ठग के खाते में पहुंच जाते हैं.
दरअसल, हाल के दिनों में सामने आई रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई शहरों और कस्बों में नकली QR कोड का जाल फैलाया जा रहा है. ठग सार्वजनिक जगहों पर लगे असली QR कोड स्टिकर को चुपचाप अपने फर्जी कोड से बदल देते हैं. पार्किंग एरिया, चाय की दुकान, पान की गुमटी या ऐसी जगहें जहां लोग जल्दी में छोटा भुगतान करते हैं स्कैमर्स का पसंदीदा ठिकाना बन चुकी हैं. जैसे ही कोई व्यक्ति बिना ध्यान दिए उस QR कोड को स्कैन करता है, पैसे सीधे ठग के खाते में पहुंच जाते हैं.
इस ठगी को समझने के लिए QR कोड के काम करने के तरीके को जानना ज़रूरी है. आमतौर पर एक तरह का QR कोड ऐसा होता है जिसे स्कैन करने के बाद यूज़र खुद राशि डालकर भुगतान करता है. दूसरा QR कोड पहले से तय रकम के लिए बनाया जाता है जिसमें अमाउंट बदलने का विकल्प नहीं होता. स्कैमर्स इसी दूसरी तरह के QR कोड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. वे ऐसे कोड लगा देते हैं जिन्हें स्कैन करते ही एक तय बड़ी रकम का भुगतान स्क्रीन पर आ जाता है और लोग जल्दबाजी में पिन डाल देते हैं.
इस ठगी को समझने के लिए QR कोड के काम करने के तरीके को जानना ज़रूरी है. आमतौर पर एक तरह का QR कोड ऐसा होता है जिसे स्कैन करने के बाद यूज़र खुद राशि डालकर भुगतान करता है. दूसरा QR कोड पहले से तय रकम के लिए बनाया जाता है जिसमें अमाउंट बदलने का विकल्प नहीं होता. स्कैमर्स इसी दूसरी तरह के QR कोड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. वे ऐसे कोड लगा देते हैं जिन्हें स्कैन करते ही एक तय बड़ी रकम का भुगतान स्क्रीन पर आ जाता है और लोग जल्दबाजी में पिन डाल देते हैं.
Published at : 09 Feb 2026 09:42 AM (IST)
QR Code Scam Cyber Fraud

ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
