BCCI Stance On IND vs PAK Match: आईसीसी शेड्यूल के मुताबिक, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में मुकाबला खेला जाना है. हालांकि पाकिस्तान सरकार ने टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले साफ कर दिया था कि उनकी टीम टी20 वर्ल्ड कप में तो खेलेगी, लेकिन भारत के खिलाफ मुकाबले के लिए मैदान पर नहीं उतरेगी. अब इस मैच पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने बताया कि इस मामले पर बीसीसीआई का क्या रुख है.

बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाए. आईसीसी ने कथित तौर पर लाहौर में मैच को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के साथ मीटिंग भी की. वहीं अगर आप भी जानना चाह रहे हैं कि इस मामले पर बीसीसीआई का क्या रुख है, तो इस पर राजीव शुक्ला ने जवाब दिया.

भारत-पाकिस्तान मैच पर बीसीसीआई का रुख?

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए राजीव शुक्ला ने भारत-पाकिस्तान मैच पर बीसीसीआई के रुख के बारे में कहा, "हम उस फैसले का पालन करेंगे, जो आईसीसी लेगा. इस पर बीसीसीआई का कोई बयान नहीं है."

#WATCH | Delhi | On Pakistan to boycott its match against India in the ICC Men’s T20 World Cup 2026, BCCI Vice-President Rajeev Shukla says, "We will follow whatever decision is taken by ICC... BCCI has no statement on this..." pic.twitter.com/gug8zToSic — ANI (@ANI) February 9, 2026

भारत-पाकिस्तान मैच पर बवाल क्यों?

अगर आप भी इस बात से वाकिफ नहीं है कि भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर बवाल क्यों हो रहा है? तो आपको बता दें कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए भारत के खिलाफ मुकाबला खेलने से इनकार किया.

यहां से अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिरी पाकिस्तान को बांग्लादेश के प्रति सहानुभूति क्यों दिखानी पड़ रही है? तो बताते चलें कि बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश ने भारत में सुरक्षा का हवाला देते हुए टी20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने से मना कर दिया था. इस तरह पूरे विवाद की शुरुआत हुई. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत-पाकिस्तान के बीच मैच होता है या नहीं.